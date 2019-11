Autoestima

En el transcurso de la vida he comprendido que no todo lo que brilla es oro y que no es bueno dejarse impresionar por las apariencias. Creo que existen varios tipos de ópticas: la moral, la espiritual y la apariencia social engañosa.



Ocurre a menudo con las diferentes personas: unas son aceptadas y otras son rechazadas. De las primeras se dice que son simpáticas, cultas, influyentes, amenas etcétera. Las otras se catalogan como introvertidas, hurañas, poco creativas, que no saben vender su imagen y, por lo tanto, pasan inadvertidas.



¿Será verdad que hay que seleccionar a las personas según su apariencia…?

La tendencia en esta sociedad de consumo es: “a como te ven te tratan”. De tal modo que a lo mejor tendríamos que vestirnos de seda todos los días para “caer en gracia” y aun así correríamos el riesgo de que nos pase lo de la mona….



Según José Ingenieros, en su libro “El hombre mediocre”, en la vida uno es: Actor o Público. Es decir: salimos a escena a representar nuestra propia actuación para realizarnos, o nos sentamos en una butaca como público a criticar la actuación de los demás, consumidos por nuestros fracasos interiores.



En Sirácides 13 hay un pasaje que dice: “Ten cuidado de no dejarte engañar para no ser humillado como un tonto.



“No te adelantes tanto que te rechacen, ni te alejes demasiado para que no te olviden.



“Cuando un rico se equivoca, son muchos que vienen a ayudarle, y si habla tonterías lo felicitan. En cambio, cuando un pobre comete un error lo critican, y si dice cosas sensatas no le hacen caso.”



Y enfatiza: “No felicites a un hombre por su apariencia, ni le tengas mala voluntad a nadie por su facha”.



“La abeja es uno de los más pequeños insectos, pero la miel que produce es de exquisita dulzura.”



Pienso que no es necesario imitar a otro ni dramatizar nuestro comportamiento para llamar la atención de los demás. Cada ser humano trae al nacer un código genético único y no se puede clasificar e identificar a las personas en grupos por sus huellas digitales Porque también son únicas. Tampoco podemos cambiar nuestros 23 pares de cromosomas para añadirle uno más, con el afán de ser más inteligentes y lograr más compensaciones en la vida.



Somos únicos en el Universo, en nuestro actuar y pensar, y hasta la vez nadie ha podido clonar lo que Dios creó con su aliento. Por lo tanto, nos tenemos que respetar y darnos a respetar tal como somos, siempre con un espíritu de su separación que va íntimamente ligado a la autoestima, que es el motor que impulsa al hombre para alcanzar nuevas metas en el campo profesional, social y espiritual.



No es cierto, como dicen los mediocres, que unos nacen estrellados y otros nacen con una estrella. Cada persona tiene su oportunidad en la vida para triunfar. Todo es saber aprovechar el momento justo.



Y si se trata de nuestro proceder y actuar, cada quien va desarrollándose única e individualmente a medida de que nos integramos a la sociedad en el trabajo, en el hogar, en nuestra vida afectiva, eso va formando parte de nuestra personalidad, la cual se alimenta y se nutre, por decirlo así, a través del diario vivir y de la convivencia real y positiva con nuestro semejantes a la vez que va forjando nuestro carácter para adquirir confianza y capacidad de pensar con sabiduría para resolver y hacerle frente a los diarios desafíos de la vida, ayudándonos también a desarrollar nuestra autoestima. Eso es vital para aceptarnos, querernos y respetar a los demás.



Y a propósito de autoestima, a medida que se aproxima la contienda electoral, se nota que van aflorando muchos sentimientos, los ánimos se van caldeando y van saliendo a luz las diferentes facetas de nuestra personalidad, porque, aunque no queramos involucrarnos, poco a poco vamos siendo parte de ese oleaje de emociones encontradas o reprimidas.



El nicaragüense es fogoso, tapudo y buscapleitos, todo lo resuelve con la fuerza bruta, como los primates, pocas veces emplea el intelecto, el diálogo o la razón, y fácilmente se deja llevar por sus emociones, que muchas veces son más acaloradas cuando está de por medio el alcohol.



Ojalá que en vez de bochinches de barrio, estas votaciones sean una verdadera fiesta cívica, donde prevalezca la armonía, la paz y la cordura. Haciendo referencia a esto, uno de estos días, en la fila de un Banco, aquí en Matagalpa, escuché la siguiente plática: “Hombre, fijate que no sé si voy a votar, porque para mí todo es la misma mierda; de tanta hambruna, oscurana y palmazón estoy harto. Este gobierno blandengue está satánicamente secuestrado por el pacto, no veo cómo vamos a salir de este hoyo. Aquí se necesitan “güevos” para acabar con todos estos zánganos.”



Una señora que estaba detrás de mí, en la fila, me dijo al oído: “Vulgar el hombre, pero todo lo que dice es una santa verdad.”



Sonreí, porque, francamente, el nica es así, vulgar pero sincero. Dice en su lenguaje todo lo que lleva atorado en el corazón, producto de su impotencia. También me dio mucha pena ver el grado de deterioro psicológico y falta de autoestima en que está sumido el pobre pueblo. No hay incentivos y estamos inmersos, es un escepticismo tremendo, producto de tanta frustración.



No obstante, confío que llegado el momento la gente va a despertar de ese letargo, porque, a pesar de todo, el nicaragüense no tiene un pelo de tonto y ya está cansado y arrecho de que le quieran ver la cara. Estoy segura de que en noviembre todos los nicaragüenses iremos a votar y levantaremos nuestra autoestima como una bandera de triunfo para votar por la dignidad nacional.





¡Claro que merecemos ser respetados!



Claro que sí…