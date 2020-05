Tigre suelto... burro amarrado

Durante la década de los 80, la dirección del FSLN, a pesar de la guerra y de la irregularidad social y económica que ésta produce, hizo grandes esfuerzos para dotar a su militancia de base y a algunos cuadros intermedios y departamentales de la teoría científica marxista y de la historia de Nicaragua. Tuve el honor y privilegio de dirigir durante 3 años, la escuela política del FSLN en “San Pancho” (hogar del inolvidable poeta José Coronel Urtecho).



Fue una lección inolvidable el poder constatar, en la práctica, el desconocimiento total del materialismo dialéctico e histórico, la filosofía y sobre todo la historia del Movimiento obrero internacional, nuestra propia historia y la de los pueblos latinoamericanos y del mundo que hechas por su emancipación y contra la guerra y el militarismo del imperialismo.



En el transcurso de los 80, producto de la guerra, estas escuelas políticas fueron pasando a un segundo plano. A partir de los 90, después de la derrota electoral, desaparecieron definitivamente.



La crisis posterior que se produjo en el FSLN fue producto, en alguna medida, de la falta de preparación política – ideológica y de convicciones patrióticas y nacionalistas. Se dejó a un lado el ideario sandinista (de Sandino), talvez por la necesidad de sobrevivir ante la envestida neoliberal que tardó 16 largos años.



Una vez que el sandinismo regresa al poder (no el sandinismo de los 80) se produce un fenómeno político – ideológico que profundiza la crisis de identidad sandinista por lo menos en San Carlos, Río San Juan: la concepción política – ideológica de cuadros de la generación de los 80 adecuada a la realidad se contradice con la concepción política- ideológica de los nuevos dirigentes y funcionarios que ocupan cargos en la municipalidad, el gobierno y otras instancias, quienes en su mayoría surgieron durante estos 16 años, su escuela política – partidaria, sin estrategias, tácticas, visión y dominio de la teoría revolucionaria y su aplicación a la realidad.



Esta contradicción se presentó palpablemente en la lucha por la realización de la consulta popular y quienes se empecinaron en mantener como conducta política el hermetismo, la imposición, la exclusión del debate de las ideas y el menosprecio hacia formas de pensar diferentes a la de estos “dirigentes”.



La victoria del candidato de la alcaldesa, del secretario político municipal y departamental, así como de los funcionarios estatales (algunos) fue la lucha de tigre suelto con burro amarrado. Más de 250 mil córdobas contra C$ 25 mil para organización y movilización mostró la disponibilidad y desequilibrio existente entre los sandinistas.



El triunfo en la consulta popular fue una victoria pírrica. No significa que el FSLN tenga asegurada la victoria en el municipio deben destrabarse todos los obstáculos y contradicciones existentes entre los sandinistas los cuales han desencadenado que del plano político trasciendan al plano personal.



Reflexionar, cambiar la conducta, formas de pensar y actuar, pasa por un proceso de conocimiento y preparación política ideológica que el partido debe tener como prioridad lo cual,

a estas alturas, no se vislumbra por ningún lado.



Tendrá la decisión la dirección del FSLN para que la membresía avance junto con el resto de la sociedad en la madurez política que contrarresté los vicios del neoliberalismo.



De lo contrario, la descompresión social continuará, inexorablemente, hasta desplazar a la familia y la sociedad en general.





*Periodista, docente de la UPF y graduado en ciencia sociales en la ex RDA.