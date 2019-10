¿Cómo enfrentar las alzas?

Esta sociedad permanece en constante alzas generalizadas, cada quien tiene su forma de operar para resarcir gastos o imprevistos de última hora, se puede decir, entonces, que debemos responder de la manera más eficaz y eficiente para poder compensar las actitudes del que está en la acera de enfrente y quién es, pues nada menos que nuestro prójimo.



No podemos ser agresivos, tenemos que hacer del precio de los productos el mejor ejercicio de reflexión, para no seguir lastimando el bolsillo de todos los nicaragüenses. Es casi un milagro seguir comprando los mismos diez córdobas de pan, no sólo porque no rinde la moneda, sino también porque el tamaño de los bollitos del producto matutino ya se parece al dedo meñique.



Los derivados o los ingredientes del pan alcanzan precios exorbitantes, lo cual tiende en corto plazo a desparecer a muchos del gremio de los empresarios panaderos; es obvio que hay que buscar una salida inmediata y consistente, dado que el gobierno no puede macrogeneralizar el subsidio. A la par de este producto milenario existe otro que identifica la misma cultura americana como es el maíz, la tortilla apenas alcanza en la palma de nuestras manos y casi tiene el mismo valor que el pan: un córdoba por unidad.



En los tradicionales mercados municipales la cantidad de gente que llega se puede decir que es lo suficientemente estimable para considerar que no hay crisis en el alza de los productos, sin embargo, en la realidad el regateo se ha convertido en casi una asignatura que responde a una gran parte de la mañana para llevar el sustento diario o semanal, dependiendo de la capacidad del consumidor.



El que tiene automóvil hace uso de las rutas ordinarias e interurbanas para sopesar la brutal alza en los precios de los combustibles; la mayoría, entre tanto, acude a la Ruta correspondiente no sin antes y después lidiar con aquellos que conspiran con el bien ajeno y violencia ejercida por los mismos antisociales.



El transporte se vuelve un círculo vicioso y el mismo usuario por llegar lo más pronto a su destino observa cómo desaparecen los dos cincuentas córdobas, al tener que pagar el capricho del conductor o el dueño de la ruta. Para las autoridades será difícil conseguir el objetivo demandado por toda la población, en vista que las medidas que serán empleadas, si acaso tienen durabilidad unos quince días, pues todo vuelve a la normalidad, a como dice la canción. Dado que educarnos para lograr nuestros derechos como consumidores necesitamos ser pacientes y saber para aprender, pues es menester señalar que somos resistentes al cambio y nos gusta al fin y al cabo pagar por lo que deseamos, sin pensar que otros o la mayoría necesita de nuestra conciencia.





*Docente UNI