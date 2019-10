Los límites de la libido

Para no aburrir a los jóvenes que me leen (si acaso hay algunos que realmente lo hagan), no tocaré en este artículo problemas políticos ni clichés existencialistas de orden adultezco. Sin embargo, y para ser holístico en mi visión, intentaré no aburrir a los adultos que me leen (supongo que hay algunos también) y voy a escribir sobre un tema que nos importa, en definitiva, a todos los lectores aquí presentes.



El tema es relativo al sexo y lo abordaré desde su óptica más crítica: la pornografía; aunque sea brevemente, buscando siempre el mejor ángulo para tratar un asunto de urgencia entre los jóvenes vacíos de hoy, quienes consumimos (hay que admitir que al por mayor) pornografía desde los cyber-cafés o los recónditos cuartos de nuestras casas, con la puerta bajo llave y la música a todo volumen, disimulo-mulo.



Primeramente, cabe destacar que “la pornografía existe en la literatura universal con cierta profusión al menos desde los griegos: a cualquier ciudadano de principios del siglo XXI el Lisístrata de Aristófanes le sonroja todavía por su procacidad”, esto según el ensayo original de Jaime Nubiola en “La batalla de la pornografía en la cultura actual”.



Por tanto, no nos extrañemos los jóvenes, ni nos sonrojemos demasiado, por ser los primeros consumidores de pornografía electrónica iniciando el siglo XXI, cuando se han superado las barreras tecnológicas de casi toda índole, y donde Internet luce como un supermercado gratuito y único, con la generosa oferta de múltiples páginas triple X en el famoso Google para las masas.



Pero vámonos a la médula espinal del asunto. En medio de la búsqueda por apagar un deseo que nace en las entrañas del ser humano, hay un horror más grande todavía, algo que debería ser penalizado por todos los gobiernos del planeta, me refiero a la pornografía infantil.



Por un lado, el fenómeno se da entre los jóvenes que consumimos pornografía cuando la imaginación escasea, tomando en cuenta que estamos falsamente acompañados por aparatos que nos conectan virtualmente. Pero por otro lado, hay un fenómeno que ataca toda la sociedad en general, pues surge desde el mundo exclusivo de los adultos y se propaga hacia los niños.



Lo verdaderamente preocupante del tema de la pornografía en la actualidad es el maltrato infantil que se está llevando a cabo para vender sitios decadentes en el Internet, y por añadidura, la forma de violencia contra la mujer en tantos sitios voyeristas.



Hay una delgada línea entre el consumo de pornografía “ocasional” (que es aquella que llena el placer natural que surge en cualquier persona joven con hormonas y necesidades sexuales), y el consumo de pornografía irresponsable, aquella que presenta violaciones a los derechos humanos y se propaga entre los pedófilos.



No podemos pasar por alto que cada día crecen en la red 500 páginas nuevas con pornografía infantil, según EFE (noviembre de 2007). Y esta situación también es alarmante porque detrás de la explotación a la mujer y a la niñez en general, hay un vivo interés por hacer dinero desde los portales pornográficos más llenos de información chatarra.



“El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha señalado que la pornografía infantil y la explotación sexual comercial de menores producen mayores ganancias que el tráfico de armas y el tráfico ilícito de drogas”. Según el escalofriante dato de Prominent México en su edición número 6.



“Se calcula que sólo la pornografía infantil genera 12 mil millones de dólares en ganancias en todo el mundo”. Agrega Unicef a la crisis.



No estamos ante un simple fenómeno juvenil de onanismo masivo, donde los chavalos profundamente ociosos pagan por el siglo cuántico que se les viene encima, y adquieren licencia fácil para ingresar a los umbrales de la pornografía, sino también frente a un fenómeno de degradación humana, donde la mente enferma de algunos degenerados manipula el flujo de información que circula entre los menores.



Ante tal problemática cyber-social, lo que puede hacer es controlar el flujo de material pornográfico (analizar los segmentos de mercado de los grandes distribuidores), establecer leyes y fijar los límites de la libido para no caer en perversidades tan serias.



No estaría mal esperar una respuesta decisiva del Estado, tomando en cuenta que la religión católica ensucia el panorama sexual por su fama de pederasta y por la castración social a la cual somete al individuo, cuyo matrimonio moderno se ve en peligro de extinción debido a la misma pornografía que ellos practican detrás de los atrios.



Todo esto podría virar si la pornografía dejara de ser un tema tabú en la mesa de diálogos de muchos gobiernos que están demasiado estresados con el tema del calentamiento global, por ejemplo, y desvían la vista de estos “detalles sociales” que echan a perder la inocencia de tantos niños expuestos pasivamente al abuso de los mayores.



