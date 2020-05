¿Existe la izquierda en Nicaragua?

Ph.D



Puede resultar ingenuo preguntarse en pleno siglo XXI ¿qué es la izquierda y cuál el marco conceptual en que se encuentra inscrita? claro está desde su dimensión político- ideológica. No obstante, muchos estarán de acuerdo con que hoy resulta muy complejo asumir una posición epistemológica del término “izquierda” que pueda ser coherente y pertinente con las realidades de un mundo global.



Una postura alternativa podría estar asociada a algunas características que han sido históricamente un referente del quehacer de la izquierda en el mundo: El progreso, la igualdad social, preeminencia del colectivo sobre la individualidad, defensa de una sociedad aconfesional y multicultural y la convicción de que el individualismo tal como lo ha venido planteando la tesis neoliberal no es el camino más adecuado para resolver los problemas de la sociedad.



En esta perspectiva podríamos señalar que “la izquierda es un segmento del espectro político que considera prioritario el progreso social, fundamentado en el principio de igualdad, solidaridad y preeminencia de una colectividad creativa como base para la generación de progreso material, cultural y espiritual en una sociedad multicultural y en un estado aconfesional.



Evidentemente la izquierda debe ser multifacética, por las condiciones concretas e históricas en las que le toca desenvolverse, sin embargo, hay principios generales que son parte del bagaje político universal que homogeniza a la izquierda política en cualquier latitud que se encuentre.



Por ejemplo, no se puede concebir a la izquierda como tal si es portadora de un proyecto político y económico cuya visión sea el enriquecimiento de elites burocráticas en detrimento de la sociedad en general, si en su gestión se confabula con líderes del clero para amalgamar leyes atentatorias contra la vida de las mujeres, si de la manera más deliberada se mancomuna con el capital para castigar a los más humildes por medio de leyes autoritarias, en lugar, de asumir su papel de regulador o distribuidor de servicios que son vitales para los pobres y por último si practica el autoritarismo como método de administración de la cosa pública.



Sin embargo, hoy día, aunque conocemos los referentes generales de la izquierda, no logramos encontrar una sistematización teórica y científica que logre inscribir un camino o modelo de cómo figuraría un modelo diferente al capitalismo, lo que podemos observar son modelos de gestión y toma de decisiones que en el marco del sistema capitalista intentan desarrollar el sentido de solidaridad y lucha contra la pobreza en el marco de relaciones muy complicadas y a menudo contradictorias, pero no existe una cosmovisión, una visión de mundo con principios y líneas de acción que apunten hacia un objetivo claro.



En relación con la izquierda en Nicaragua se puede sembrar en la conciencia colectiva, a fuerza de repetirlo, “que la izquierda es el partido en el poder”, no obstante, si consideramos los referentes históricos de la izquierda y los testeamos por una relación de contraste con sus líneas de acción, diríamos que el Frente Sandinista hoy es un partido de connotaciones burguesas y autoritarias y con muchas actitudes reaccionarias propias de los partidos de derecha.



Desde mi punto de vista el Frente Sandinista todavía alberga y representa las esperanzas de miles y miles de pobres e intelectuales de Nicaragua, sólo es necesario un cambio fundamental en la visión de los dirigentes de este partido, un estilo de gobernar y gestionar la cosa pública que dé cómo resultado cambios cualitativos importantes en la vida material, espiritual y cultural de esa gran masa crítica representada por los pobres de este país, estoy seguro de que la entronización de un pensamiento nuevo, creativo, pluralista e innovador, capaz de desarrollar un programa de gobierno que aún en el marco de la economía capitalista logre catalizar y reorientar la riqueza material en función de generar cambios cualitativos en la sociedad, el Frente cautivará y reconquistará la conciencia de quienes albergamos en nuestro interior un espíritu sandinista, progresista, solidario y pluralista.



Según Heinz Dieterich, un proyecto de izquierda debe asumir la conducción de una economía democrática en la que el Estado atenderá con prioridad los intereses de las mayorías mediante su fusión con otras formas de propiedad, tales como las grandes empresas nacionales, la pequeña y mediana empresa y el movimiento cooperativo o asociativo. A lo anterior yo agregaría que un proyecto de izquierda en un país pobre como Nicaragua debe promocionar el desarrollo mediante el aprovechamiento adecuado de las inversiones extranjeras directas e inversiones de cartera y movilizar los beneficios del capital a favor de las grandes mayorías.





*Investigador – Upoli