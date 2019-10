Capitalistas y proletarios sandinistas

Las definiciones del “militante sandinista” en el FSLN, con el triunfo de la revolución me comenzaron a parecer y aparecer imaginarias, mito que aglutina grupos sociales, más para defenderse que para estudiar y superar las concepciones y actuaciones de la política nacional.



La identidad sandinista es fomentada por el discurso al “imaginario sicosocial”, basado en “formas de relaciones socioculturales” sagradas: fe y sacrificio. “Los sandinistas deben ser sacrificados, heroicos, humildes, al servicio de los pobres”, repiten sin cesar; mezcla de santidad con lenguaje y acciones de izquierda, sin educación científica, confiando en líderes omnipotentes e infalibles.



En 1990, luego de la derrota electoral, ciertos directivos se adaptaron al neoliberalismo considerando “el pragmatismo un método superior para sobrevivir y capitalizarse”. Quienes se opusieron fueron neutralizados en el partido. Ley del hielo.



La única opción que tenía la dirigencia capitalista en el FSLN fue mercadear, lo decidieron unos cuantos, quienes se encuentran en la cúpula del poder económico, donde se negocian las políticas. En esas mesas se habla de cuentas, facturación, rédito, no de filosofía o jurisprudencia para mayorías.



Es obvio el poder financiero de los directivos sandinistas. Administraron muy bien la banca. Forjaron un grupo económico que financia al partido. Socios en todo, bajo cualquier circunstancia, con disciplina guerrillera disfrutando bondades del sistema neoliberal.





Verticalidad del mando, negocios y nada de filosofía

Desafortunadamente, el FSLN no supera la verticalidad del mando como mecanismo de cohesión, igual a la iglesia, a la cual se le parece más, fomentando la esperanza de un futuro mejor inculcando un imaginario de bondades espirituales y no capacidades cognoscitivas humanas, filosóficas y económicas materialistas.



Cuando dirigentes del FSLN fueron a la universidad prevalecía la teoría freudiana y el análisis cartesiano. Son muy prácticos adaptados. ¡Ah! el famoso fin justifica los medios. Especialistas en vivir clandestino, heridos o presos que ahora habitan en casonas y hablan de cuentas bancarias envidiables y viajes a Europa.



Los capitalistas en el FSLN crearon un líder, manejado por el imaginario de su esposa poeta e ideóloga, quien como su marido presidente se proclama benefactora de los pobres y líder de mujeres.



Rosario Murillo aprueba el cincuenta por ciento de las decisiones en el gobierno y partido, y orienta la publicidad, el contenido a las masas. Maneja el patrimonio familiar. Pone cartas sobre la mesa partidaria de negociación.



La imagen del FSLN es matrimonial y sublime. De reconciliación y paz en la familia. El perdón por sobre todas las cosas, con la bendición de Obando para penalizar el aborto terapéutico y oficialmente practicar catolicismo. Poniendo a Dios como garante de los cambios sociales, entre oferta y demanda.



Manejando siempre, a gusto y antojo, la agenda política nacional. Concentrando poder en pocas personas. El FSLN retornó al gobierno. Triunfante. No importa ser minoría en la sociedad. Dice tener capacidad de gobernar para los pobres. Sin embargo, la consigna “El pueblo presidente” es demasiada pretensión en una sociedad, a la cual el FSLN no quiere contribuir a que se transforme en empresaria.



Las ponencias en los medios de comunicación del FSLN contradicen al discurso oficial sublime. Compiten como cualquier otra empresa, propiedad de consorcios. Ejes capitalistas en la programación, tradicionales espectáculos políticos matutinos (show como les gusta decir), programas basura.





Proletarios no deciden

Los proletarios del FSLN son mayoría, igual que el resto de la sociedad empobrecida, pero no pueden decidir, no se les reconoce capacidad, no son confiables, no opinan. Alguien, sin manejos me afirmó: Son solamente manipulables.



La alianza de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán fue una decisión de cúpula, no producto de consultas partidarias. Así como los programas Hambre Cero y Usura Cero, son diseño oenegesco, paliativos, aunque les guste calificar “autosostenibles y en vías de desarrollo”. Decisión de unos pocos y buenas ganancias para unos cuantos. Nada más.



Los proletarios del FSLN no se capitalizarán, ni los otros pobres nicas. No les llega financiamiento para producir lo que quieran y puedan, a su buen saber y entender; y si les llega son créditos para pulperías y remozamientos ornamentales.



Los cuadros de base del FSLN se han proletarizado más en los últimos años. Exigen inmediata recomposición de las estructuras de poder, para acceder a niveles superiores de retribución económica después de un trabajo calificado, un producto acabado. Y quienes ya entran a la tercera edad piensan para sus hijos y nietos: una sociedad inteligente.



La inteligencia no evita que la concentración de poder endiose a las personas, cree camarilla, devotos y socios, familia. Surgen rencillas palaciegas y amenazas, abrazos y negocios, según convenga.



Los principios sandinistas viven en los pobres sandinistas, son motivo de fe y añoranza de algo que pudo ser y no fue. Devotos de emblemas, héroes y batallas, como los santos católicos, grandes guerreros y benefactores. Sin embargo, no estoy seguro que cuadros históricos, quienes se mantuvieron en la guerra y estudiaron política de izquierda, se crean todo el espectáculo de los directivos del FSLN.



Algunos “cuadros históricos” o “la vieja guardia”, como les gusta llamarse, me han manifestado que están negociando amplia participación en las decisiones comerciales, como socios, no como activistas que brincan al son de discursos prometedores ni como limosneros que reciben el 5% anual de utilidades.



Campesinos pequeños y medianos, profesionales, comerciantes, manufactureros, políticos de base, del FSLN, necesitan financiamiento, que la plata no se quede en unos pocos. Necesitan competir para crecer, y sin dinero no son fuente de poder, ni parte en las negociaciones.



Ese espectáculo gubernamental con los pobres, con los sandinistas empobrecidos, es limosna, piedad, no es programa económico de capitalización para la mayoría de la sociedad. Más ganancias obtienen quienes más invierten, amparados con el poder político institucional. Los programas económicos del gobierno son paliativos, no empresariales, ni de mayoría.



Grandes diferencias de clase existen en el FSLN, y los dirigentes no muestran voluntad para construir otras relaciones de poder, o no quieren perder privilegios aceptando a los proletarios como socios.





*Centro de comunicaciones y estudios sociales (Cesos)

Managua y Matagalpa, Nicaragua.



http://sergiosimpson.ysublog.com