Antes de partir

¿Qué haría si hoy o mañana le dijeran a usted que le queda un año de vida, porque en su último chequeo médico le detectaron un cáncer fulminante o una enfermedad terrible e incurable? El mundo se le cae encima y todo su orgullo y prepotencia se derrumba como la torre de Babel. Siempre hay esperanza. Tendría dos opciones: o se resigna a postrarse en una cama por el resto de sus días para generar lástima entre sus amigos o allegados, o reacciona de manera optimista y escribe una lista pequeña de los deseos, proyectos y sueños postergados que nunca pudo realizar aparentemente por falta de tiempo, pero más que todo, por falta de voluntad. Una vez escrita la lista, se dará cuenta que tiene pendiente muchas cosas. Y que necesita vivir de nuevo, o un poco más de tiempo, precisamente el que ya no tiene, para despedirse con dignidad de este mundo.



Le pregunto esto porque me fascinó la película “The bucket List”, protagonizada por Jack Nicholson y Morgan Freeman, dos actores de mi preferencia. Aunque algún crítico riguroso como Juan Carlos Ampié podría calificar la historia de lenta y hasta con una cierta dosis de racismo, lo cierto es que aborda un tema del que nadie le gusta hablar. La muerte. El momento de la partida. El final de la vida. Como decía un amigo, llega la hora en que tienes que entregar los tenis que te prestaron. Y esta partida es inevitable, porque forma parte de las leyes invariables de la naturaleza. La verdad es que nadie piensa en la muerte, hasta que escucha sus lejanos taconeos en el pasillo de un hospital, o tiene la oportunidad de verla a los ojos por un momento, entrar al famoso túnel, y salvarse de ella en un accidente o en un quirófano cuando de pronto el corazón agonizante vuelve a latir, anunciando vida. Pavese decía que para cada uno de nosotros la muerte tiene una mirada. ¿Cúal será la mirada que exhibirá frente a mis huesos?

No quiero referirme con detalles a la película porque no es mi propósito, pero sí quiero tomarla como referencia para hablar de la muerte. Dos hombres, un multimillonario ejecutivo y un pobre y esforzado mecánico, los declaran desahuciados de un cáncer fulminante, y coinciden en una sala de hospital. Ambos, que vienen de mundos antagónicos, deciden hacer una lista en común de los sueños y deseos que no han materializado. De esa manera, el multimillonario (Edward Cole) protagonizado por Nicholson y Carther Chamber, protagonizado por Morgan Freeman, comienzan a gozar lo poco que les queda de vida. El rico subsidia los sueños del pobre, pero aquel aprende de éste valores humanos y morales que no tenía. Comienza a experimentar un mundo que no conocía. El mundo de las pequeñas cosas. Ambos se enriquecen. Se dan cuenta que los valores están por encima de las cosas materiales Al final mueren resignados pero felices.



Qué maravilloso es vivir. Es una oportunidad única y un privilegio que no tenemos todos los seres vivos. Y qué detestable es morirse. El extraordinario escritor argentino Jorge Luis Borges, quien murió a la edad de ochenta y siete años, no quería morirse. Escribió en un poema lleno de gran nostalgia y filosofía que si volviera a vivir la vida, haría cosas que nunca hizo. Obviamente, el poeta se dio cuenta, ya muy tarde, que la vida debe vivirse a plenitud, con nuestras miserias y virtudes, y sin prejuicios.



Algo similar pasa en la vida real. Cuando llega el momento de partir, nos afligimos y nos entristecemos. Quisiéramos ser inmortales como los dioses griegos. Pero es pura literatura. No tenemos agallas para enfrentar lo inevitable. Una prueba de esto es que la mayoría de las personas de la tercera edad, buscan una manera de prepararse para la muerte, aferrándose a las religiones y esforzándose para cambiar costumbres y malos hábitos para evitar ser alcanzados por las llamas del infierno. La verdad es que el hombre ocupa a Dios como escudo de protección ante la muerte. El verdadero creyente sueña con una muerte tranquila, reconciliado con el mundo, esperanzado en un cielo prometido, mientras que el escéptico sueña con una muerte súbita, sin paraíso y sin infierno, quizás sólo reconciliado consigo mismo y con sus más cercanos. No hay manera de saberlo. La única certeza es que nadie saldrá vivo de este mundo. De manera que no debemos preocuparnos.



Le pregunto: ¿Cuál sería su lista de cosas pendientes que quisiera hacer antes de partir, haya sido desahuciado o no por alguna enfermedad sorpresiva ? Recuerde que la vida es frágil. Que hoy estamos aquí y mañana estuvimos. Que la vida es un tren que no se detiene, y que de vez en cuando, un sombrío personaje se baja a llevarse a cada uno de nosotros. Por eso lo invito a que haga una lista. Entre las cosas que Edgar Cole y Carther Chamber escribieron en su lista estaba conocer las pirámides de Egipto, viajar a la India, pretender escalar los alpes suizos, lanzarse de un avión con paracaídas, en fin, sentirse vivo, con la adrenalina al cien, que es lo más maravilloso del mundo. Yo, por mi parte, ya estoy escribiendo mi lista : confieso que es sobria. A estas alturas, el equipaje debe ser ligero. Si mañana me dijeran que tengo un año de vida, le haría el amor a mi mujer dos o tres veces al día, le dijera a mis hijos que los quiero, escribiría unas dos novelas famosas y le pediría perdón a Dios por lo que hice y lo que me faltó hacer. Pero, parafraseando a Borges, tengo 43 años y sé que me estoy muriendo.