Dos ríos americanos

El ambientalista, Premio Nobel, ex Presidente y ex candidato a la presidencia de EU, Albert Gore, empezó su documental sobre las causas del cambio climático: “Una Verdad Incómoda”, con reflexiones y palabras sencillas. Tenía como fondo de escenario el fluir lento de las prístinas y apacibles aguas del arbolado río que atraviesa su rancho familiar en Little Rock Arkansas, donde él, como la mayoría de su generación, vivió una niñez de austeridad rural, sin los derroches de la vida urbana. La mayoría de los norteamericanos habitan ahora en megalópolis, suburbios y exurbios. Es en el contacto directo con la naturaleza ancestral y típica norteamericana de entonces, y en su formación e información como gobernante de aquella nación, donde radica la fuerza y la vocación de Al Gore Jr. convertido en el vocero de la comunidad científica mundial, que intentan salvar el planeta, como único lugar habitable para una humanidad desenfrenada y en aumento desbordante, sobre el limitado espacio de un planeta que ya ha rebasado los límites de su capacidad de carga y tolerancia.



Gore empezó su discurso en el documental, (tal vez sin proponérselo), evocando al filósofo Marco Aurelio, quien al referirse al Tiempo expresaba: “es un río de eventos que pasan, a veces en rápidos torrentes”. La metáfora es válida para el presente: El tiempo es una corriente a veces plácida y pacífica, y algunas veces turbulenta y peligrosa. Y como toda corriente nunca puede ser nítidamente cortada en ningún punto: ella fluye y fluye como la vida misma. Nuestros antepasados lo expresaban con más arte:

¿Qué es tiempo?... La sombra en el dial, el sonido del reloj, el correr de la arena, siglos – éstos son signos arbitrarios y exteriores, son medidas de tiempo, no tiempo en sí mismo. Tiempo es la vida del alma.



“Tiempo, como espacio”, son conceptos intelectuales profundos. El uso que hacemos de ellos, nos resultan intensamente prácticos. Los geólogos históricos estudiando las transformaciones que ha experimentado la tierra desde su formación hace 5,000 millones de años, hasta el presente, han establecido una cronología a escala planetaria dividida en Eones, Eras, Periodos, Épocas o Series, y Edades o Pisos; basados en los grandes eventos biológicos y geológicos, pero aun siendo pocos, no terminan de ponerse de acuerdo.



Todas las divisiones que hemos hecho del tiempo son artificiales: La división del calendario en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos y milenios; la misma división de nuestras vidas en niñez, infancia, juventud, adolescencia, madurez y vejez, son comunes y nos resultan útiles. Estas divisiones cronológicas las hemos impuesto también sobre la historia humana: En prehistoria, antigüedad, medioevo, renacimiento, reforma, absolutismo, revolución francesa, inglesa e industrial, nacionalismo, comunismo, fascismo, guerra fría, globalización etc. éstas no solo son arbitrarias, sino reducidas o parroquiales. Las culturas china, árabe, e india, no tratan de imponer estas divisiones en sus conceptos de historia.



Sin embargo, nos resultan convenientes tal como son, y hasta esenciales. Imaginemos por un momento hacer las cosas sin cronología aunque estas divisiones resulten artificiales y arbitrarias como algunas pueden serlo: Aún la búsqueda del tiempo exacto resulta una de las bases o fundamentos de nuestra organización social, modelo, sistema o como quieran llamarle ustedes a este relajito: 16 años para votar, 21 para la mayoría de edad, 25 para ser Presidente o diputado, 60 para obtener derecho de pensión de vejez, y otra serie de edades precisas y exactas aunque arbitrarias distinciones, entre otras: la tolerancia hacia los infractores de la ley antes de los 16 años. O los crímenes cometidos antes de las seis de la tarde y después de esa hora, y las listas son enormes. Las fechas por sí mismas son cansadas y sin sentido. Pero, cómo podríamos explicar nuestra historia como nación sin destacar los años 1502 (descubrimiento); 1523 (fundación de Bruxelas en Nicoya Nicaragua); 1542 (vasallaje sin esclavitud); 1550-1821 (colonia); 570-1821 (esclavitud negra); 1633 (colonización inglesa del Caribe); 1821 independencia); 1824 (Guerra de Fiebres y Serviles); 1827-28 (Guerra Cerda y. Argüello); 1838 (Segregación de la Federación Centroamericana); 1848 (Ocupación inglesa de San Juan del Norte); 1849 (Fiebre del Oro en EU e interés por Nicaragua); 1854 (Guerra Civil Jerez-Chamorro); 1856 (Guerra Nacional); 1893 (República Conservadora); 1893-1909 (Dictadura de Zelaya); 1936-1979 (Dictadura de los Somoza). 10 de enero de 1978 (Asesinato de PJCHC, e inicio de la insurrección). 19 de julio de 1979 (Triunfo de la Insurrección nacional). 1979 hasta hoy, (gobernando desde arriba y desde abajo).



Existe una responsabilidad ineludible en cada historiador de seleccionar los hechos relevantes entre la enorme cantidad de sucesos cotidianos con participación de un individuo o un pequeño grupo; de la acción de las mayorías o individuos destacados que en alguna manera han contribuido a la sociedad en economía, ciencias, leyes, cultura, y moral, y que en resumen aparentan ser significantes. Pero cabría preguntarnos ¿Para quién aparentan ser significantes?...



La visión de la historia, después de todo, depende del punto de vista del observador, y el punto de vista de un nicaragüense sobre la destrucción del Río San Juan no es el mismo de los ingleses y costarricenses (los verdaderos culpables). Los derechos sobre nuestra soberanía en el Caribe no es visión compartida por algunos colombianos. Así también los puntos de vista de un ecólogo comercializador de recursos del bosques no pueden ser los mismos punto de vista de los ambientalistas que enfrentamos dilemas éticos y morales para regular la conducta social hacia el entorno natural y frenar la falta de visión y corrupción de algunos funcionarios públicos, políticos de aldea y seudo científicos que quieren arrancar de raíz los remanentes de bosques tropicales húmedos de Nicaragua.



¿Recuerdan el fluir lento de las aguas del río Kum, cuya superficie no se miraba por los miles de árboles y millones de metros cúbicos de maderas preciosas que flotaban sobre él, cortadas por afiladas motosierras días antes y durante la entrada en vigencia de la Ley General del Ambiente y Delitos Ambientales, y fueron arrastrados al mar, después de ser vendidos por la mafia forestal? Estos no necesitaron el pretexto de un feliz huracán, ni del huracán Félix, y los que vendrán y utilizarán como pretexto para destruir BOSAWAS, no en treinta años, como aseguran, sino en un solo verano con la capacidad de las miles de motosierras, tractores, camiones, helicópteros y aserraderos modernos con sierras múltiples de empresas extranjeras, asociadas con la mafia forestal de los corruptos políticos locales asociados. Existiendo mejores alternativas, que analizaremos en esta tribuna pública de Opinión de EL NUEVO DIARIO, si se nos permite por amor a Nicaragua.



El pueblo que no construye, no recuerda su historia y no conserva su territorio, está destinado a sufrir y desaparecer.







