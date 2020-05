Pueblos indígenas y cambio climático

Los Pueblos Indígenas de Abya Yala (América) siempre han convivido en armonía con la naturaleza, como parte de ella. Hace 516 años, con la invasión y colonización europea, se impuso la política del saqueo y la depredación de los recursos naturales. Y partir de las dos últimas décadas del siglo pasado, con el Consenso de Washington, el proceso de globalización y la hegemonía del neoliberalismo, ese modelo se profundizó. Es evidente, este modelo de desarrollo se basa en un sistema económico (Capitalismo voraz), que no contempla el respeto por la madre tierra. Luego, el fenómeno del “Cambio Climático” es una de las consecuencias de este proceso. Pero, ¿cómo afecta a los Pueblos Indígenas?.



Como se sabe, los pueblos indígenas habitamos los ecosistemas más frágiles del planeta, como son bosques tropicales, desiertos, páramos, montañas, cuenca de los ríos, zonas costeras e islas, entre otros, constituyendo los sectores más vulnerables frente a los efectos del calentamiento global. De hecho, los impactos que genera el cambio climático ponen en peligro nuestra madre tierra, cultura, medioambiente y sustento. Y es innegable, que los países industrializados son los verdaderos autores de estos cambios que están afectando profundamente la madre naturaleza.



Con el propósito de debatir y construir propuestas sobre el tema, los líderes y delegados indígenas de Abya Yala (América) se reunieron en la ciudad de La Paz, Bolivia, del 17 al 19 de marzo, pasado en la Conferencia Internacional “La Custodia de los Pueblos Indígenas a la Diversidad Biocultural: Los efectos de la deforestación y las emisiones de gas en el Cambio Climático”. Esta Conferencia fue organizada por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena).



Durante la Conferencia hemos analizado que los efectos de los cambios climáticos, que ya son catastróficos se perciben fácilmente cuando enfrentamos en nuestros territorios desórdenes climáticos como lluvias prolongadas, inundaciones y sequías, deglaciaciones, aumento del nivel del mar, expansión de enfermedades endémicas, incendios en el bosque húmedo tropical, alteración en las estaciones agrícolas; que traen como consecuencia la ruptura de la cadena de vida, amenazando la supervivencia de nuestros pueblos y evidenciando los altos índices de pobreza y extrema pobreza.



De igual manera, hemos observado que a pesar de que los pueblos indígenas somos quienes sufrimos más intensamente los impactos actuales de cambio climático, ocasionado mayormente por la explotación de los recursos naturales, somos marginados en cuanto a la atención emergente y el desarrollo de políticas y programas que contribuyan a mitigar los impactos del fenómeno. Además, la implementación de las políticas de mitigación y adaptación propuestas por organismos internacionales, gobiernos, sector privado, ON, etc., como son la generación de monocultivos, producción de biocombustibles, el secuestro de carbono, reducción de emisiones por deforestación evitada y áreas protegidas, son planteadas como soluciones, pero están afectando el ejercicio de nuestros derechos y atentando contra nuestra existencia.



Como consecuencia, entre las demandas que planteamos para ser presentadas al VII Período de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, a llevarse a cabo del 21 de abril al 02 de mayo en la sede de la ONU, en Nueva York, están: 1) Participación plena y efectiva en el proceso del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), Áreas Protegidas, entre otros; 2) Establecimiento de un grupo de expertos indígenas sobre cambio climático y conocimientos tradicionales dentro del Cmnucc; 3) Coordinación con las Agencias y Organismos Especializados de Naciones Unidas como el CBD, Cmnucc, Unesco, Unicef, PNUD, GEF, FPCI y otros que consideren relevantes con el propósito de implementar acciones directas y articuladas sobre el cambio climático y pueblos indígenas.



Finalmente, en la Conferencia hemos resuelto que el Foro Permanente recomiende a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas para que elaboren un informe sobre los impactos del climático en los pueblos indígenas. Asimismo, como criterios para los proyectos y programas relacionados a cambio climático y adaptación estamos demandando: a) El pleno respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, b) Consulta efectiva para obtener el consentimiento libre, previo e informado, c) Sujetos a lineamientos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y al Convenio 169 de la OIT, así como otros instrumentos relevantes, d) Deben responder a las necesidades, realidades y prioridades de los pueblos indígenas, e) Flexibilización y ampliación de los mecanismos financieros para que los pueblos indígenas tengamos acceso a los fondos de adaptación, creación de capacidades, transferencia de tecnologías y otros, f) Reconocimiento y Apoyo a los programas y estrategias propias de los pueblos indígenas dirigidas a la mitigación y adaptación del cambio climático.





Así sea.