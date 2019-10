Clima, caos, solidaridad y desarrollo humano

El universo en lo que apenas sospechamos, y la Tierra, nuestra casa en manos de pocos, tiene sus procesos milenarios de cambio, destrucción y evolución, de caos y ordenamiento, imperceptibles para nosotros, por cuanto nuestra existencia es una chispa efímera e insignificante.



El hombre con su inteligencia individual y colectiva, acumulada, heredada y contemporánea ha creado la habilidad de destruir y cambiar en unas pocas décadas lo que costó siglos o milenios en formarse. La obsesión de eternidad del ser humano ha cegado la vista en el futuro, vivimos hoy para minarlo y extinguirlo. El tiempo ido, desde la breve permanencia humana, ha demostrado que las grandes civilizaciones desaparecen, aunque sus limitados vestigios y mitos persisten en los desechos, cuando han sido incapaces de equilibrar el desarrollo, el crecimiento y la expansión, con la naturaleza y el entorno medioambiental y social. Esa puede ser nuestra historia, quizás el extremo sea tal que no haya nadie a quien poder contar lo que fuimos, nadie que pueda recordar en el desierto de la inexistencia, en la soledad de la inhóspita intemperie. Entonces ¿qué seremos cuando la memoria deje de existir? Los poderosos actúan con irresponsable soberbia y dañan, nosotros, los otros, el resto de los seres humanos y naciones, actuamos con irresponsable ignorancia e indiferencia.



El Informe sobre Desarrollo Humano 2007 – 2008 ha sido publicado por el PNUD bajo el subtítulo de “La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido”, expresa con precisa claridad que “nuestra generación está acumulando una deuda ecológica insostenible que se traspasará a las futuras generaciones” y que “el cambio climático es real y se origina en la actividad humana”, una actividad contaminante que amenaza con llegar “al umbral peligroso de un aumento de 2 grados centígrados” después del cual es inevitable un “rápido retroceso en materia de desarrollo humano y daños ecológicos difíciles de evitar”.



Los pobres y los países pobres, quienes están en el extremo de la desigualdad, son quienes primero padecerán los efectos dañinos de la catástrofe, después vendrá el resto… Hay, según el Informe, cinco mecanismos de transmisión de los efectos del cambio climático:

a) Producción agrícola y seguridad alimentaria: afectación de las precipitaciones, temperatura y agua disponible afectando las actividades agrícolas en zonas vulnerables. Sequía, inundaciones, escasez de alimentos, hambre. Hay una contradicción que ha adquirido auge en la última década, por un lado algunos promueven el uso de los granos básicos para la generación de biocombustibles, esto no contamina el ambiente, parece bueno, como promueve Lula en Brasil, sin embargo, tal y como denunció públicamente Fidel desde Cuba, esto trae consigo otro mal, los alimentos se escasearán al destinarse a la producción energética en un contexto donde el precio del petróleo ha alcanzado niveles especulativos altísimo (casi 120 dólares el barril).



b) Falta de agua e inseguridad de agua: colapso de los glaciares, derretimiento, falta de agua de riego y para consumo en los asentamientos humanos, afectación de sistemas fluviales.



c) Aumento del nivel del mar y desastres meteorológicos: con una temperatura mundial de +3 grados centígrados podrá desembocar en el desplazamiento de 330 millones de personas por las inundaciones, desencadenamiento de tormentas tropicales de mayor intensidad.



d) Ecosistemas y biodiversidad: crecimiento de acidez del océano, afectación de ecosistemas marinos, extinción de especies terrestres.



e) Salud humana: epidemias mortales.



Ese pronóstico apocalíptico ha sido causado por un “modelo económico que impulsa el crecimiento y consumo desmedido en las naciones desarrolladas que no es sostenible en términos ecológicos”. Alguien decía, si todos los habitantes del mundo tuvieran el nivel de consumo de los Estados Unidos, por ejemplo, el planeta colapsaría, ¿es necesario y justo resignarse a que unos tengan consumos excesivos y otros por debajo del mínimo de sobrevivencia?

Las emisiones excesivas de carbono de la industria, los vehículos, el uso de combustible, el uso de energía no limpia, la deforestación, la contaminación de las aguas, la depredación de los recursos naturales, la no planificación del desarrollo urbanístico, la desigualdad socioeconómica, todo ello junto, cometido por otros y por nosotros, puede abonar a la tragedia y también a la solución para revertir la tendencia, modificar los hábitos industriales y domésticos, desde los gobiernos y las naciones, desde la sociedad y la economía ¿habrá tiempo todavía? Nada puede ser más importante que esto. El mundo y quienes lo habiten no seremos los mismos, quizás necesitamos tiempo para poner en orden la casa, pero como dice Martín Luther King Jr, “el tiempo es sordo en nuestras súplicas y sigue su curso” (1967).



www.franciscobautista.com