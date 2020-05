En Nicaragua no se puede seguir pensando, como durante 16 años, que el conductor de la economía es el mercado. Un mercado que hace más de un siglo dejó de ser competitivo y devino oligopólico, que nada tiene que ver con los modelos “walrasianos” que todavía les enseñan a los alumnos del Incae. Y que el Estado no puede ni debe hacer nada para intervenirlo, regularlo y orientarlo en la búsqueda del bien común.



Afortunado miembro del ALBA, Nicaragua recibe de Venezuela un suministro de petróleo en condiciones que no responden a la racionalidad del mercado oligopólico internacional. Este suministro responde a la lógica del ALBA que es radicalmente distinta. Una lógica que no busca la multiplicación de la ganancia oligopólica privada sino que se orienta a la satisfacción de las necesidades humanas.



Si Nicaragua tiene un plazo de 25 años para pagar casi la mitad de su factura petrolera, este hecho posibilita al Estado una intervención en el mercado para apuntar al logro de tres objetivos económicos que resultan centrales si se quiere conducir la economía pensando en las mayorías. Uno, disminuir el precio interno de los combustibles para detener la espiral inflacionaria; dos, otorgar créditos a la pequeña y mediana producción, sobre todo agropecuaria; y tres, avanzar en la construcción de una infraestructura (caminos, carreteras, puertos) que facilite el desarrollo de un mercado interior.



La reducción del precio interno de los combustibles es indispensable para atajar la inflación, porque este precio es un “precio líder” que tiene efectos multiplicadores en el sistema general de precios.



Del crédito a la pequeña producción, con énfasis agropecuario, depende la satisfacción de nuestro abastecimiento alimentario y la exportación de granos, lácteos y carnes a mercados alternos no protegidos, aprovechando la tendencia mundial hacia el alza en los precios de los alimentos.



De una mejor infraestructura depende el desarrollo de un mercado interior y una mayor eficacia en las exportaciones.



Para el alcance de estos objetivos deben servir nuestros economistas y no para estar repitiendo los dogmas de la teología económica.