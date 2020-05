Obra y discurso

El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se prepara para su quinto período presidencial consecutivo. Que acontezca tan larga permanencia en posesión del aparato del Estado (veinte años hasta 2009) constituye un dato que debe ponderarse para el análisis del proceso político salvadoreño.



¿Pero es que en la historia salvadoreña es una constante estas largas continuidades? Al menos desde 1931 ésta ha sido la nota distintiva.



Entre diciembre de 1931 y mayo de 1944 se instauró una gestión gubernamental, encabezada por el militar y teósofo Maximiliano Hernández Martínez, que tuvo como divisas el restablecimiento del orden perdido (el 22 de enero de 1932 se produjo el levantamiento insurreccional campesino que fue sofocado en pocos días y donde las cifras de la represión no bajan de las 15 000 víctimas) y refundó la idea de progreso al entronizarse la actividad cafetalera como pivote de la economía salvadoreña. En estos 13 años, la acción opositora progresista estuvo reducida casi a la mínima expresión.



Entre 1961 y 1979, el Partido de Conciliación Nacional (PCN), que fue la formalización institucional que adoptara la institución castrense en su carácter de celosa custodia del ordenamiento socioeconómico, aunque liberalizó en un primer momento el sistema de representación política, a partir de 1972 enrumbó hacia una gestión política represiva que, de facto, cerró los espacios políticos legales. No es de extrañar que la gestación del movimiento guerrillero (que a partir de 1980 se conoció como Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN–) se diera en los alrededores de esa fecha.



La generalización de la guerra salvadoreña puede fecharse entre 1980 y 1992, y es curioso que sea en 1989 cuando Arena inicia su periplo gubernamental. Es más, es en este primer Gobierno de Arena que pudo cerrarse el capítulo de la guerra al materializarse una sui generis negociación estratégica.



Arena es genuina heredera de aquellas dos largas estancias en posesión del aparato del Estado, con la notable diferencia que a raíz del fin de la guerra, en 1992, la institución castrense ha sido relegada de la deliberación política. Y además, el proceso político ha contado desde esa fecha con la presencia de un actor (el FMLN) que ha logrado, no sin elevados costos, mantener una importante cuota del pastel electoral.



De ahí que las próximas elecciones de 2009 sean las más complicadas que experimentará Arena. No sólo porque casi veinte años de gestión gubernamental implican un desgaste político obvio, sino porque por primera vez el FMLN se encuentra arriba, por una cabeza, en las encuestas. La razón está a la vista: cambió su estrategia electoral. Y tres son los aspectos decisivos:

a) Adelgazó su discurso incendiario; b) A la cabeza de la fórmula presidencial se halla una persona, Mauricio Funes, de reconocida trayectoria progresista, y realmente independiente y c) Su plataforma programática ha comenzado a ser más digerible (sobre todo para los sectores empresariales y algunos segmentos de los sectores medios que siempre han visto con desconfianza al FMLN).



Y es frente a esto que debe reaccionar el partido Arena.



Lo primero fue intentar un apresurado reacomodo interno. Porque de pronto todo mundo quería ser candidato presidencial. La puja por esta postulación acaba de finalizar y el ex jefe policial, Rodrigo Ávila, se alzó con la presea.



No es la mejor opción para Arena, pero sí es la que el equipo que ha terminado por controlar a este partido político logró improvisar.



Y el dicho popular asevera que para luego es tarde, y en su discurso de proclamación Rodrigo Ávila ha sugerido dos cuestiones que se supone serán el eje de su campaña electoral: a) él representa una nuevo pensamiento de derecha; es decir, sugiere que estamos ante un relevo y b) esta nueva derecha tendrá un compromiso real con los angustiantes problemas sociales.



Claro, ése es el discurso, porque la obra de Arena, como es patente, todo este tiempo ha estado de espaldas a esto.



¿Podrá Arena ganar las elecciones de 2009 con sólo modificar su discurso pero sin alterar ni un ápice su quehacer actual? ¿Es así de fácil?

¿Se arriesgará Arena a hacer la puja presidencial en solitario sin hacerle un guiño al vetusto PCN e incluso al descalabrado partido de los demócratas cristianos?

Por ahora lo que hay, en las palabras de Rodrigo Ávila, en su calidad de nuevo ungido, son anuncios entusiastas y la declaración profética y tajante de que habrá Arena para mucho tiempo más.



¿Es esto realista?



En San Salvador