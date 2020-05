Los huracanes del Presidente

Si ni siquiera puede con el cargo de la primera Magistratura de la Nación, mucho menos podría con el de pronosticador del tiempo, lo único que debo reconocerle al excelentísimo señor Presidente de la República es su inmensa capacidad para fabricar sus propios huracanes. Es de todos sabidos la estrategia que siempre han tenido los máximos dirigentes del Frente Sandinista, cuando se sienten empantanados en situaciones políticas de las cuales saben que son ellos los principales responsables de esos desastres, utilizan la técnica del ilusionista, lanzan una bombita de distracción y tras el chorro de humo que ésta produce salen corriendo escondiendo la mano con la que lanzaron costales de piedras.



Lo más lamentable es que la propia oposición, quienes se jactan de tener una enorme experiencia política, son los que más fácil están cayendo en este juego tan absurdo, las mismas coyunturas son las que dan pautas para fabricar huracanes presidenciales de todo tamaño, a como es el sapo es la pedrada, reza el famoso dicho. El Ejecutivo tiene un amplio arsenal de estos juegos, ya ni sus propios asesores personales se han salvado, han caído en desgracia, a como lo manifestaban en sus tiempos los más cercanos colaboradores del dictador Trujillo. Veamos algunos de estos huracanes que a veces en forma de cortinas de humo se han tragado los líderes opositores, siendo ellos mismos los que garantizan el éxito de estas patrañas.



1. El Churecazo: quizás el alcalde Nicho Marenco sea el funcionario más cercano al Presidente que ha caído en desgracia. Todos sabemos perfectamente qué hay en el fondo de este asunto, quiénes han sido los protagonistas de esta trama y cuál será el final de esta historia. Entonces, tras esta situación personal entre compadres hablados, surge una gran posibilidad de implantar un huracán de basura, el propio fabricante de estos fenómenos, haciendo uso de aquellos que les fascina hacer este tipo de trabajos sucios, crea un enorme caos, todos sin excepción, opositores y medios de comunicación se lanzan sobre este problema fabricado en la casa chicha, el problema es que atenta contra todos los ciudadanos sin importarle las consecuencias de la salud que a gritos populistas dice defender. El objetivo fundamental, tras la solución de la primera parte de este conflicto, es tapar los principales problemas e incompetencias que tiene este gobierno y destruir toda posibilidad de una candidatura Presidencial del actual alcalde de Managua, con esta maniobra deja sentada de forma clara toda la base fanática y furibunda del frentismo, que Nicho es alguien que tiene una grave enfermedad terminal y súper contagiosa, y todo aquel que se le acerque o trate de brindarle medicina está condenado a morirse con él. En esta vorágine de megalomanía y ansias de poder ilimitado, sacrifican a sus propios candidatos, aunque tengan el más importante porcentaje de popularidad y posibilidades de ganar, el caso de Evert Cárcamo es el mejor ejemplo, tras doblarle el brazo con cualquier promesa de futuro sale triunfante la aspirante a la Presidencia y coordinadora de los Consejos del terror ciudadano y a la fuerza bruta imponen la candidatura del perdedor no sólo en boxeo de Alexis Argüello, una candidatura tan absurda y que no tienen ningún argumento de su supuesta capacidad de administrar la comuna que presentan en los canales oficialistas las peleas de aquellos tiempos que no volverán, como que no sabemos que el boxeo no tiene nada que ver con la administración de una Alcaldía como la de la capital.



2. La suspensión de elecciones municipales en la RAAN: éste sí es un huracán más feroz que el propio fenómeno natural que arrasó la Costa Caribe, es ahora uno fabricado en el más sucio de los rincones de la casa embrujada, todo el pueblo sabe de la nefasta gestión del gobierno tras la crisis dejada por el huracán Félix, si siguieran esa lógica de reconocer sus propios errores me parece que en la mayoría de los municipios no hubiesen inscrito candidatos, los casos de corrupción en los principales municipios del país manejados por partidarios de este remedo de gobierno es para no elegir por un buen tiempo a quienes cobijan la bandera rojinegra traicionada que una vez Sandino y este pueblo flameaban con orgullo.



En estos momentos, al igual que el churecazo, todos tienen enfilados sus cañones contra esta barbaridad, eso no está mal en lo absoluto, sin embargo, me parece ingenuo gastar todas las fuerzas y los espacios en los medios de comunicación en un solo tema, eso es exactamente lo que quieren estos señores, están bailando al tenebroso son que les tocan, hay otras cosas tan graves que nos están afectando en el país.





Lo fundamental aquí es diseñar estrategias de futuro y no actuar por impulsos coyunturales, eso demuestra la falta de estrategia de la oposición política en Nicaragua, las crisis de los partidos políticos es tal que ya ni saben a que ideología pertenecen, es ahora una ideología personal del caudillo que tiene más fuerza, los que supuestamente son más brillantes se callan para ver si más adelante agarran su huesito chabacano con este gobierno o para evitar que le saquen alguna mantilla al sol.



Hace poco el Presidente pronosticaba más huracanes en la Costa Caribe, ya sabemos en realidad dónde se fabrican y son tan eficaces que en la mayoría de los casos son tan inteligentes que sólo dañan a una población muy específica, en los fenómenos naturales es casi imposible evitar los daños, en los huracanes fabricados por el propio mandatario si es posible evitar hasta sus propio nacimientos, pero eso sólo es posible si los propios políticos opositores se dieran cuenta de que ya no es sano convivir en el mismo nido de ratas que ha desarrollado solo sus intereses personales, dejando engañada a miles de personas que creyeron en ellos al darles su voto como garantía de salvaguarda frente a los nuevos dictadores millonarios, no sigan cayendo en este jueguito como niños inocentes, de seguir en este círculo vicioso ya en realidad deberíamos pensar que lo hacen a propósito y para obtener ganancias personales, quizás pueda equivocarme, dependerá de sus reacciones frente a los próximos huracanes que les sembrará el mismísimo Presidente dentro de sus propias cuevas partidarias.