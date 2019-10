Llegó la hora de la verdad para la Policía y Ejército

Llegó la hora de la verdad para la Policía y el Ejército. Era algo que todos presentíamos e igual sospechamos como terminará, solamente se lo trataremos de explicar...Cada vez que los conflictos se suben a los techos del país, el tema de la solución es sugerido en las primeras planas de los diarios y encabezan los titulares de los informativos. Da la sensación de que ellos son los únicos brazos justicieros de protección que tenemos los ciudadanos para defendernos de las arbitrariedades del poder. Comúnmente es una iniciativa asumida por la sociedad civil que se ve forzada a pronunciarse de manera pública ante el evidente vacío de poder y desesperación que generan las interminables crisis, de un sistema antidemocrático y arbitrario, que nos mantiene en vilo permanentemente. Acción ciudadana que actúa, ante la inoperancia actual de las autoridades gubernamentales, que junto a los demás poderes del Estado viven justificando siempre estar en incapacidad jurídica, técnica, moral y hasta material cuando se trata de resolver los problemas que nos atormentan.



Es sorprendente ver al presidente de Nicaragua, cómo es de oportunista. Nunca ha sido el primero en salirle al paso a las crisis, es sospechosamente el último en aparecer sobre el escenario, pero siempre el ungido en martillar, como en una subasta, el desenlace final. Las repuestas de solución a los conflictos solo las anuncia y propone cuando todo el mundo está hastiado, desesperado, y las pérdidas son cuantiosos e irreversibles o su partido sale beneficiado. De no ser por la existencia de factores exógenos que no dependen de su voluntad, jamás obtendríamos información y repuestas sobre las acciones trasparentes y sin secretismo que suponemos el gobierno nos debería brindar. Cuando se atreve a debatir, hacer declaraciones o resolver un caso, constantemente se sitúa en la parte arbitraria, prepotente, absolutista y totalitaria. De esa manera ha actuado en varias ocasiones al ordenarle inconstitucionalmente a la Policía y el Ejército, que solo actúen a sus órdenes, cuando sus ideas lo dispongan, en la forma y momento que él cree conveniente. Ridiculizando y exponiendo a estas instituciones en situaciones delicadas de incumplimiento de su papel y mandato constitucional. Estas instituciones al aceptar y cumplir disposiciones cargadas de ilegalidad, aunque sean ordenadas por el mandatario, están creando un precedente que las despersonaliza, desprestigian y retroceden al pasado. De continuar esta tendencia, las escalas de actuación y medición de su rol profesional, tanto de la Policía como del éjército, llegarán ante la opinión pública, al “punto cero”. Que lo podríamos interpretar como el “punto arbitrario” de su profesionalización. En otras palabras, a los ojos de la población serían como hacer una cuenta pendiente por cobrar; “un gran cero, que es tan grande que no alcanzaría en ninguna hoja de papel”. Se entendería como la nueva monopolización de las fuerzas Armadas por el gobierno de turno, con fines “no nacionales” que hoy es “Sandinista” pero mañana puede ser perfectamente “Somocista”, “Arnoldista”, “conservador” o “variopinto”.



Hacemos uso referencial del concepto del “punto cero” descubierto por los fallecidos científicos Albert Einstein y Otto Stern. Porque en la realidad confusa que tenemos en Nicaragua es para nosotros un sinónimo de la energía del vacío o de la energía obscura, una cantidad de energía que se asocia con la vacuidad del espacio vacío, un espacio muerto en que nos está llevando poco a poco el señor Ortega, su ingobernabilidad e inercia gubernamental. Realmente se trata del sistema de política sucia, del “ciclo repetitivo fracasado de la guerra fría”, del estado de incumplimiento y parálisis de las leyes, que al final nos llevará al “punto muerto”, al de la inmovilidad y el caos. Algo que se conoce como le ineficiencia funcional. Sin distinción del mal y el bien, no se podría valorar a ninguno de los dos. Por eso la distancia que establezcamos en la relación con el mismo es fundamental, para la existencia de nuestras instituciones protectoras del estado, en donde las fuerzas del orden (Policía y Ejército). Desempeñan su labor de “defensores” de la justicia y de la normalidad en que debe convivir la ciudadanía, para producir y desarrollarse, aunque esto

último les resuene en los oídos a muchos hipócritas manipuladores ortodoxos, esparcidos por ahí, como capitalismo o imperialismo de las ideas, de los dólares o de sus propias imaginaciones.



El caso de la pequeña guerra civil en la RAAN, el invento de La Chureca y las posteriores declaraciones que dio el presidente en Monseñor Lezcano, el secuestro de los CENIS, son alarmantes y debió ponerle los pelos de puntas a los miembros de las Fuerzas Armadas, en momentos que el Gobierno está “ a punto” de que la situación se le vaya de las manos, porque ha incurrido en una suma de desaciertos demasiado grandes a pesar de que no ganó con la basura, perdió con los Costeños y embarcó a las fuerzas del orden. Podemos entender que (la actual situación del Gobierno) se debe no solamente a la acción de su prepotencia e incapacidad, sino también a la suma de un conjunto de errores internos, de cálculos, y sobre todo al gran riesgo de subestimar a sus adversarios y aliados cuando él tiene demasiado poder, y quiere entronizarse junto a su familia para siempre. Cuidado ahora nos sale con que la Policía y el Ejército están totalmente de acuerdo con su errática visión, en que los ciudadanos hagan justicia por sus propias manos, los costeños realicen sus propias elecciones en el Atlántico, los banqueros saquen sus capitales al exterior y los CPC decidan en qué momento podrán salir a hacer sus funciones la Policía o el Ejército. Entonces en el país de las maravillas y del miedo, la inconstitucionalidad es posible llevarla hasta el “punto cero” o al Caos.



*Abogado, Notario Público

Coronel ®