¡Cuidado! La educación es demasiado seria

El Plan Nacional de Educación 2001-2015 se inspira en nueve principios generales, el primero de los cuales dice así: “La educación es un derecho humano fundamental. El Estado tiene el deber indeclinable de garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y promoción para todos, tal como lo establece la Constitución”.



Este principio reafirma que todo nicaragüense tiene derecho innato a educarse, y, por la más elemental lógica, a participar y recibir no una mala, sino una buena educación. Sería absurdo y contradictorio que el derecho a educarse se concretara en una mala educación. Conviene resaltar esto porque en ocasiones nuestros niños y jóvenes reciben cuotas de una supuesta educación rodeada de ciertos antivalores, les frustra e incluso les aleja de la Escuela. El hecho de recibir no una buena sino una mala educación entra naturalmente en la dinámica de la oferta y la demanda.



Todo nicaragüense, toda la población tiene derecho a demandar y exigir educación. Ahí ya se presenta el problema, puesto que mucha gente no tiene la oportunidad de demandar y mucho menos de exigir educación, en este caso se queda fuera del juego y de su derecho.



Pero la mayoría de los problemas referidos a la calidad de la educación se concentran y manifiestan en la oferta educativa. Es la oferta educativa el espacio donde se mueven mecanismos muy diversos para atentar contra la calidad de la educación e incluso contrariar el derecho de toda persona a recibir una educación de calidad. Recientemente esta realidad se ha hecho visible en medios de comunicación importantes del país.



A veces puede resultar algo complejo fundamentar y distinguir la buena de la mala educación cuando no contamos con los asideros verdaderamente científicos para hacerlo y cuando los procesos y actores del proceso educativo son tan diferentes. Desde la experiencia sí se puede emitir un juicio razonable teniendo en cuenta y evaluando los factores asociados que inciden en los aprendizajes: los planes y programas reales de estudio, los docentes, los materiales educativos, el tiempo dedicado, el clima del centro educativo, las facilidades en infraestructura, etc. Si dichos factores presentan las características requeridas para generar calidad se puede deducir que ésta se dará pero aceptando que no existe una relación mecánica entre los factores y los resultados esperados. El hecho de contar con los factores favorables no significa que la educación recibida sea íntegramente de calidad ¿por qué? Porque la calidad no se reduce sólo a los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje (física, lenguaje, matemáticas, historia), la calidad comprende también todo el ámbito propio de los valores, actitudes, conciencia social, costumbres, ética personal, solidaridad, etc.



Por eso al analizar la oferta educativa se tiene que comprobar que ésta genere calidad en los resultados de las disciplinas y calidad en el ámbito de los valores, actitudes y compromisos éticos acordes con el ser humano.



De ahí que en bastantes casos de la oferta educativa que se despliega en centros y modalidades educativas se niegue la calidad.



Respecto a los factores asociados se pueden detectar múltiples deficiencias conscientes y sostenidas, y respecto al ámbito de valores, algunas propuestas educativas son generadoras en la práctica de antivalores, porque en ellas afloran síntomas de trampas, fraudes e incluso de corrupción.



La educación, por su naturaleza, procesos y finalidad corresponde a varios autores y actores, familia, escuela, iglesias, medios de comunicación, el contexto social, los pares, el estado.



Sólo al Estado no le compete educar, pero sí le compete garantizar los servicios educativos a través de los cuales se realiza también el proceso sistemático de la educación de toda la población. En este sentido al ser la educación un bien social y público, al Estado corresponde establecer directrices y normas generales y básicas para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de educarse bien, sea cual fuere la forma o modalidad de dicha educación, pública, privada, escolar, extraescolar, a distancia, etc. respetando e incluso alentando iniciativas que garanticen a la población una educación de calidad en tanto bien social.



La sociedad y el Estado no pueden permitir que en nombre del principio de la libre oferta y demanda, la oferta se constituya en refugio de iniciativas y de abusos contra el derecho a tener una buena educación.



En este sentido apelar al principio legal de que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe incluye un sofismo humano muy peligroso y perjudicial. El derecho positivo que identifica justicia con legalidad es válido pero incompleto porque el propio derecho positivo está supeditado a ser investigado respecto a su finalidad última que es la justicia, el bien social, el bien común, la dignidad de la persona humana, los derechos humanos. Si todos nos dedicáramos a hacer lo que explícitamente no prohíbe la Ley construiríamos un verdadero caos social.