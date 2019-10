Felicitaciones a los docentes de la UNAN-Managua

Quiero felicitar a la Junta Directiva del SIPDES-ATD y a todos los docentes de la UNAN-Managua por sus justas victorias en contra de las disposiciones arbitrarias e ilegales que querían imponer las autoridades de la UNAN. Estas autoridades se han destacado por el atropello a la dignidad de los docentes y violación a los convenios colectivos.



En el documento de la evolución cronológica de la lucha en contra de las disposiciones unilaterales tomadas por la dirección superior, la junta directiva concluye que la lucha no termina aquí, que la lucha sigue.



Quiero destacar que en esta lucha deben tomarse en cuenta al Rector y los Decanos de Ciencias y Ciencias de la Educación e Idiomas, los que se han entronizado en el poder con elecciones amañadas por casi 20 años.



Estos personajes, que estoy seguro que muy poco conocen, tanto dentro como fuera de la UNAN, por su forma solapada y esquiva de trabajar, su inoperancia, su nula participación pública en los problemas acuciantes del país, han transformado a la Institución en apéndice de un partido político, rodeados para sobrevivir de una minoría de seguidores de diferentes estamentos universitarios, a los cuales les han permitido toda forma de prebendas para comprar su lealtad. Actualmente, argumentan que la UNAN ha experimentado un aumento significativo tanto en el número de carreras como en el número de estudiantes. Esto es por causa de una falta de planificación estratégica que nunca ha llevado a cabo la dirección superior. Con este aumento, el 6% que reciben no es suficiente para financiar estas demandas y quieren recargar el trabajo de los profesores aumentándoles horas de trabajo y grandes grupos de estudiantes, lo que provocará un detrimento en el proceso enseñanza-aprendizaje.



Ahora estos personajes están sumisos y cobardes para demandar sus derechos al gobierno de turno, no reclaman ni con la palabra la incorporación al 6% de los millonarios fondos de ALBANISA y otros rubros por los que antes luchaban con denuedo.



Yo aconsejo al rector y a los decanos mencionados que renuncien por vergüenza y vayan a las aulas a impartir docencia, a realizar investigaciones y extensión universitaria, antes de que el personal docente, administrativo y estudiantes responsables los borren del poder violentamente, como ha sucedido con muchos personajes de la historia que con muy pocos méritos se han considerado indispensables y pretendieron perpetuarse en el poder con procedimientos antiéticos e ilegales.



Sepan que el colectivo universitario está asqueado de tanta prepotencia, inoperancia e ineficiencia. La lucha sigue y ahora es por la dignidad y el triunfo de la inteligencia.



Estas líneas las escribo con el derecho que me da la convivencia en esta Alma Máter desde 1980, año de la fundación de la Facultad de Ciencias Médicas, de la cual soy uno de sus fundadores. El cariño y la preocupación por la buena conducción de la Universidad me obligan a hacerlo. Concluyo citando a Jefferson:“Yo he jurado sobre el altar de Dios, una hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre el espíritu del hombre”.





*Médico Internista

Ex-decano Facultad de Ciencias Médicas UNAN-Managua.