Aún permanece vivo en mí el recuerdo sonoro del motor de la panga que me desplazó hace algunos unos meses por las comunidades costeras del litoral sur y los ríos más importantes en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (RAAN), pero aún más, el presente que se vive con olor a raíces viejas. Raíces viejas como metáforas de grupos étnicos y comunidades indígenas luchando para ser reconocidos en igualdad, respeto, independencia y libertad. Todos esos conceptos generales y trillados en los cuales a veces caemos en la trampa de convertirlos en discursivos para ganarnos el mérito de personas de buena voluntad o para congraciarnos con el poder o sus súbditos con una ligera dosis de mesianismo.



Nicaragua es un país privilegiado en la región centroamericana en materia jurídica y legal. Ha suscrito diversos convenios, tratados y pactos internacionales vinculantes. Y en muchos casos han surgido novedosas y pertinentes iniciativas legislativas nacionales. Tal es el caso del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica aprobado por la Asamblea Nacional en 1987 y reglamentado en 2003, el cual además del germen bélico que le precedió a su formulación, también es hijo de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgada por la ONU. Y por encima de todo, nuestra Constitución establece que Nicaragua es de naturaleza multiétnica y el Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que gozan de derechos y garantías.



Se podría afirmar que la “mesa ha estado servida” para los costeños. Los aires de “unidad en la diversidad” no son más que discursos y la pretensión de añadir “aquellos” al “todo” desde la óptica del poder y así expandir y ejercer su control. Algo parecido al amor y el odio.



Paradójicamente, la protección y promoción de estos derechos por parte del Estado suenan a burla. Han transcurrido 21 años y en la práctica la autonomía continúa siendo una “utopía” para los costeños. Nunca las elites nacionales controladoras del aparato estatal han dispuesto de voluntad política, mucho menos de recursos, para posibilitar un desarrollo autónomo de la Costa Caribe nicaragüense, el cual se evidencia en los altos porcentajes de pobreza y pobreza extrema (sólo en Prinzapolka se registra un 92% de la población como pobre) e insuficientes servicios básicos (el 14 % de la población está conectada a la red eléctrica, similar es el acceso al agua potable), entre tantas cosas.



Ni los U$ 17,353,254.96 de fondos (Informe RAAN. Huracán Félix.ONU. Diciembre, 2007) destinados de septiembre a noviembre de 2007 a la RAAN por el Sistema de las Naciones Unidas han sido suficientes para satisfacer las demandas de la población afectada por el Huracán Félix, porque éstas son históricas, como parte de esa historia trágica donde lo que ha prevalecido es el abuso y la marginación hasta nuestro días, si no veamos los recientes hechos violentos.



De nada sirve contar con todo un andamiaje jurídico-legal y comulgar con los nuevos paradigmas (“cultura compartida”, “interculturalidad”, etc.). Todo es una ilusión fabricada desde el poder. Sólo los ingenuos creen en una relación de matrimonio entre diversas culturas, quizás pudiese existir una, pero de conveniencia, en la que ambos se engañan para tolerarse y sobrevivir, que es muy distinto. Evidentemente, las diferencias son tan “objetivas” (recursos naturales, poder político) como “subjetivas” (costumbres, tradiciones) aunque se ha insistido en adjudicarle a esta última la prioridad en la dicotomía existente para ocultar el expansionismo político y el beneficio económico del poder. No es en vano que la RAAN posee la mayor reserva forestal y exportaciones pesqueras del país (alrededor del 70%).



Además, encontramos con la singularidad que los conflictos étnicos en la RAAN han surgido a raíz de los conflictos políticos utilizados por líderes o grupos de líderes seducidos o rebeldes al poder (muchos de ellos representantes en los famosos “diálogos”), más que de una conciencia colectiva. Y por el lado del poder, éstos han sido instrumentalizados.



Estos conflictos “entre y con” grupos étnicos y comunidades indígenas es la espuma desbordante del rechazo a la alteridad, al “otro”. Un escenario parecido al libro inconcluso que guardamos un tiempo y luego lo sacamos para continuar su lectura, tratando de redescubrir lo pasado y olvidando el presente: por eso nunca logramos comprenderlo. Es volver a hundirse o disiparse en espejismos; para agarrar aire y diseñar otras modalidades de antagonismos mientras llega el próximo desencanto… A fin de cuentas, buscar la paz y la felicidad a través de la confrontación. Similar al círculo vicioso de las componendas políticas, seguimos jugando a la libertad.



¿Qué más puedo decirles? ¿Por qué no dejarlos ser? ¿Por qué buscar lo que ya se tiene?

O acaso nunca existieron hasta que los “reconocimos”. Me gustaría finalizar estas reflexiones tarareando una canción famosa de Los Beatles, que tan de moda están ahora en nuestro país:“Lets it be”. La retórica nuevamente perdió validez, pero los intereses siguen primando. ¿Hasta cuándo dejaremos de vernos en el espejo del otro para ser ellos o viceversa? No se olviden, la Costa siempre ha estado despierta.