De una resolución ilegal

Recién los magistrados del Consejo Supremo Electoral emitieron una resolución que manda suspender las elecciones en tres municipios de la RAAN.



Tal resolución ha sido objeto de rechazo total, principalmente de los ciudadanos de estos municipios, que manipulados o no han llegado a extremos de violencia y la realidad es que ni estos mismos ciudadanos saben cuáles deben ser sus ejes de lucha, pues no es atacándose, ni mucho menos matándose unos a otros que van a hacer que la tal resolución se revierta para sanidad democrática.



Que hay intereses en todo este asunto, si los hay, y están muy bien señalados, esta decisión del CSE de suspender las elecciones trastoca ciertos asuntos que son delicados y complejos, pues también trata del relevo transitorio de autoridades municipales.



¿Sabrán los magistrados del CSE las dimensiones legales de todo este asunto? Es evidente que no y todo apunta a que fue una resolución tomada he impuesta por elementos foráneos.



Legalmente los magistrados no tienen ninguna facultad para tomar este tipo de decisión, no hay artificio legal alguno, muy por el contrario esa situación los pone totalmente en contra de la establecido en la Constitución Política y la ley Electoral, ley de rango superior que regula todo lo relativo a los procesos electorales, en tal sentido los magistrados han creado un precedente que está abiertamente en contradicción a la propia ley electoral, donde por ningún lado se lee que el CSE puede suspender un proceso electoral ni parcial ni totalmente.



La Constitución misma los contradice en el artículo 183 que a la letra dice “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la república” Este artículo tiene una meridiana claridez que fue omitida a capricho por los magistrados del CSE, es decir, aquí hubo una equivocada conducta contra ley expresa.



El siguiente artículo de la constitución, exactamente el 184 deja bien sentado que la ley electoral es de rango constitucional, en tal sentido dicha resolución de suspender las elecciones es completamente opuesta a la constitución; estos señores del CSE ha caído en desacato a las leyes, lo que propicia una conducta delictiva pues son transgresores de la ley, lo cual merecería la destitución de estos.



Pero bien ante todo esto la Asamblea Nacional anda haciendo el show con un tal decreto para invalidar una resolución de otro poder del estado, nada más disparatado que esto, tal decreto no tiene ni tendría ningún efecto legal si llegara a nacer, pues eso supondría que la Asamblea es un Superpoder y que lo puede subordinar todo; es inaudito que los diputados anden en el afán de la creación del tal decreto cuando ellos mismo saben que el efecto del mismo es ilegal, aquí me permito referirme a lo que dice el artículo 129cn “Los poderes legislativo, ejecutivo judicial y electoral son independiente entre si y se coordinan armónicamente subordinándose únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente constitución”



Dicho en otras palabras la Asamblea no tiene poderes omnímodos como para que a través de un decreto desvirtué lo hecho por otro poder del estado por muy lesivo que sea lo actuado.



En todo caso la misma Constitución hace responsable por sus actos a cualquier funcionario que se extralimite, a como lo dice el artículo 131cn en parte infine “los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la constitución”



Si nos atenemos a todo lo preceptuado, lo que cabe es pedir la destitución de quienes firmaron la resolución donde se manda suspender las elecciones en la RAAN.



Pero veamos qué dice la Ley Electoral, porque también ésta ha sido vilmente quebrantada. Dice el artículo 2 “El Poder Electoral se encargará de organizar, dirigir y supervisar las elecciones de autoridades señaladas en el artículo 1”, específicamente en los incisos 5 y 6, referidos a la elección de alcaldes, vicealcaldes y miembros del concejo municipal, éste por ningún lado le faculta suspender elección alguna, como vemos entonces, la resolución del CSE choca con la letra de este artículo. Vamos más allá, el artículo 3 dice en su contenido, “las elecciones establecidas en la presente ley tendrán lugar el primer domingo del mes de noviembre del año anterior en que de acuerdo con la ley comience el período de los que fueron electos”, es decir, este artículo fija sin vacilación alguna el día de las elecciones y no deja ninguna posibilidad de que se interprete antojadizamente, como lo hecho por el CSE, si existiera la remota posibilidad de variar el día de las elecciones, estaría sujeto a reformar el artículo antes referido, cosa que no se ha dicho.



Hay otro elemento de orden legal muy importante y es que si se aceptase el hecho de la suspensión de las elecciones en la RAAN, estos municipios quedarían acéfalos, pues a los mismos se les vence el período y al no haber autoridades electas, todo lo que se derive después de esta fecha de vencimiento es nulo de toda nulidad; porque tampoco hay cabida para que el CSE imponga transitoriamente autoridad alguna, pues sus facultades de acuerdo al artículo 10 inciso 1 de la Ley Electoral, la única función que tienen los magistrados es la de darle posesión en sus cargos a todas las autoridades electas, entonces, si no hubo elección, cómo van a imponer, y si lo hicieran, todo acto estaría sujeto a impugnación, creándose conflictos serios en materia administrativa, pues sería autoridades espurias.



Con todo este panorama no hay razón alguna que valide ninguna resolución de suspensión del proceso electoral en estos municipios.



Finalmente, lo que queda en todo este marasmo es exigir por parte de la población misma, sanciones para estos funcionarios o pedir, como dije anteriormente, la destitución de estos magistrados rebeldes.



pedropcardoza@yahoo,com