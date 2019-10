Ni Jesús salva a esta mujer

En la Constitución de este país es una obligación del Estado velar por la salud y la vida de los seres humanos. Con el dinero de los impuestos, que pagamos mujeres y hombres, se debe garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir atención social: Educación, seguridad, salud, medicinas, etc. Y tengo entendido que para los ciudadanos de este país se hace el esfuerzo por cumplir con ese mandato de la Constitución. Y así se está a tono con la liga tan fuerte de los señores ciudadanos funcionarios del Estado, con los señores purpurados que dirigen la religión Católica Cristiana, cuyo primer Mandamiento de la Ley de Dios dice “Amarás a Dios sobre todas las cosas”. Y el segundo dice: “Amarás a tu prójimo como a vos mismo”



Hasta aquí, qué maravilla esta religión en la que desde mi niñez fui formada y donde está específico que es mandato de Dios cuidarse y amarse a sí misma. Ah, pero en la práctica en este país todo es legal y santo sólo para los ciudadanos, los señores varones. Sin embargo, para las mujeres no, especialmente en la etapa reproductiva. En este periodo de su vida quedan en una burbuja donde no tienen ningún derecho de salud de vida. Y aunque trabajan y pagan impuestos no se les garantiza la vida, porque así lo demandaron los jerarcas religiosos, así quedó establecido en las leyes del nuevo Código Penal.



¡Aleluya! para los varones, porque tanto los purpurados como los diputados que amarraron la ley que prohíbe el aborto terapéutico son varones, e ideológicamente solidarios entre ellos. No tienen ese problema, no hay nada de que preocuparse. La Constitución les reconoce su derecho de salvar su salud, su vida. ¡Aleluya! Pero para ella, la mujer, la prójima, no hay derecho ni a la educación ni a la vida reproductiva. Las mujeres podrían estar muriéndose en las escalinatas de la Santa Iglesia Catedral de Managua, pidiendo a gritos que Jesús le salvara la vida, y aunque el Cardenal, el Arzobispo y sus purpurados se arrepintieran de su crueldad, no podrían hacer nada para salvarla, porque sería acto público contra la Ley.



Podrían las mujeres estar desangrándose, agonizando en el portón de la Asamblea nacional y aunque todos los Doctos de la Ley se retractaran, en ese momento, (so pena de cárcel inconmutable) no habría nada que hacer. Según la sacrosanta Ley de la República de Nicaragua. Y aunque ella hubiese sido una niña violada por un purpurado y/o un diputado. Por mandato de ley ¡esa niña muere! Porque aquí el delito ¡es ser mujer! Para la mujer aquí no aplica derecho a ser salva. ¡Como prójima no son válidos ni los Mandamientos de Dios ni los impuestos que pagan. Ellos, los hombrecitos, los poderosos, mantienen su posición. Para eso está el poder ¿que no? El delito es ser mujer. Y aparentemente Dios les permite a los varoncitos amar al prójimo varón, léase amor carnal, pasional (sin peligro de embarazos mortales) o al aberrado, el abusivo de menores, (el problemita ese que la iglesia paga por callar. Y/O, podría ser que algún diputado también. Y Podría ser que alguno que otro pague con sus asignaciones sociales.



Y como no hay ni educación reproductiva para mujeres y hombres, seguirá la horrorosa realidad social del desamparo de la niñamadre, de la mujermadre, producto del amarre entre los Jerarcas machimusulmanes representantes de la Iglesia Católica y los señores machifascistas de la Asamblea Nacional que rigen esta tierra, ni Jesús con toda su bondad podría salvar a esta mujer. Para eso está el poder en Nicaragua.