La religión y el Estado

Según la Biblia (Mateo, Capítulo 22, Versículo 22), ejerciendo Jesús su Ministerio, los Fariseos (Sacerdotes de ese tiempo), le mostraron un denario (moneda de esa época) con la imagen del Emperador Romano, y preguntaron si era ilícito pagar impuestos al César. El Nazareno respondió: ¿de quién es esta imagen e inscripción? Dijeron: “de César”. Entonces Jesús les dijo: “Por tanto, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.



Este mensaje tiene más de dos mil años de haber sido dirigido a los Fariseos, mas la alegoría era también para los cristianos del momento y del mañana. La alegoría es clara, todo líder religioso debe dedicar su vida al servicio de Dios, apartándose de la vida mundana, no inmiscuirse en asuntos políticos y de Gobierno, pues esto corresponde a los laicos, probablemente de aquí nace la frase “ Zapatero a tu zapato”.



Con el cristianismo surge la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, religión que se consolida con la conversión de Emperadores Romanos. Los líderes de la iglesia (sacerdotes, obispos, cardenales y papas) en la medida en que obtenían un poder omnímodo fueron olvidando el mensaje de Cristo. Como el poder terrenal era demasiado fuerte y tentador, pues abría la posibilidad de obtener riqueza material, la iglesia empezó a meterse más en los asuntos de Estado.



La iglesia de Cristo, de una religión de catacumbas, se transformó en la religión oficial del Imperio Romano. Con su nuevo estatus, la iglesia Católica obtuvo el monopolio religioso en todo el mundo, privilegio que le permitió acumular poder, prestigio y riqueza material en todo el imperio romano.



Los reyes de la Europa Medieval estaban política y espiritualmente subordinados a la Iglesia. El Papa tenía el poder de quitar y poner reyes, cuando una orden o disposición papal no se cumplía, el propio Papa era quien organizaba y dirigía un ejército para combatir al reino rebelde para destituir al rey. Las imposiciones de la iglesia llegaron a ser tan insostenible que algunos reyes empezaron a dar síntomas de cansancio. En el siglo XIV, Enrique VIII, rey de Inglaterra, rompe con el Papa y organiza su propia iglesia que llamó anglicana. A partir de aquí los ingleses se apartaron de la influencia de la Iglesia Católica.



En el siglo XVIII surge en Francia la revolución. El Estado Francés políticamente estaba organizado en “Estados Generales”, el primero lo formaba el Clero (la Iglesia Católica); el segundo los Nobles; el tercero la Burguesía. Para 1789 la Iglesia Católica en Francia era la mayor terrateniente, tenía facultades para imponer impuestos a las cosechas, de alguna manera la explotación del campesinado fue el caldo para que estallara la revolución. Durante la Revolución, 1789-1799, miles de sacerdotes y obispos fueron ejecutados por los revolucionarios franceses. En 1905, con la Fundación de la Tercera República, se produce la separación definitiva del Estado francés con la Iglesia Católica.



España se mantuvo sumisa y dependiente a los dictados de la Iglesia Católica. Con la conquista de América llegó a nuestras tierras el conquistador español, y también la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, quien en base a la espada impuso la fe a los indios, mestizos y criollos. Por más de trescientos años (1492-1821), la iglesia (sacerdotes y obispos), ostentó el poder político y económico en América Latina, apoyando el modelo de producción feudal. La iglesia se constituyó en el mayor terrateniente en esta parte del mundo. Son aislados los casos de curas o sacerdotes que se opusieron al coloniaje del imperio español.



Bajo ese contexto no es de extrañar que las constituciones políticas en nuestro país, de 1824 (arto. 11) y 1826 (arto. 46), dijesen: “La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión de cualquiera otra”; la de 1838 (arto. 53) decía: “La religión Católica, Apostólica, Romana es la de ejercicio público, mas no se prohíbe el ejercicio público de las demás religiones”; la de 1848 (arto. 14) decía: “es deber del gobierno proteger a los nicaragüenses en el ejercicio de la religión Católica, Apostólica, Romana, se conservan sus fueros”; la de 1854 (arto. 6) decía: “El gobierno protege el culto de la religión Católica, Apostólica, Romana que profesan los nicaragüenses”; la de 1858 decía: “La religión de la República es la Católica, Apostólica, Romana. El Gobierno protege su culto”.



La constitución de 1893 es la que produce la separación Estado-Iglesia. En el arto. 47 la carta magna decía: “En Nicaragua no se podrá legislar estableciendo o protegiendo ninguna religión ni prohibiendo su libre ejercicio” El arto. 48 prescribía: “No podrá someterse el estado civil de las personas a una existencia religiosa determinada”. No conforme la iglesia, los obispos ejercieron oposición al gobierno de José Santos Zelaya, hasta que se produce su derrocamiento en 1909.



Una vez que cae el gobierno liberal, los conservadores asumen el gobierno con Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, por lo que la iglesia retoma su papel protagónico en el Estado, al punto de que el Arzobispo de Managua, José Antonio Lezcano y Ortega, ocupa el puesto de diputado en la IV Legislatura entre el 15 de diciembre de 1915 y el 26 de enero de 1916, presidiendo la Comisión de Gobernación, Justicia y Policía.



La constitución de 1987, en el arto. 14 consignó: “El Estado no tiene Religión Oficial”. En la década de los ochenta las relaciones Estado-Iglesia, fueron conflictivas, los obispos ejercieron oposición a la revolución sandinista, contribuyendo a la derrota electoral del Gobierno de Daniel Ortega. En la actualidad la Iglesia Católica tiene al cardenal Miguel Obando y Bravo presidiendo una Comisión de Gobierno, llamada “Paz y Reconciliación”. No obstante, los obispos no están conformes y demandan del Gobierno más poder en el sistema educativo, exigiendo presupuesto estatal para subvencionar los colegios privados de la iglesia. El obispo de Granada, públicamente demanda en este sentido más poder. La Iglesia Católica tiene mucho poder en el parlamento nacional, logrando con el apoyo de los diputados oficialistas y de oposición que se derogara del Código Penal el aborto terapéutico, con lo cual el Gobierno de Daniel Ortega quedó nacional e internacionalmente desprestigiado, por violador a los derechos humanos, siendo atacado por los partidos de izquierda y de derecha de todo el mundo.



Los Gobiernos que han logrado separar el Estado de los asuntos de la Iglesia Católica, son los que han proporcionado a sus pueblos, desarrollo económico y paz social. Ejemplo de esto son Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros países. España hasta la década de los ochenta era el país de Europa más atrasado económicamente, probablemente por la fuerte influencia clerical. América Latina es la región del mundo donde pulula el atraso, la injusticia social, la ignorancia, el subdesarrollo, conflictos políticos, golpes de Estado, guerras y revoluciones, situación que tiene su raíz en la influencia religiosa que aún se tiene. El gobierno de Daniel Ortega, con su dependencia política que tiene de la Iglesia Católica está llevando al Estado nicaragüense a un estado clerical, similar al que se tenía en el siglo XIX. Con este tipo de relación el más afectado es el pueblo de Nicaragua, ya que el oscurantismo se incrusta cada vez más en nuestra sociedad.





*Abogado y Notario Público.