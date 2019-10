Se buscan médicos

Más de quinientos médicos y trescientas enfermeras abandonan Sudáfrica cada año. El 4% de los médicos africanos emigra después de su graduación y el 75% en la primera década como médicos titulados. Éstos son los últimos datos ofrecidos dentro del Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2008, de Unicef.



La mayoría de estos médicos eligen Europa y Norteamérica como destinos principales para ejercer su profesión. Los que emigran a Europa lo hacen a Reino Unido, donde ya más de un tercio del personal sanitario es extranjero. Mientras, en sus países de origen el número de personal médico cualificado se encuentra muy por debajo de lo necesario. Tener de tres a nueve médicos por cada mil habitantes como ocurre en países como Etiopía, Somalia, Camerún o Zambia, determina que valores como la mortalidad materna o la mortalidad de niños menores de cinco años crezcan hasta niveles alarmantes. Estos países intentan suplir la baja tasa de médicos con voluntarios pero el papel de éstos es complementar la labor del médico, no convertirse en médico.



Hay tres factores que determinan la falta de personal sanitario en estas zonas. El primer factor es la migración masiva de los médicos y enfermeras. El principal problema es la migración exterior a otros países más desarrollados, pero existen otros tipos. Son los casos de migración interna, de zonas rurales a zonas urbanas, del sector público al sector privado e incluso del sector sanitario a otros sectores. Las causas por las que emigran son parecidas en todos los países. Una remuneración insuficiente, horarios muy rígidos, unas condiciones de trabajo difíciles o la falta de suministros para realizar su trabajo con garantías. Otra repercusión negativa de la migración es que a menudo los profesionales que emigran son los más cualificados, en los que los gobiernos invierten más dinero en su formación y desarrollo profesional.



El segundo factor es el sida. En África Subsahariana, esta enfermedad, debido a su amplía extensión, ha causado miles de muertos también entre el personal sanitario.



Y el tercer factor, de igual importancia, es la continua presencia de conflictos armados. En países donde se producen conflictos armados de larga duración, el personal sanitario es necesario para prestar servicios a la población afectada por las guerras. Pero no sólo es que sean necesarios, es que además muchos de ellos fallecen en estos conflictos.



Para intentar mejorar la situación Unicef plantea una serie de medidas. A corto y medio plazo es necesario reconvertir el sistema sanitario en estos países para que todo ciudadano pueda acceder a él y además garantizar al personal sanitario todas las prestaciones necesarias para desarrollar su trabajo con normalidad. Lo principal es que aumente el número de trabajadores sanitarios y que los que existan no se vayan del país. A largo plazo, la organización propone un aumento masivo de la educación y la formación de los profesionales de la salud. Esto implica aumentar la financiación, pero en muchos de estos países es casi imposible sin la ayuda y la cooperación de otros países u organismos internacionales.



En algunos países afectados por la fuga de personal sanitario ya se están tomando medidas. Países como India, Kenia, Sudáfrica y Uganda están desarrollando programas dirigidos al personal sanitario de las comunidades. En Etiopía, por ejemplo, se imparten cursos de formación a más de 30.000 mujeres con el fin de que presten servicios en las zonas rurales. Se les enseñan temas relacionados con la salud materna, los niños recién nacidos, el paludismo o el sida. En otros países como Afganistán, Indonesia, Mozambique, Nepal o Pakistán se implantan programas dirigidos a los trabajadores sanitarios voluntarios.



Perder el 75% de los médicos significa que cada minuto en África cientos de madres paren sin ningún tipo de atención. Si se consiguiese tener 2,5 médicos por cada mil habitantes el sarampión se erradicaría en un 80%.



Médicos, enfermeros y matronas son imprescindibles para mantener la supervivencia infantil de cualquier país. Cada minuto nacen en el mundo 250 niños, ¿cuántos de ellos llegarán al primer año de vida?

*Periodista

ccs@solidarios.org.es