Espejito, espejito…

En el cuento, quien pregunta al espejo tiene la certeza de que siempre obtendrá la misma respuesta: ella es la más bella del mundo. Está tan segura que cuando el espejo dice: “Blanca Nieves”, se sorprende, y llena de rabia y humillante dolor pierde el control al saberse desplazada, manda a matar a la beldad e instruye con precisión al sicario, a quien hasta le entrega una caja en la que deberá traerle la prueba de haber cumplido el terrible encargo: el corazón inerte de la linda muchacha.



Quien pregunta en la reciente encuesta del gobierno, que apareció bajo el sello de Radio Ya y Canal 4, también tiene una certeza, como la dama del cuento, pero no de que le responderán lo que quiere, como desearía, sino la de que hay varias posibilidades de respuesta. Y aunque tuviera la seguridad de obtener lo que desea, ante un inesperado resultado distinto sabe que no podría, como en el cuento, mandar a desaparecer a tantas personas para que respondan sólo las que dirán lo que ansía. Por eso no se atreve a preguntar del mismo modo que en la ficción. Para construir su propia irrealidad.



Quien preguntó desde el gobierno cambió la técnica correcta (directa, imparcial y objetiva) de formular las preguntas, acomodándolas, de modo que pudiera obtener las respuestas deseadas. Ningún encuestador mediadamente serio debería prestarse a semejante torpeza y manipulación. Al leer las preguntas, sin necesidad de ir a un análisis de contenido, se observa la mano pachona, el sesgo indecoroso, la deshonesta intencionalidad, lo que descalifica la pretendida validez de los resultados.



Las siguientes son tres preguntas que ilustran suficientemente cómo se mal elaboró todo el cuestionario: ¿Confía en el manejo honesto de la economía y el Presupuesto Nacional, de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional?; ¿Cree que éste Nuevo Modelo Económico-Social y esa Nueva Sociedad solidaria y justa es necesaria y buena para Nicaragua?; y, ¿Considera usted conveniente la posposición de las elecciones en la RAAN, que todavía vive las consecuencias del Huracán Félix? Los subrayados indican el ostensible énfasis o sesgo manifiesto que se le imprime sin pudor a la interrogante.



La gente no es borrega, así que una encuesta, por sesgada y manipuladora que sea, tampoco es que produzca milagros, porque los interlocutores siempre tienen algo que decir. El grado de incidencia de la manipulación dependerá de la contextura del escudo cultural de la población consultada. A más información, mayor criterio, mejor juicio. Sin embargo, no analizaremos las respuestas. Pero la sola presencia de los sesgos tiene el efecto inmediato de contaminar de tal manera los resultados que puede invalidarlos.



Desde hace diez años hago encuestas desde el Centro de Estrategias y Estudios de Opinión Pública (CEOP) de Editarte, y con cada instrumento siempre tenemos un excesivo cuidado en que cada pregunta ni siquiera insinúe que se desea tal o cual respuesta. En cada taller sometemos a revisión cada interrogante hasta asegurarnos de que se aproxime al máximo a la objetividad. Y es tan delicado este asunto que ello no basta, hay que preparar a los encuestadores para que cada pregunta sea formulada en un tono totalmente neutro e imparcial. E incluso la vestimenta y los diferentes medios que se utilicen, no deben inducir al encuestado a ningún tipo de comportamiento.



La mayoría de las preguntas de la encuesta del gobierno están planteadas de una manera burda, como vimos antes. Veamos otra: ¿Aprueba usted el discurso político, en general, del Presidente Comandante Daniel, el contenido de sus propuestas a la población y su forma sencilla y popular de vestir (camisa blanca)? Como se aprecia en la parte final, le dicen a la gente que la forma de vestir del Presidente es “sencilla y popular”, y al calificar le están señalando qué responder. ¿Para qué preguntar si ya tienen la respuesta? Igualmente grave es el atropello a la técnica de preguntar, porque hay dos interrogantes: la pregunta de la forma de vestir; y la inicial, sobre el discurso político del Mandatario, que, para mayor embrollo, tiene dos ideas complejas. No hay que revolver ni complicar. Por cierto, en la nueva generación de rótulos de la campaña pro culto a la personalidad del Presidente Ortega, lo vemos abandonando la camisa blanca, por otra de color rosado. ¿Ésta también es “sencilla y popular”?

Al adjetivar positivamente el asunto sobre el que preguntan, al calificarlo convenientemente, inducen la respuesta. De ese mismo tipo es: ¿Aprueba usted las buenas relaciones del Gobierno del Presidente-Comandante Daniel con todos los organismos financieros del mundo? Deberían preguntar a la gente cómo considera esas relaciones, dejándola libre de responder lo que quiera, sin calificarlas de antemano como buenas. La gente hasta podría considerarlas “excelentes”.



Veamos la siguiente pregunta: Los Partidos vinculados a la corrupción, afirman que el Presidente Ortega quiere ganar Alcaldías para perpetuarse en el Poder. ¿Cree usted ese mensaje? Deberían preguntar lisa y llanamente, por ejemplo: ¿Cree que el Presidente Daniel Ortega pretende perpetuarse en el poder? Pero si le dicen a la gente que quienes hacen esa afirmación son corruptos, la pregunta deja de tener objetividad e independencia, se subordina a intereses predeterminados y se induce la respuesta.



No podían faltar los medios. ¿Cree que en Nicaragua, los Medios de Comunicación de la Derecha mienten, montan campañas destructivas y quieren desgastar al Gobierno? Pero la pregunta que se lleva la cerca es la siguiente: ¿Cree usted que el Presidente Ortega esté forjando una nueva Cultura Política y Social, convocándonos a l@s nicaragüenses a trabajar junt@s, por nuestro progreso y bienestar, en un nuevo modelo económico-social con el Poder Ciudadano y un Sistema Parlamentario? No es casualidad si les parece conocido este lenguaje.



Al responder una encuesta, cuando los seguidores de un partido político perciben señales de que la misma es del suyo, tratarán de volcarse en la dirección en que las preguntas estén orientadas. Para consumo interno, los resultados son fatales, porque no dicen lo real e impiden actuar correctamente; y para consumo externo, para obtener un impacto en la opinión pública, más bien se siembra desconfianza y descrédito.



Quien pregunta al espejito desde el gobierno, debe hacerlo con objetividad, de manera que obtenga lo que cree la gente. Los resultados, usualmente una mezcla de positivos y negativos, deben utilizarse para aplicar los correctivos necesarios. La encuesta debe ser un instrumento de investigación permanente de una política de comunicación de toda administración pública.



* Editor revista Medios y Mensajes

gocd56@hotmail.com