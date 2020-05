El olor de Nicaragua

¿Han pasado alguna vez días fuera de Nicaragua, cuando de pronto les llega alguien con un obsequio abultado, algo más largo que la palma de una mano y que se deja desenvolver como las sorpresas? “Aquí le mandan” – te dicen-. Y primero apartás las hojas de periódico viejo, luego el plástico, y por fin, la masa bien conservada entre hojas de plátano socaditas con mecate, y lo ponés a hervir con la paciencia de antes. Más tarde, al abrirlo, el olor de un nacatamal caliente lo llena todo. Una especie de felicidad que sólo los olores son capaces de dar, un viaje gratis de vuelta a la tierra.



Sorprende cómo los nacatamales pueden viajar tan lejos burlando la suspicacia de los agentes de migración norteamericanos. A los ojos de la pantalla o en rayos X, el “artefacto” debe resultar sospechoso cuanto menos. Sin embargo, el nacatamal previamente congelado llega siempre a su destinatario, el recuerdo que nunca se va por el sentido más primario y precioso de todos: el olfato. Es igual que abrir un mango, u oler la tierra mojada, es volver a un domingo en la mañana, una libertad exagerada de masa de maíz, manteca de cerdo y hierbabuena, entre otros muchos ingredientes.



Estamos fuera estos días de Nicaragua y alguien acaba de llegar a contarnos que algunas cosas están como estaban, como el olor de los nacatamales, que nunca deja de ser sabroso. Pero otras, ya no huelen tan bien. Por más que uno pregunta dentro y fuera, la respuesta viene siendo la misma. “Es poco tiempo de nuevo gobierno, pero...la situación se siente un poco fea.” Y eso a pesar de los pasos hacia la gratuidad de los servicios de salud y educación, y el programa de Hambre 0.



Fuera de Nicaragua, el país apenas aparece referido más que en noticias de relleno, si acaso de los conflictos verbales y mortales entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Alguna declaración de Daniel más afortunada que otra, o al hilo de los conflictos antes mencionados para poner en aprieto a Uribe, por ejemplo. La verdad es que antes el país no aparecía en ningún lugar ni para eso. Y no es que el silencio en los medios internacionales sobre Nicaragua, y más que silencio el olvido, sea en sí un síntoma de algún mal. Hay países como Costa Rica que no se prodigan mucho en la información que no sea la de las Agencias de Viaje, pero no les va tan mal como a Nicaragua. Acá, el silencio y el olvido puede llegar a ser mucho más preocupante, porque bajo ello se encubren verdaderos desastres. Y ni siquiera está en las Agencias de Viaje.



Hace poco, un documental emitido por Telesur, un canal con vocación regional de origen venezolano, reflejaba el absoluto despale que en el interior y en las Costas de Nicaragua están sufriendo, sin que el Estado pueda detener el enorme impacto ambiental que esto provoca, y también impacto humano. En el espejo de Haití, el país más pobre de América Latina, podríamos contemplar lo que acompaña a un país que se deja despoblar de su flora sin que una mano de autoridad y pueblo a tiempo y voluntad lo detenga. Es un asunto de máxima prioridad. Pero en el orden de preocupaciones de éste, como de anteriores gobiernos, las Costas, y en especial la Caribe, sigue quedando muy lejos. Puerto Cabezas permanecía cerrado en estos días que escribía el artículo, y el país, ese otro lado Pacífico, apenas se resentía, como si no fuera con la misma tierra y el mismo grito.



El documental de Telesur exponía diferentes casos flagrantes del prejuicio al que se somete al medioambiente en Nicaragua. El título es más que elocuente: “Érase Un País Verde.”



Si la emergencia medioambiental que sufre Nicaragua sigue siendo una preocupación secundaria o terciaria. Si el Marena sigue siendo esa especie de mal necesario en un gobierno que no dice nada. Si la preocupación por el cuidado y la protección de la naturaleza, incluyendo la madera preciosa transportada al aire libre en camiones, está por debajo de otros intereses políticos, el país verde que fue Nicaragua, será una sequedad enorme, parecida a estos días interminables de calor antes de las lluvias de mayo, pero una sequedad constante, viento y polvo sobre una tierra ya sin árboles, pobre y sin los recursos que alguna vez prometieron que sería su futuro.



No es ya la Nicaragua que se evoca en las canciones, ni la que presume de paisajes. El mismo Bosawás es cada vez más un tesoro en miniatura, que sigue siendo violado constantemente. Igual que se defienden unas millas de mar alrededor de una isla, podría defenderse en tierra firme nuestra riqueza más grande después de la gente. Nicaragua no se entiende sin su verde. No es nuestra Nicaragua ni el recuerdo. De lo contrario sólo nos quedará un lejano olor en la memoria cuando se corta el mecate de un nacatamal y las hojas de plátano te devuelven la tierra, la casa, los domingos en la mañana de otro país que estamos perdiendo sin duda a sierra, fuego y olvido.





