Iglesias claman por elecciones en la RAAN

Todas las iglesias que cuentan con feligresía en la RAAN se han pronunciado a favor de la realización de las elecciones en los municipios de Bilwi (Puerto Cabezas), Waspam y Prinzapolka, el mismo día en que se celebren, para todo el país, las elecciones municipales próximas. No encuentran los pastores de las Iglesias justificación alguna para que se suspendan las elecciones en los tres municipios antes mencionados.



El Arzobispo de Managua y Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Leopoldo Brenes, hizo un llamamiento al Consejo Supremo Electoral para que proceda a revisar su decisión de posponer las elecciones, recomendándole, a la vez, a los señores magistrados que escuchen el clamor del pueblo miskito, que quiere ejercer su derecho al voto en los próximos comicios municipales. “Nosotros, dijo a los medios el respetado Arzobispo, queremos apoyar ese sentimiento, tanto de los obispos nuestros, que con un grupo de pastores ellos llaman allá –en el Caribe Consejo Ecuménico de las Iglesias, ya se han reunido en varias ocasiones para expresar el sentimiento de sus pueblos”. (END, 14/04/08).



La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica hizo pública su posición, insistiendo en que es necesario que el CSE reconsidere su intención de posponer las elecciones en los Municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka. Incluso, el Secretario de la Conferencia y Obispo de Chontales, Monseñor René Sándigo, exhortó al CSE a replantearse su determinación contra los comicios y corregirla con “humildad”, con el fin de evitar nuevos enfrentamientos en aquellas comunidades (La Prensa, 15/04/08).



A su vez, Cora Antonia, superintendente de la Iglesia Morava, señaló que 320 miembros del Consejo Ecuménico de las Iglesias en la RAAN están a favor de la realización de las elecciones, y agregó: “La Iglesia no puede estar en contra de la voluntad de un pueblo, independientemente de sus colores políticos o credos religiosos. Sabiendo las necesidades de la región, se solicitan las elecciones”. (END, 15/04/08).



En igual sentido se pronunció el Rvdo. Augusto César Marenco, en su Carta Pastoral del mes en curso, apoyando la celebración de las elecciones en la RAAN. Más recientemente el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos (CNPEN) también se pronunció a favor de las elecciones en los tres municipios de la RAAN donde el CSE acordó suspenderlas, ya que, según ellos, delegados de la CNPEN en esa región les han informado que hay condiciones técnicas para realizar los comicios. El presidente de este organismo de los pastores evangélicos manifestó, en rueda de prensa, que “no hay una situación que evite la realización de las elecciones en el tiempo estipulado por la Constitución Política” (END 18/04/08).



Desafortunadamente, el CSE ha puesto oídos sordos a este clamor de las Iglesias, que es el mismo del pueblo de la RAAN, donde unos cuantos políticos, que se lucran de posiciones gubernamentales o se sienten repudiados por su ineficiente desempeño, están respaldando la inconstitucional e ilegal decisión del CSE.



Esta semana, la ciudadanía espera que la Asamblea Nacional, actuando en representación del pueblo nicaragüense, haga valer la Constitución y la Ley Electoral, que el CSE se empecina en violar. La resolución del CSE no tiene ningún asidero legal y representa una flagrante violación al derecho fundamental de los habitantes de la RAAN de elegir libremente, mediante el voto expresado en las elecciones próximas, a sus propias autoridades.



Tampoco tiene fundamento la solicitud de los alcaldes del PLC de los municipios de la RAAN que piden se suspendan las elecciones en toda la RAAN y no sólo en Bilwi, Waspam y Prinzapolka. El temor de que el FSLN aproveche la suspensión de las elecciones en estos tres municipios, tal como la acordó el CSE, para movilizar votantes a los otros municipios el día de las elecciones debe contrarrestarse afilando muy bien a los fiscales de los partidos que van a estar en las Juntas Receptoras de Votos y exigiendo la presencia, en todas ellas, de observadores electorales nacionales e internacionales. La propuesta más bien pareciera ser una manera de un sector del PLC, vinculado al Dr. Arnoldo Alemán, de encubrir el apoyo a la decisión del CSE de suspender las elecciones.



El Bloque Democrático de la Asamblea Nacional no debe, bajo ninguna circunstancia, caer en este trampa, que sólo vendría a favorecer al partido gobernante.