Causa más daños humanos que militares

Supuse, y lo dejé escrito en el primer párrafo de mi comentario del 3/4/08, en esta misma página, que mi pregunta-título de si las FARC son o no terroristas sería incómoda para la izquierda, igual que la respuesta. Sobreentendiendo que la izquierda no es algo orgánico ni heterogéneo, no podía imaginar por dónde vendría ni quién daría una respuesta. Pero, ¿por qué esperaba una respuesta incómoda? Porque, quienes, teniendo una identidad de izquierda, podrían ver una falta de solidaridad calificar de terrorista a una organización de la misma tendencia, o porque evadirían el asunto amparándose en el argumento de que no existen pruebas suficientes para poder calificar de terroristas a las FARC.



Pero no imaginé una respuesta como la del único ciudadano que me hizo el honor de interesarse en mi pregunta, Fernando Bárcenas (END, 8/4/08), quien se asoció a mi punto de vista sobre el carácter terrorista de las acciones de las FARC, pero hasta después de dar un rodeo teórico que comenzó negando consistencia ideológica a la pregunta. Como digo, Bárcenas acepta mi punto de vista, sin afirmarlo categóricamente, pero razonando: “En el plano político --dice--, las FARC no adelantan ninguna línea que busque la liberación definitiva de la esclavitud asalariada, que es esencia del programa socialista. De

manera que nadie puede pensar que el terrorismo de las FARC sea un método efectivo para lograr una transformación social.”



Lo sorprendente, al menos para mí, es que Bárcenas comienza con una sentencia crítica acerca de lo mal que hice la pregunta, porque, según él… “El terrorismo no se juzga moralmente, sino militar y políticamente”. Y enseguida arguye que, “filosóficamente”, mi pregunta tiene “un vicio oculto”, el cual es suponer al terrorismo una “categoría del conocimiento que se define así mismo como intrínsicamente malo, y que nos obliga a descalificar a las corrientes políticas que lo usan (utilizan), desde una óptica puramente moral.”



Pero, aparte de no gustarme el hecho de que se haya utilizado el concepto moral para juzgar mi punto de vista, porque hay una tendencia clerical a considerar lo moral como algo intrínseco de la religión --quizás por la relación de lo moral con el “conjunto de facultades del espíritu”--, yo no conservo ninguna idea moralista-religiosa sobre el tema del terrorismo. Yo me decido por utilizar el concepto ético, más vinculado a la filosofía que a lo “espiritual” religioso, aunque con mucha frecuencia a lo moral y a lo ético se les considera sinónimos.



Independiente de la anterior objeción, no tengo ningún inconveniente en recocer mi inclinación a ver el terrorismo con la óptica de la ética y no desde la óptica militar, política ni social. No es que vea una división insalvable entre lo militar, lo social, lo político y lo ético, porque todos --como conceptos y como hechos-- son consustanciales a la actividad del ser humano, pero considero que la ética es más válida para juzgar su conducta, porque el origen de clase (lo social), pese a lo importante que es, no imprime a nadie, de forma automática, cómo pensar ni cómo actuar. Según su circunstancia, el ser humano-obrero puede pensar y actuar de forma reaccionaria; y, al contrario, el ser humano-burgués puede hacerlo de manera progresista. No es lo normal, pero sucede con frecuencia. Es la ética de cada quien la que definirá su conducta. Entonces, ¿para qué hacer de la ética –o la moral— un bloque aparte de lo militar, lo social y lo político?



Fijémonos es esto: más que la actividad militar --en la cual hay una relación de causa y efecto entre los individuos que participan en la acción ofensiva y los que participan en la acción defensiva--, es el terrorismo el que se sale de las leyes o normas de la guerra, y se desplaza hacia y contra la vida de los seres humanos no beligerantes en términos bélicos. Mata civiles desprevenidos y pacíficos, por lo cual la muerte de inocentes es la expresión más inhumana del terrorismo, que es como decir su producto anti ético. En tal caso, ¿qué razón válida existe para menospreciar y criticar el juzgamiento del terrorismo, desde la óptica de la ética e incluso de la moral, para quien es religioso?

Por todo eso, considero que ser “idealista” o humanista --Bárcenas me considera sólo lo primero--, es algo que no me interesa, si ser “idealista” me identifica con la defensa sin concesiones del derecho a la vida de las personas ante el terrorismo. Es esta concepción, que yo considero humanista, la que me impulsa a calificar de terrorista las acciones de las FARC y no las consideraciones teóricas sobre la guerra. Para mantener esta posición le concedo más valor a la vida humana, sea cual fuere su origen de clase, orientación política o tendencia filosófica de las víctimas del terrorismo.



Decía de mi sorpresa por la forma cómo Bárcenas argumenta primero con recursos teóricos críticos mi punto de vista, y él termina exponiendo justamente la tesis --que comparto-- de que no hay acción revolucionaria a espaldas de los sectores obreros organizados (no digo “proletarios”, porque esta condición no la adquieren todos los obreros en un país, como el nuestro, con un capitalismo muy por debajo hasta del mediano desarrollo industrial). Este hecho, Bárcenas lo expresa muy bien: “Para

realizar los secuestros que practica las FARC no es necesario contar con las masas organizadas. Las operaciones terroristas de este grupo militar, en esencia, son una cara más del burocratismo, que no confía en las masas y que trata de sustituirlas

siempre.”



Bárcenas va más allá, y concluye su comentario afirmando que esta política militar de las FARC --actuar al margen de las masas organizadas--, “intenta compensar, con los secuestros, su falta de de presencia en el seno de los trabajadores. Pero, a la vez, reduce en la conciencia de las masas el rol histórico de su propia participación política y, de esta forma, fortalece la dominación ideológica del liberalismo en Colombia. Con lo cual cumplen un rol político contrarrevolucionario.”



Absolutamente de acuerdo. Pero es normal que no coincidamos en todas lo relacionado con el terrorismo, aunque lo hacemos en lo esencial, que es lo importante. Ética o moralmente hablando, lo que vale es tener conciencia de que la esencia revolucionaria no está en el discurso teórico, sino en las prácticas que conducen a la liberación política y social de los

pueblos.