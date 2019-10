La belleza y lo ridículo

En Estados Unidos, país de lo extraño, ridículo y absurdo, se promueven toda suerte de concursos, los mismos compiten en millones de dólares, como en extravagancia

Estos concursos, por sus calidades, son empresas que nacen y persiguen una rentabilidad, aún a costa del ridículo de las participantes; pero bueno, de ahí nacen los antihéroes o héroes, como quieran; los villanos, cantantes, bellezas, etc.



De entre tantos concursos promovidos hay uno que supuestamente promociona a las bellezas latinas. Este concurso tiene bastante clientela, principalmente las bellas jovencitas latinas radicadas en Norteamérica y que estando inmersas en la sociedad de consumo gringa, se exponen a participar, aún cuando eso implica verse cometidas a situaciones extrañas, insólitas y absurdas.



Recientemente participó en uno de estos concursos una muy agraciada señorita nicaragüense, que por cierto es preciosa y con excelentes atributos naturales, nada en ella es artificial, aún cuando en estos concursos de bellezas muchas veces lo que se exhibe son implantes de silicona, más que cualquier otra cosa.



La participación de la señorita nica fue discretamente seguida por los medios de comunicación, principalmente por un canal de televisión donde ésta laboró.



Resulta que la jovencita fue descalificada, pues no cumplió con una prueba un tanto asquerosa. Hasta antes de la descalificación, ésta se había sometido a otras pruebas un tanto absurdas, habiéndolas vencido, sin embargo, llegó la prueba del sapo y no se qué resultados hubo, total, fue una prueba no superada.



Reflexionando sobre las absurdas situaciones a que se exponen estas bellezas, sospecho que estos concursos deben ser momentos de esparcimiento de algún clan de millonarios al mejor estilo del señor Hugh Haffner, de la mansión Play Boy; que se han de divertir mucho exponiendo a preciosas jovencitas, porque personalmente no encuentro compatibilidad alguna entre belleza y ridiculez, ¿qué tienen que exponer estas bellezas para ser bellas? Nada.



La belleza es un atributo natural, es una característica (por qué no decirlo) divina, ya de por sí la belleza de cualquier mujer es inherente a su condición humana, entonces por qué las jovencitas se exponen a lo ridículo, no es besando a un sapo que conseguirán belleza alguna.



En el caso concreto de la joven nicaragüense que participó en el concurso belleza latina no debe sentirse mal, pues su belleza es celestial y ella misma lo sabe, al decir que “para ella el cielo es su límite”



Me parece que someterse a estos concursos de belleza, ya de por sí caprichosos, no hace más que estimular y preservar la conducta machista de una sociedad de consumo que producto de sus millones somete a nuestras lindas mujeres a realizar cualquier

disparate; es mi punto de vista y es posible que diste mucho del pensar de las jóvenes aspirantes, principalmente de nuestra concursante, porque también sé que las mujeres nicas, además de bellas, son valientes, retadoras y no le temen a ningún desafío, ya esta condición las hace triunfadoras ante cualquier jurado y en cualquier lugar, he independiente de todo y hasta donde sé, ninguna mujer ha dejado de ser bella por no ganar un concurso.



