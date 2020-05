Martin Luther King, un faro para el siglo XXI

Por el Rev. José Miguel Torres P.





En nuestra causa cristiana en pro de la liberación y la construcción de la justicia, a través de la no violencia y la transformación pacífica de los conflictos, nos preceden todos los santos, mártires y pueblo de Dios, a quienes nos sabemos deudores, porque sembraron estos valores en nuestras vidas y nos sentimos con ellos concatenados y nos ponemos de pie ante su recuerdo con amor por la herencia, huellas y marcas que son nuestras pautas, guías y nutrientes espirituales, mencionamos a Gandhi, Bonhoeffer, Mons. Oscar A. Romero, Madre Teresa de Calcuta, y el más próximo a nosotros, Rev. Martin Luther King, pastor bautista estadounidense que fue un apóstol de paz para la humanidad, que sin dejar de ser el guía de 40 millones de negros de su país, dándoles, incluso, atención personal a miles de ellos perseguidos y amenazados, inspiró todas las luchas humanas del siglo XX y colocando su corazón de siervo en los propósitos del Reino en la hora que le tocó vivir, Dios utilizó su testimonio de fidelidad para tejer el futuro de no violencia de la historia humana en los siglos por venir.



Por todo lo anterior, además de lo que enseñó con su existencia, a 40 años de su muerte, hemos de rescatar y desentrañar los fundamentos de su pensamiento profundo que son generadores de su visión del mundo nuevo de Dios.



Martin Luther King, a lo largo de su obra, especialmente en sus sermones que ya son y siempre fueron clásicos del púlpito norteamericano, ofrece categorías vivenciales de la verdad revelada de Dios, que seguirán siendo estructuras dinámicas del espíritu para nutrir a la iglesia o pueblo de Dios y humanidad que peregrina en la historia, entresacamos algunas constantes de su pensamiento.



1. Hay evidencias del mal en el universo y en la existencia humana, es como la obra secreta de una serpiente que infiltra la discordia en la armoniosa sinfonía de un jardín.



2. Dios está trabajando en el universo, en la historia de la salvación y aunque los problemas disten mucho de ser resueltos, los esfuerzos siempre nos acercan a la tierra prometida.



3. No estamos solos en la búsqueda del triunfo de la justicia, Dios no olvida a sus hijos víctimas de las fuerzas del mal, nos da recursos para proseguir la marcha y abre caminos aún en el mar a nuestro paso.



4. Aunque Jesús no explica el origen del mal, lo caracteriza como una cizaña venenosa y mortal que ahoga el trigo y que es sembrada por Satanás. Él es recalcitrante y decidido, no suelta lo que atrapa, sino tras una gran resistencia que impide que el hombre llegue a su punto de destino que es la ciudad de justicia.



5. La reconciliación entre Dios y el Hombre es una iniciativa de Él. Dios es la garantía, porque su propósito es el Shalón (bendición, paz) para la humanidad, pero ésta ha sido amenazada porque se ha introducido un elemento de destrucción, de contradicción y de muerte.



6. El hombre por siglos ha tratado de eliminar el mal, pero no puede por sí mismo por sus propias fuerzas, ni por su propia vida. Él trata de salvar al mundo expulsando el mal por medio de su ingenio, sus inventos, su educación, confiando en su razón, en la capacidad del hombre, en la doctrina del progreso inevitable, en la bondad original de la naturaleza humana (según Rosseau filósofo protestante de la revolución francesa).



7. El optimismo y la ilusión por el humanismo no nos deben de hacer olvidar la capacidad del hombre para el pecado, ni su atracción hacia lo demoníaco, que perturban el anhelo por lo divino. La reforma protestante, si bien percibe la pecaminosidad del hombre se equivocó al asumir que la imagen de Dios en el hombre es borrada completamente por la corrupción y depravación humana. Siempre hay algo dentro que nos hace ver que el mal es un extraño invasor que debe ser expulsado para alcanzar la dignidad moral y espiritual correspondiente.



8. El hombre con su ciencia y su tecnología ha construido su propia creación; indudablemente hay grandes avances en el confort, la comodidad y los conocimientos. Los laboratorios, la robótica, la cibernética han producido máquinas que casi piensan se ha vencido mucho la superstición y el atraso, pero no se ha podido desterrar el mal, el odio ni el egoísmo no han desaparecido, prosigue, la concupiscencia, se sacrifica la verdad, se aplasta a los pueblos pequeños, prosiguen las guerras que arruinan las naciones. Sin embargo, Martin Luther King, dice “que el mal lleva consigo el fermento de su propia destrucción” que tiene una cualidad autodestructora.



Dios ha intervenido para crear, dentro de la humanidad infectada por el pecado y en camino de muerte, un poder de salud y de vida permanente y eterna.



La Reconciliación como fruto de la No-Violencia en la actual coyuntura nicaragüense

En Nicaragua, después de un año (2007) de reacomodos transicionales, el actual gobierno sandinista de reconciliación y unidad nacional debe asumir integralmente en espíritu de zafarrancho de victorias todos los desafíos, que no son pocos ni fáciles, de amplios sectores de la población que cifran sus esperanzas ahora o nunca en salir de la pobreza extrema en que le sumió el neoliberalismo, las expectativas de los pobres son legítimas y deben ser atendidas al máximo por esta administración en continuidad de una revolución inconclusa de hace 16 años, retomada hoy con un nuevo componente paradigmático de reconciliación y paz que nos convertiría en modelo de referencia mundial para los próximos mil años..





Reconciliación como proyecto de nación

Por ello es que la realidad y la situación nacional actual demanda mucha creatividad, más articulación de personas que son levadura crítica con potencial de crecimiento social que comparten la misma idea en pro de una buena gobernabilidad revolucionaria, de un estado de derecho de las mayorías y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que actualmente pasa por un acuerdo nacional, en pro de una Nicaragua reconciliada como nueva oportunidad para enfrentar la extrema miseria, la pobreza y otras rupturas de la condición humana que son causa de división y separación, para la construcción de consensos y el logro de un desarrollo sostenible y equitativo, el cual indudablemente ya está siendo impulsado embrionariamente desde el gobierno, convocando la confluencia de los sectores y segmentos económicos de la empresa privada y otras instancias del capital internacional, que actualmente autodescubren en el mundo un nuevo roll como agentes de transformación y cambios sociales, incluso a través de las empresas, inspiradas por la proclama de Jesucristo en Nazareth (Lucas 4:16), según registró y lo documentó el Ex- Secretario General del FMI Michael Camdesus en dos conferencias internacionales a las empresas privadas europeas y latinoamericanas. Porque crece la idea de subsanar la economía poniendo a todo el país en un estado de gestación económica productiva hasta en el último rincón con el fin de generar más producción de acuerdo a nuestra vocación agropecuaria e introduciéndonos a una explotación más científica y diversificada de todos los productos de la tierra, incluido el subsuelo, el mar y la biodiversidad para obtener mayores ventas y mayores ingresos fiscales que le den asidero a una justa reforma tributaria equitativa que capte más recursos e ingresos fiscales para reinvertir en la población pero a la vez lograr un mayor consumo de los productores y el resto del país que es el objetivo y disfrute de una economía humanizada.



En consecuencia, generándose más empleos que a la vez se dinamice el mercado expansivo y local, fortaleciendo el trabajo calificado y generando más salarios dignos, así como una mayor protección del consumidor. Igualmente, a lado de la cooperación externa deben incorporarse el más amplio espectro de movimientos sociales y organizaciones comunitarias que forjan la sociedad civil, las ONG probadas en sus prácticas históricas que movilizan importantes sectores nacionales y extranjeros y que tienen un lugar y derecho ganado en nuestro suelo latinoamericano y nicaragüense.



La reconciliación y la unidad son y serán siempre un llamado a construir un proyecto de nación, y este objetivo en el año 2008 ha de comenzar por sembrar las semillas de una superación de la cultura de confrontación que nos aniquila desde siglos y sembrar los embriones de la solución pacífica de los conflictos, desmontando la exacerbación de pasiones o campañas de miedo con análisis equivocados, mentirosos y demagógicos que solo culpabilizan al contrario, práctica muy común en los períodos electorales, donde más bien se debe fomentar la capacidad de reconocer con valentía el triunfo o la derrota de los sufragios y estimular la alta participación popular, pero reconocer también la transparencia de los comicios desde su práctica ya probada en experiencias anteriores de apego de la ley para que se garanticen la más absoluta legitimidad de la autoridad electa.