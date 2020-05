Carta a Fidel a raíz de la sucesión a Raúl

General Humberto Ortega Saavedra

Managua, Nicaragua, febrero 26 de 2008



Comandante de la Revolución

Compañero Fidel Castro Ruz



Estimado Fidel:

Con su guía el pueblo de Cuba transformó profundamente su sociedad desde 1959. Con su visión estratégica de la lejanía el pueblo patriota de José Martí asumió con ahínco las duras exigencias de la cercanía, el complejo y difícil proceso revolucionario, la subsistencia día a día, hora a hora, minuto a minuto, en particular por la lucha impuesta por la permanente e injusta política de agresión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para ahogar la independencia, la libertad y el rumbo revolucionario de la nación cubana.



En estos días he observado con atención la culminación de los pasos en el interregno que se abre a partir de su estado de salud. Ha predominado nuevamente la firmeza con sabiduría en el esfuerzo por potenciar el rumbo histórico a pesar del aún existente cerco lacerante del gobierno norteamericano sobre su patria. El paso estratégico que ustedes están dando mejorará, seguramente, la vida cotidiana del pueblo sin perder la ruta histórica que se enriquece al calor de los cambios justos y necesarios que se impulsan en el andar.



En carta que he escrito a su hermano Raúl hago referencia al libro que él me regaló, “Todo el Tiempo de los Cedros”, paisaje familiar y de la lucha de ustedes. Deseo resaltar la lectura de los íntimos sentimientos de angustia de su padre, don Ángel, cuando sus hijos asaltan El Moncada y apesadumbrado le reprocha a usted por llevarse a la lucha a su hijo menor. Hoy, en el presente el Presidente de Cuba tiene el timón para recorrer un trecho de vital importancia para la obra que usted inicia y Raúl tiene en usted, además del aliento moral, su vasto y valioso pensamiento para tan titánica empresa que el pueblo cubano ahora tiene como reto.



Recuerdo la conversación entre usted y yo en 1989 sobre el complicado proceso negociador para alcanzar la paz buscando el fin de la cruenta guerra que terminó de desbaratar a nuestra patria. Usted me expresa que todo podía contemplarse en la necesaria negociación a excepción del ejército. Desde 1990 al presente ese ejército que se preserva forjado desde las trincheras y al calor de la revolución en Nicaragua es la institución más respetada por la ciudadanía, por apegarse a la constitución y a la ley, como instrumento de toda la nación y no de ninguna fuerza política, económica o social.



Con el fin del somocismo en 1979 irrumpe la revolución sandinista y en 1990, conquistada la paz, se impulsa nuestro particular proceso democrático al quedar demostrado que ninguno podía imponerse sobre el otro y que deben cohabitar, nos guste o no, todas las fuerzas que conforman nuestra sociedad. Compañero Fidel, desde que me retiré con dignidad del ejército en 1995 decidí abocarme en los esfuerzos para fortalecer el campo ideológico con la paciente pero persistente labor de forjar una cultura y consciencia nacionalista, no excluyente, para fortalecer las bases institucionales creadas para la forja de nuestro estado moderno nacional e independiente, que se armoniza con el mercado como generador de riquezas, estado soberano que asegure la defensa del hombre y la naturaleza.



Compañero Fidel, mi libro La epopeya de la Insurrección que proporcioné a usted contiene también mis reflexiones acerca del mundo actual y mi planteamiento político el centrismo, actitud que incentive el diálogo, el acuerdo entre las partes antagónicas o no; que fortalezca el compromiso moral, ético y estético en nuestras actuaciones, con dirigentes con un discurso transparente y conciliador que genere beneficios, que sean leales representantes del pueblo que los elige, en estado de derecho, lo contrario es la anarquía; entonces sí se podrá contar con el inmenso potencial de ciudadanos instruidos de todos los credos políticos e ideológicos, con ellos que son el eje fundamental para crear las riquezas y vencer la pobreza.



Compañero Fidel, siempre recordaré y apreciaré la solidaridad que usted al frente de Cuba ha brindado a nuestra patria. Siempre también guardaré los recuerdos de nuestra respetuosa, optimista y hermanable relación en particular cuando más dificultades enfrentamos en nuestra lucha por una Nicaragua mejor.





Saludos fraternos.