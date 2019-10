Sindicalismo con mayor participación de la mujer

Si bien en el movimiento sindical mundial existe una percepción confusa y contradictora acerca de la integración del sector informal bajo una misma bandera sindical, en Nicaragua y en otros países del llamado tercer mundo, se ha venido reconociendo la importancia de organizar a los trabajadores-as por cuenta propia en sindicatos; y estamos hablando los-as que trabajan en los semáforos hasta 12 horas, en condiciones adversas bajo la lluvia, el sol, con la polución de gases y ruido, para ganar, en los buenos tiempos, 75 dólares al mes.



El crecimiento que el sector informal ha experimentado desde los años 80 tiene varias causas. Por un lado está el impacto negativo de la crisis económica en la economía formal; la flexibilización y desregulación de la fuerza de trabajo; y por otro, la falta de apoyo a los pequeños agricultores, que se agudiza con la migración --solo en los últimos diez años, en Nicaragua, el 30% de la población campesina ha migrado a las ciudades. A esto hay que agregar el impacto neoliberal en la forma cómo el capital trasnacional controla y organiza la producción y la distribución, a través de la sub-contratación, el trabajo ocasional y a domicilio de trabajadores-as que fabrican subcomponentes o que venden, bajo consignación de las industrias, productos textileros, celulares, alimentos, parabrisas y otros.



Tanto los gobernantes como los empresarios y estudiosos saben muy bien que el sector informal es la única posibilidad de sobrevivencia que tienen millones de trabajadores-as expulsadas de las filas laborales. Además, saben que este sector es parte integrante de las cadenas globales de producción y distribución y está aquí para quedarse y seguir creciendo; a pesar de no tener derechos ni reconocimientos, ni protección social.



De cada 100 trabajadores, 87 nicaragüenses se ubican en el sector informal, y de éstos un 80% son mujeres. Las mujeres y los niños son las principales víctimas del abaratamiento de la fuerza laboral. Tenemos casos extremos en las zonas francas donde dicha fuerza laboral está constituida especialmente por mujeres jóvenes “semi-esclavas”; y también en el trabajo doméstico donde la mujer recibe un salario y trato indebido. Es significativo que muchas mujeres han expresado que prefieran trabajar en los semáforos como vendedoras que en alguno de estos dos lugares.



La baja mundial que ha sufrido el movimiento sindical ha significado para Nicaragua una reducción en la cantidad de personas organizadas: apenas un 4% de la PEA (de 2.2 millones de personas). En términos de su potencial organizativo, el conjunto de trabajadores permanentes, a tiempo completo, en el sector formal ha decrecido; debido en gran parte a que las empresas del Estado han cerrado o se han privatizado. Para mantener su actividad y peso, el sindicalismo necesita asumir al sector informal, a la vez que promueve una mayor integración del sector femenino.



El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) desde hace muchos años ha acogido este nuevo modelo de sindicalismo que se preocupa por organizar a los-las trabajadoras cuentapropistas. En el país existen también ONG y movimientos de mujeres, como el María Elena Cuadra, que apoyan la organización de las mujeres desempleadas y de las trabajadoras de la zona franca. Hemos visto últimamente cómo el Movimiento Comunal ha apoyado la organización de los trabajadores-as de La Chureca.



Sin embargo, a nivel de los sindicatos cuentapropistas del FNT, la mayoría de los miembros son hombres; solo un 25% de las Juntas Directivas está compuesto por mujeres. La carga de trabajo doméstico y el machismo en el hogar no dejan espacio para que muchas mujeres se organicen. Por eso existen cifras que señalan que un 40% de las mujeres trabajadoras son madres solteras y jefas de hogar.



La mujer trabajadora sufre discriminación salarial y ocupacional, ya que se ubica en los lugares menos remunerados, como son las ventas ambulantes y las comiderías; mientras que los hombres buscan espacios más ventajosos, como las caponeras y la reparación de vehículos. La mujer tiene menos acceso a la educación, al crédito o a la propiedad; y está expuesta al acoso sexual, como en el caso de las vendedoras ambulantes en los buses, que para acceder al público deben dejarse manosear por los cobradores.



Por lo general, la mujer aporta todo su salario a los gastos de la casa; no así el hombre, cuya contribución al hogar es bien diferente. Así nos explicaba una vendedora sindicalizada de los semáforos: “Los hombres invierten la mayor parte de su salario en vicios como el alcohol y los tragamonedas.” Hay otros que no quieren trabajar, prefieren estar mantenidos, sin contribuir al trabajo doméstico. Aún así, quieren mandar y mantener el control del hogar mediante el uso frecuente de la violencia física y verbal. “Pero una vez que nos organizamos perdemos los miedos y pensamos diferente; nos capacitamos y luchamos por la participación activa de la mujer; el sindicato nos protege cuando nos vienen a desalojar”, continuó la vendedora.



El movimiento cuentapropista está mejorando su capacidad de organizarse y representar a sus trabajadores. Podemos decir que su organización en la región está en su auge. Ha surgido últimamente la Red Solidaria de los trabajadores-as por Cuenta Propia de las América, que incluye representantes de todos los países de Centroamérica, Panamá, México, Venezuela, Cuba y Brasil. Dicha red coordina la solidaridad, el desarrollo y la justicia sindical entre sus organizaciones. El esfuerzo de estos trabajadores-as debe unirse al del Estado, la cooperación, la sociedad civil y la policía para apoyar la extensión de la protección social, que abarca un trabajo decente, y la seguridad laboral y física de estos trabajadores-as de la calle.



Es de esperarse que una vez organizados los cuentapropistas quedan con la dificultad de sostener y desarrollar sus organizaciones. Por eso es necesaria la intervención de estas instituciones para que apoyen su reconocimiento y la negociación de sus derechos.



Cuando se discuten los problemas de la economía en Nicaragua, no se puede excluir a los que están organizados-as, especialmente a los que integran el sector cuentapropista, y en particular a las mujeres, que somos la mayoría de la fuerza laboral y de la población nicaragüense.





*Socióloga