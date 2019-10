Las mentiras en que vivimos

Creemos en nuestro medio que como nación, conglomerado social o familia hemos avanzado y desarrollado cuantitativa, cualitativa y moralmente. Avances que se le atribuyen a diferentes factores, incluyendo la última confrontación armada que sufrió, este, nuestro país. Nuestra realidad es, sin embargo, otra. En nuestro medio nacemos, nos desarrollamos y moriremos rodeados de mentiras. Esta afirmación se obtiene al analizar detenidamente nuestra historia, nuestro entorno social, económico y político. Posiblemente, esta idea que hoy comparto abiertamente con todos mis hermanaos nicaragüenses pueda ser tildada de pesimista, infundada, ilógica o fuera de contexto real. La verdad es que para mí es mas una auto crítica y un llamado a la reflexión. A diario me pregunto: ¿es ésta la sociedad o el país en que en realidad deseamos vivir?

No se necesita ser un ciudadano ejemplar de este país para saber que existe en nuestro medio insatisfacción e irrealización generalizada, que influye negativamente en el desarrollo de nuestra sociedad. Nuestra vida, el día a día, está llena de experiencias negativas, de injusticias y de delitos de toda índole, incluyendo los cometidos a nombre del “pueblo”. Vivimos en una nación, en una sociedad, fundamentada en falsedades y engaños. En todos los niveles de nuestra realidad social existe y prevalece la mentira, la adulación, y el engaño. Nos preocupamos más por nuestra subsistencia personal cotidiana que por el bienestar de la colectividad social en la que existimos y vivimos. El “yoquepierdismo”, la apatía social y la falta de valores cívicos nos han convertido en una sociedad conformista sin valores, en la que, la impunidad, la inmoralidad, y el daño colectivo son la regla general, y no la excepción.



Con muy pocas excepciones, nuestro gobierno nacional, los gobiernos locales y los sirvientes públicos, operan bajo un falso, erróneo e ilegal concepto de autoridad e inmunidad. El servidor público electo, los funcionarios administrativo designados, las fuerzas coercitivas del estado y en fin todo el aparato del estado nacional y los gobiernos locales operan bajo la falaz premisa de que-“el ciudadano es un subordinado de ellos”- a quienes, les debemos de rendir pleitesía y obediencia siega. El erario público es utilizado, por los administradores públicos, como caja chica de todas sus actividades sean estas oficiales o personales. La impunidad de los delitos cometidos por esos sirvientes públicos está a la orden del día. La justicia expedita solo existe para ellos, y no para el ciudadano común, a quien se le somete a procedimientos judiciales tardíos, viciados, parcializados, politizados. Se pretende hacer creer que vivimos en una sociedad demócrata en la que se respetan los derechos universales del hombre, cuando la realidad es lo opuesto.



La clase política, acostumbrada a vivir de nuestros impuestos con niveles de vida muy por arriba de la realidad económica del país, se ha entronado en las mal llamadas organizaciones políticas, los partidos políticos, únicamente con el fin de no perder los beneficios fáciles que obtienen del sudor y lamentos del resto de la ciudadana. Los debates nacionales presentados por estos, carecen de validez, son más de forma que de fondo. Se nos presenta tópicos irrisorios que solamente buscan asegurar una mayor audiencia partidaria y no el bien de la nación. Los arreglos tras bastidores entre las dirigencias políticas compactan y aseguran su seguridad económica y no el de la nación. La politización de los poderes del estado ha creado, en esta nación, una dependencia inmoral e ilegal entre estos, creada únicamente con el fin de mantener, a aquellos, en la administración pública. La Constitución Política no es más que otro cualquier libro reformada y violada a voluntad de los dirigentes políticos para satisfacer sus necesidades personales. Se nos divide cada día más con el fin evitar la compactación de la voluntad ciudadana que termine de una vez por toda con esta enfermedad mortal que nos conduce rápidamente a la anarquía.” Cada quien por su lado, sálvese el que puede”, es el grito se escucha por todo los rincones de Nicaragua.



Nuestra iniciativa privada, auto nombrada, “la conciencia de esta nación”, opera bajo el principio del enriquecimiento desmedido e intereses leoninos, si importarles el daño social que se causa a la mayoría de los ciudadanos y al medió. La contaminación del medio ambiente, el uso irracional de los recursos renovables, la fuga de capital, la colusión formal e informal en la forma que se adoptan medidas de mercados y acceso al financiamiento, la ausencia de calidad competitiva en los servicios y productos que se nos ofrecen, han dado paso al surgimiento de una clase privilegiada que actúa al margen de la ley. En su mayoría las leyes especiales aprobadas que regulan las actividades entre el sector privado y la ciudadanía, han sido aprobadas, con el único fin de proteger los intereses de aquellos, y no el de la gran mayoría, el ciudadano común.



El “ciudadano común” sumergido en esta realidad, se ha vuelto conformista, “yo que pierdista”, desligado de la conciencia de nación, de conglomerado social, vital para nuestra subsistencia. “Si ellos lo pueden hacer, por que, no yo”, parece ser la repuesta que guía la conducta individual a todo nivel. La conciencia cívica tan necesaria para avanzar en nuestro desarrollo integral y respetar el derecho ajeno no existe. Aceptamos y actuamos como que no existe ningún problema en esta sociedad. Culpamos a todos por nuestros fracasos y afirmamos ser las victimas de nuestra realidad y contorno social.



Nuestros ciudadanos no tienen acceso a un aceptable sistema de educación, de salud, seguridad social, vivienda, oportunidad de trabajo. Nuestro país carece de la infraestructura básica y necesaria para lograr el desarrollo integral de esta sociedad. La emigración legal o ilegal en busca de oportunidades de desarrollo obliga a un considerable sector de nuestra ciudadanía a buscar la subsistencia en otros países, aun exponiendo sus vidas. A nuestra niñez y juventud la estamos enfrentado y legando con un futuro incierto, pobre.



En fin, estamos inmersos en una espiral negativa de mentiras y engaños que detienen el derecho inalienable de todo ser humano a “aspirar a una vida mejor”. Desconozco cuál es la repuesta segura y verdadera que nos podrá sacar como país, sociedad o familia del atolladero en el que estamos viviendo. Solo sé que nuestra realidad, nuestra vida, nuestra existencia, no es la correcta.