El suicidio: fase final de una masacre estudiantil

Hace un año, aquella fatídica mañana del 16 de abril de 2007, el estudiante de origen coreano Cho Seung-Hui decidió descargar su furia y abrió fuego contra indefensos estudiantes en la Universidad Técnica de Virginia, cegando la vida a treinta y dos personas. La noticia recorrió el mundo en pocos minutos, escenas de pánico, dolor y consternación prosiguieron en días posteriores. Hasta el momento este hecho ha sido considerado como la peor masacre en un centro educativo en la historia de los Estados Unidos, el accionar de Hui fue tan parecido al de una máquina “formateada” para matar que muchos culparon a la industria cultural. Cho Seung-Hui se suicidó.



Diez meses después de este trágico suceso se desarrolló otro hecho violento en la centenaria Universidad Northern Illinois, Stephen Kasmierczak ingresó armado en el aula donde se desarrollaba una clase de geología y comenzó a disparar, dejando como resultado seis estudiantes muertos y dieciséis heridos, el autor era un estudiante destacado, también se suicidó.



Muy a menudo las escuelas y universidades norteamericanas se transforman en auténticos frentes de batalla, donde los alumnos o profesores de milagro pueden salvarse de la ira incontrolable de un asesino que, generalmente, tras su infernal cacería termina con su vida. En los últimos veinte años más de cincuenta tiroteos mortales han sucedido en centros de enseñanzas de los Estados Unidos.



Ante una tragedia que deja huellas muy profundas, muchos tratan de encontrar la razón de la misma. Cuando lo irracional ocurre, lo racional debe imponerse. Una explicación, una causa, un motivo, un culpable... cosas que nunca deben faltar.



La sociedad norteamericana concentra más contradicciones internas que cualquier país del mundo. Su alta criminalidad social, inmenso mercado interno de armas --donde la posesión de armas es algo generalizado y el derecho a poseerlas es motivo de acalorados debates--, droga, cultura violenta, inestabilidad familiar, son algunos elementos catalizadores que influyen en un entorno proclive a estas masacres.



El Servicio Secreto de los Estados Unidos realizó una amplia investigación que fue titulada “Lecciones mortales: entendiendo la violencia letal en las escuelas”, uno de los autores es el Profesor Mercer Sullivan. Los resultados de la investigación fueron publicados en 2003, en ella se incluyen entrevistas a diez atacantes, el análisis de los casos de cuarenta y un responsable de los treinta y siete tiroteos que se investigaron entre 1974 y 2000. El estudio reveló que si bien no hay un perfil determinado de los agresores, éstos suelen estar muy deprimidos o angustiado por las amenazas de otros alumnos; que no actúan en forma improvisada y que muchas veces les participan a sus compañeros lo que están planeando. Otra característica común de los atacantes es que casi siempre tienen un arma al alcance de la mano o en sus propias casas. Los autores del referido documento coincidieron en que es necesario mejorar la comunicación con los alumnos para evitar este tipo de situaciones.



Por su parte, la Doctora Catherine Newman, en su obra titulada “Violencia Rampante, las matanzas en las escuelas de Estados Unidos”, expone que este tipo de masacre por lo general es producto de al menos cinco factores.



En primer lugar, nunca se produce en grandes ciudades, sino en los suburbios o en pequeños pueblos donde --en general-- la escuela es la que brinda el status social. Es decir, se trata de un blanco perfecto para la rabia de los marginados y los que se sienten sofocados por el ambiente predominante.



En segundo lugar, los atacantes no lo hacen por impulso, son actos premeditados, con un grado de preparación y con un motivo determinado. Tercero, de alguna manera piensan que con sus ataques van a lograr un status social o un reconocimiento, aunque sea después de muerto, porque muchos de ellos se suicidan. En cuarto lugar, son personajes cuya locura es difícil de detectar, algunos son destacados estudiantes. Y por último, tienen fácil acceso a las armas.



El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CCPE) de los Estados Unidos reveló en enero de este año un informe en el que han estudiado las muertes de estudiantes en colegios públicos y privados de enseñanza básica y secundaria. El informe refleja que no han aumentado las muertes en los últimos años desde la década de 1990, que la taza ha caído a más de la mitad. De 1992 a 2006, un promedio de 16.5 estudiantes murieron en las instalaciones de su colegio, durante el viaje de ida y de regreso o en eventos escolares.



Los homicidios son la segunda mayor causa de muerte entre los estadounidenses de cinco y dieciocho años, cerca de dos tercios de los homicidios involucraron heridas de bala, puñaladas y palizas; el uno por ciento de estas muertes corresponden a tiroteos en escuelas; quince años es la edad promedio de las víctimas. Existe una tasa mayor de homicidios entre los estudiantes en zonas urbanas; la mayoría de las muertes involucró sólo a una víctima y a un atacante. El informe también revela que la amplia mayoría de los homicidios entre niños y jóvenes tienden a ocurrir fuera de los horarios de clases y fuera de los recintos escolares, el estudio no consideró las matanzas en los campus universitarios.



Paradójicamente la empresa TGSCOM Inc., --con sede en Green Bay-- vendió las armas vía Internet a los autores de las matanzas en las Universidades de Virginia e Illinois.





RolandoBrenesCastro@gmail.com