Nosotros –me han dicho muchos pobladores de Nueva Segovia- somos “segovianos”. Y los periódicos lo divulgan: “La región segoviana es azotada por vientos huracanados repentinos, acompañados de lluvia y granizo”. (END/18/07/07). Sin embargo, don Leoncio Vanegas los llama “neosegovianos”: “La Policía neosegoviana atendió un total de 67 denuncias durante el período de Semana Santa”. (END/01/04/08).



De los moradores de Nueva Guinea he oído dos formas para el gentilicio: la perífrasis: “de la Guinea”, como los de Villa Sandino (Chontales), que se llaman “de la Villa”, y “guinellense” (guineense). Veamos: “Despertaron a la población guinellense con una alegre diana…” (END/15/08/07). No obstante, un periodista se refirió a los habitantes de Nueva Guinea como “neoguineanos”.



Volviendo a la inquietud inicial, ¿cuál de estos gentilicios es el correcto: segoviano o neosegoviano? Antes de intentar una respuesta, hagamos un breve recorrido sobre esta cuestión.



Gentilicio es el nombre dado al habitante de un país, ciudad, pueblo o región. Una designación referida a los habitantes desde el punto de vista geográfico, racial, político y religioso. Por eso se afirma que el gentilicio denota la patria o nación de las personas: hondureño, francés, estadounidense, nicaragüense, etc. Pero hay también un apodo colectivo que aun cuando no es estrictamente un gentilicio lo incluimos como dato curioso en este breve artículo. Así, a guatemaltecos se les llama guanacos, los hondureños catrachos; a los costarricenses ticos y a los nicaragüenses nicas.



¿Cómo se forman los gentilicios? Cada país o región escoge su gentilicio, muchas veces en forma inconsciente y colectiva. En general, se construye agregándole a la raíz (Nicaragua, por ejemplo) un morfema derivativo (-ense, en este caso), que indica pertenencia a un lugar (nicaragüense, sea el caso). En unos, es fácil advertir una de estas terminaciones: -ano (chinandegano), -es (leonés), -ense (rivense), -eño (chontaleño), -ino (matagalpino).



En algunas ciudades y pueblos de Centroamérica con nombres indígenas es común el sufijo -eco (cuscatleco, de Cuscatlán, El Salvador); -neco (zacapaneco, de Zacapa, Guatemala) y -teco (chiquimulteco, de Chiquimula, Guatemala).





Países y ciudades que tienen varios gentilicios

De Ocotal (Nueva Segovia) se dice ocotaleano y ocotaleño, pero hay países y ciudades que tienen cuatro y hasta cinco gentilicios, incluyendo los apodos colectivos. Así: Francia (Europa): francés, galo; desp. gabacho, franchote, franchute; Inglaterra (Reino Unido): inglés, anglo, anglosajón, britano; Japón (Asia): japonés, japón, nipón, japonense; Marruecos (Africa): marroquí, marroquín, marrueco, moro; San José (Uruguay): josefino, sanjosense, sanjosino, maragato.





Nombres iguales con gentilicios distintos

Sampedranos llaman a los habitantes de San Pedro de Lóvago (Chontales) y a los de San Pedro del Norte (Chinandega). Pero también ocurre lo contrario. Por ejemplo: los pobladores de Santo Domingo (Chontales, Nicaragua) se llaman santodomingueños, pero los de Santo Domingo, capital de República Dominicana, se llaman dominicanos. Liberteños llaman a los moradores del municipio chontaleño de La Libertad (Nicaragua), y libertanos a los de La Libertad (Perú). Un lenchano vive en San Lorenzo (Boaco, Nicaragua) y un sanlorenzano vive en San Lorenzo (Bolivia). Los carleños habitan en San Carlos (Río San Juan, Nicaragua), los carolinos en San Carlos (Uruguay), y los carlenses en San Carlos en Venezuela. El concheño es oriundo de La Concepción (Masaya), el penquista es de La Concepción (Chile) y el concepcionero de La Concepción (Paraguay).





Algunos criterios en la formación

de gentilicios

Cuando los gentilicios están formados por dos o más componentes, se siguen en general los siguientes criterios:

Gentilicios formados con base en el primer componente

Los de La Paz Centro (León, Nicaragua) son paceños; los de Alcalá de Henares (Madrid), alcalinos; los de Jerez de los Caballeros (Badajoz), jerezanos, y sanluqueños los de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España).



Gentilicios formados con base en el segundo componente

De Nueva Segovia (Nicaragua): segoviano; de Santo Tomás (Chontales, Nicaragua): tomasino; de Santa Teresa (Carazo, Nicaragua): tereseño; de Puerto Ayacucho (Venezuela): ayacucho; de Sancti Spiritus (Cuba): espirituano; de San José (Costa Rica): josefino; de Santa Cruz (Bolivia): cruceño.





Gentilicios formados con base

en el tercer componente

De San Juan de Limay (Estelí, Nicaragua): limayeño; de Santa Cruz de Tenerife .



Gentilicios formados con base en todos los componentes

De Río San Juan (Nicaragua): riosanjuaneño; de Cinco Pinos (Chinandega, Nicaragua): cincopineño; de San Carlos (Río San Juan, Nicaragua): sancarleño; de Buenos Aires (Argentina): bonaerense; de Entre Ríos (Argentina): entrerriano; de Nueva Zelanda (Oceanía): neocelandés o neozelandés; de Pedro Juan Caballero (Uruguay): pedrojuancaballerense; de Punta Arenas (Chile): puntarenense; de Río de la Plata (América del Sur): rioplatense; de Treinta y Tres (Uruguay): treintatresino.





Gentilicios hipocorísticos

y apodos colectivos

En todas partes hay países y lugares, a cuyos habitantes los llaman con nombres hipocorísticos o familiares, festivos, despreciativos, etc., formados por diversas razones. Citamos: Aguascalientes (México): burl. hidrocálidos; Cartago (Costa Rica): fest. papero; Culiacán (México): fest. culiche; Francia (Europa): desp. gabacho, franchote, franchute; Honduras (América Central): fest. catracho; La Concepción (Masaya, Nicaragua): hipoc. concheño; Punta Arenas (Costa Rica): fest. chuchequero; San Francisco del Norte (Chinandega, Nicaragua): hipoc. pancheño; San José (Costa Rica): hipoc. chepino; San José de los Remates (Boaco, Nicaragua): hipoc. chepeño; San Lorenzo (Boaco, Nicaragua): lenchano. Y como a los sanfernandeños de Nueva Segovia que llaman los “cheles”, el profesor Orlando Castellón me cuenta que a los jinotepinos les dicen “chingos”; a los diriambinos, “coludos”; a los doloreños, “pizotes” y a los sanmarqueños “chorreados”.



Como hemos visto, en la formación de los gentilicios y apodos colectivos intervienen factores históricos, etimológicos, derivaciones populares, denominaciones familiares y festivas y hasta burlescas y caprichosas. Para no llamar “monterreyenos” a los de Monterrey (México), un morador propuso “regiomontano” (del lat. regis, rey y montis, monte o montaña). Y la propuesta pegó. Carlos Alemán Ocampo propone el gentilicio “sandinense” para Ciudad Sandino. Y expone sus razones. Pero son los pobladores los que deciden, como se decidieron por segoviano los habitantes de Nueva Segovia. Está por verse si “neosegoviano” se impone con la fuerza del uso.







rmatuslazo@cablenet.com.ni