Causa y efecto de la ley en contra del hurto de energía

“El estado en que nos

encontramos es de pecado,

más allá de que seamos o

no seamos culpables.”





Franz Kafka



Es una buena práctica, al enfrentar un proyecto de ley, ver más allá de los argumentos morales e ideológicos que se esgrimen en su favor. Sobre todo para desentrañar el interés material que la motiva y el efecto que la misma produce en el desarrollo de las contradicciones sociales.



En otros términos, todo proyecto legal, en el fondo, tiene un carácter social y político que de forma concreta incide en la dinámica de la lucha de clases en curso.



Un elemento adicional a considerar ante un proyecto de ley --cuando se pretende corregir fallas en la producción y en el suministro de un bien indispensable, como es, supuestamente, el caso de la ley en contra del hurto de energía-- es determinar el rol que esta ley tiene en una definición correcta de prioridades, luego de un análisis especializado del sistema energético actual, y de sus tendencias.



Con base en el acuerdo venezolano (de diferir por 25 años el pago del 50 % de la factura petrolera, a una tasa de interés sumamente preferencial), el beneficio que podría obtener el país para frenar el impacto inflacionario externo sobre nuestra economía, que castiga de primera instancia a los trabajadores, cambia de mano al privatizarse esa ayuda.



No obstante este acuerdo ventajoso con Venezuela, nuestra economía recibe de lleno la secuela inflacionaria del precio “justo” del petróleo, ya que por disposición del gobierno el país debe pagar de inmediato el 100 % de esta factura petrolera creciente.



Albanisa, en cambio, toma el 50 % del pago que hace el país y dispone de esos fondos de forma privada, con los beneficios que otorga el acuerdo preferencial con Venezuela. Así, bajo la orientación de esos intereses propios, el gobierno va a trastocar la operación integral de la industria eléctrica, ya que Albanisa, de la cual es accionista preferencial, se beneficia si aumenta la factura petrolera, sea por incremento del precio del petróleo o por incremento de la importación de combustible en el país.



Es decir, los intereses de Albanisa por una ruta opuesta al interés nacional. Y el aparato estatal, con todas sus instituciones, incluidas las de regulación y las de planificación energética, se coloca al servicio de Albanisa.



El sector eléctrico consume el 30 % del petróleo importado. Si reducimos nuestro enfoque a este segmento, el 50 % de la factura petrolera destinada al consumo del sector eléctrico significa a US $ 100 el barril, por lo menos, 235 millones de dólares anuales en las manos “privadas” del gobierno.



Bajo el control de un gobierno socialista, la ayuda venezolana se usaría no para enriquecer a nuevos oligarcas (que se valen de las estructuras del Estado como fuente de renta personal), sino para incrementar la productividad del país. Para llevar la electrificación al agro a fin de que se intensifique el rendimiento de los cultivos por hectárea, para que se preserve y se procese la leche (que actualmente se pierde), para que se fomente la agroindustria en el campo, añadiendo valor agregado industrial a la producción de alimentos y a la explotación racional de la madera.



Se pondría en curso, con dichos fondos, la instalación de cientos de pequeños aerogeneradores, en sistemas aislados, para proveer de energía al riego agrícola. Y se instalarían miles de microcentrales hidroeléctricas, seleccionadas en función de la potencia óptima que demanda la carga esperada, y de las variables de caudales y saltos de agua. Así, se instalarían desde turbinas hidráulicas versátiles, para cargas que pueden llegar a 1 MW; hasta generadores de inducción de alto rendimiento para cargas menores a 12 kW; y turbinas de río para uso doméstico, con potencias de 0.5 kW.



La expansión del sistema de generación, en armonía con una política social, debe tener cuatro ejes de planificación: 1. Generación eficiente con fuentes renovables autóctonas. 2. Menores costos integrales (incluidos los del medioambiente). 3. Orientación hacia la electrificación del área rural (por medio de la generación en sistemas aislados pequeños). 4. Incremento del acceso a la electricidad a un tipo de carga que aumente la productividad del país, en zonas propicias a este fin, con un régimen de propiedad colectiva.



En cambio, la privatización de la ayuda venezolana, hace interesante para la burocracia gubernamental introducir más generación térmica al país. Y más interesante aún, si las plantas están bajo el control y propiedad empresarial de Albanisa. Esta empresa “privada” del gobierno proyecta instalar, antes que finalice el año 2009, 230 MW en plantas propias que utilizan petróleo como fuente energética primaria.



Albanisa se beneficia, entonces, como agente privado, si vende la energía de origen térmico al precio más caro posible y, para ello, le es útil que la energía alternativa del conjunto de oferentes, incluso privados, se cotice, también, al precio más caro posible. Pareciera claro, entonces, que aquí se ha puesto a ordeñar la vaca a un gato de uñas afiladas, que cuida, también, de la leche relamiéndose el bigote.



Vemos, al fin, que la urgencia actual del señor Ortega de promulgar una ley en contra del robo de energía no se debe a una apuesta abstracta por la solvencia moral de la sociedad, ni a los argumentos válidos de Fenosa, ni siquiera se debe a los compromisos concretos que el gobernante ha asumido con el Fondo Monetario Internacional, sino a la necesidad de sanear las finanzas de Albanisa.



Es claro que la solvencia financiera de Albanisa pasa, ahora, por la facturación y cobranza de Unión Fenosa sin tropiezos, para garantizarse el pago puntual de su factura.



No obstante, la preocupación mayor que despierta esta ley (que en nuestra historia se conocerá como “Ley Fenosa”) es en el plano político, en vista que da un arma policíaca a un gobierno que tiende al absolutismo. Toda ley, aparte del análisis de su contenido propio, debe ser ubicada en el contexto de evolución de los derechos ciudadanos y, en especial, de los derechos de los trabajadores.



Nuestra crítica, más que contradecir los argumentos de Fenosa, va en contra del hecho que estos argumentos sirven de pretexto para aprobar, concientemente, una ley cuyos resquicios resultan prácticos para consolidar un régimen dictatorial.



Los Somoza crearon en su tiempo la ley Quintana, que convertía en falta de policía la vagancia; con ella aplicaban seis meses de arresto inconmutable a los opositores, sin necesidad de juicios ni de pruebas.



Con esta ley --hasta los ingenuos de corazón lo saben-- se puede arrestar a cualquier ciudadano que por razones políticas interese reprimir, encerrarlo por un lapso de cinco años (conforme con los artículos 15 y 16), y aplicarle mil días multa (es decir, la tercera parte del total de los ingresos económicos que el usuario, en cada caso particular, obtiene en mil días). Y si este monto no lo paga en un plazo de 30 días, se le ejecutarán judicialmente sus bienes (conforme al artículo 20).



Esta ley Fenosa es parte de un principio jurídico inaceptable, que la culpabilidad se demuestra por el hecho mismo de estar conectado físicamente a las instalaciones de la distribuidora que hayan sido alteradas; y el procedimiento, en lugar de probar la participación directa o indirecta del usuario en el acto delictivo, se limita a encontrar alguien que se beneficie del delito. Cuando toda ley debe sustentarse en que el acto delictivo debe ser voluntario, y debe, por ello, probarse el propósito de obtener el resultado sancionado por la ley.



Un gobierno absolutista, que usa las instituciones del Estado a su capricho, producirá a propósito un daño cualquiera a las instalaciones de Fenosa en el punto preciso para aplicar esta ley a sus opositores.



Los estudiosos de nuestra historia pueden intuir la envidia que corroería a los Somoza frente al poder represivo, fulminante y expedito de esta nueva ley de Ortega y de Fenosa en contra del hurto de energía. Igualmente, pueden intuir que los trabajadores con conciencia política continuarán la lucha por las libertades democráticas bajo las banderas del socialismo… también en el terreno energético (deformado estratégicamente por la especulación y la represión de este gobierno, con base en iniciativas antidemocráticas como la presente ley).





*Ingeniero eléctrico