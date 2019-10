Gobernabilidad, aprovechamiento y protección del Cocibolca

Hemos llegado al momento en la historia humana de presenciar y padecer extraordinarios eventos de la naturaleza sin precedentes, que ocasionan grandes tragedias y mucho dolor. En nuestra Nicaragua, las memorias de los huracanes Mitch y Félix tendrán por mucho tiempo presencia y significado, pero éstas no son las únicas desgracias que sufrimos, solamente han sido dos de las más visibles. Hay muchas otras situaciones con presencia diaria igualmente destructivas, pero aunque tenemos la capacidad de reconocerlas, hemos invisibilizado la relación con ellas y con ello evadimos nuestra responsabilidad de su origen. Estas tragedias cotidianas, que ya son estructurales, matan cada día a docenas de niños pobres, reducen el desarrollo físico e intelectual infantil, empobrecen aún más a Nicaragua. En la prodigiosa naturaleza tropical nicaragüense, en los últimos cinco siglos la desertificación progresiva causada por la agricultura no sostenible y la ganadería extensiva primitiva, han sido responsables de destrucción de bosques y la diversidad biológica acompañante, en dos tercios del territorio nacional. Los suelos han sido degradados en la misma proporción, por lo que el empobrecimiento económico y social de la creciente población son simples consecuencias directas de la ausencia de gobernabilidad entendida como el equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del balance natural que los posibilita. En la ecuación anterior, el elemento que modifica los balances es la actividad humana desordenada, carente de orientación y con único sentido de lucro irresponsable, haciendo coincidir los mapas de la miseria nacional con los mapas de la degradación de aguas, bosques y suelos. Este fenómeno resulta evidente en cada una de los veintiuna extensiones territoriales que tienen identidad físico natural y que conforman a Nicaragua, constituidas en nuestras cuencas hídricas. Todos los hechos y procesos autodestructivos son harto conocidos y son denunciados de forma repetida sobranceramente ante muros de lamentación una y otra vez. Seguimos repitiendo también que Nicaragua es tierra de maravillas y bendiciones, pero han faltado las voluntades y las necesarias acciones consecuentes, cuyo resultado es el costo de la destrucción ambiental que se observa en la falta de oportunidades, empleo, alimento y salud. Al empobrecer, nos transformamos irreversiblemente en indigentes moradores del palacio de riquezas naturales en que tenemos la suerte de vivir. A nivel local, esto nos empobrece cada día, y a nivel global contribuye a aumentar la vulnerabilidad planetaria. Malas formas de celebrar la efemérides del Día de la Tierra.



La situación en la Cuenca de los Grandes Lagos, cuyo flujo inicia con el Río Viejo en el punto más elevado (Lago de Apanás en Jinotega) y que desemboca con el Río San Juan en el Mar Caribe, no es diferente. Es en esta cuenca donde vivimos dos de cada tres nicaragüenses, y en la que se genera el 70% del PIB nacional. Es una historia de deforestación, erosión, contaminación, aguas negras, desechos sólidos, escorrentía de agroquímicos tóxicos, enfermedades mal diagnosticadas y peor atendidas, miseria, empobrecimiento, aumento de riesgos y vulnerabilidad, cáncer ambiental: la ingobernabilidad territorial concretizada. En esto ha devenido la riqueza de mayor valor y esperanza para Nicaragua contenida en lagos que son envidia de otros países.



Pero no todo debe continuar así. Se ha logrado que ahora contemos con una herramienta cuyo uso puede causar una diferencia trascendente para la gobernabilidad en la Cuenca de los Grandes Lagos, y su desaguadero, el Río San Juan. Este instrumento es la Ley 626, promulgada por la Asamblea Nacional el doce de Junio de 2007, publicada en La Gaceta No. 159 del 21 de Agosto del mismo año. Esta Ley, manda a conformar la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y del Río San Juan, “con el fin de coordinar la aplicación de políticas, planes y acciones ambientales y de desarrollo para su protección y conservación, con la participación de Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales, Municipios, y las Comunidades Indígenas y campesinas”, para “impulsar planes y medidas que detengan la contaminación en el menor tiempo posible en la Cuenca Hídrica”. El trabajo fundamental de la Comisión es “Elaborar y aprobar el Plan de Acción y Ordenamiento Territorial para la Gestión de la Cuenca….el que deberá incluir medidas económicas, sociales y ambientales necesarias”… (los entrecomillados proceden del texto oficial publicado).



Y, ¿ cómo podrá resolver tantos problemas esta Comisión de Desarrollo Sostenible pensada para una extensión territorial tan grande, que presenta tantas complicaciones de deterioro, en la que se encuentran más de treinta municipios, y peor, tantos intereses disímiles? Para ser funcional, debe posibilitar el uso de los recursos hídricos para todos los usos y todos los usuarios. Es la unión de los vigores dispersos.



Lo anterior, significa que se trata de organizar un instrumento público con capacidad y competencia para planificar, ejecutar, gestionar, corregir. Sobre todo, se trata de contar con un órgano ejecutivo (la Secretaría Técnica de dicha Comisión) cuya función de conciliar y concertar los esfuerzos y voluntades de las Agencias sectoriales del Gobierno Central, los Gobiernos locales, Asociaciones civiles, productores, usuarios, comunitarios, para el aprovechamiento racional de los recursos, para todos los usos compatibles y todos los usuarios posibles, y la protección de la cuenca. Resulta evidente que el primer paso consiste en construir la imagen objetivo de la situación física de la cuenca que buscamos lograr, es decir lograr el consenso por el objetivo de rehabilitación y potenciación de la cuenca. En paralelo, es demandante identificar las necesidades de información indispensables para esas tareas, lo que significa que el plan de investigación científica, producirá la información para los programas de conservación, desarrollo económico, restauración ambiental, aprovechamiento de recursos, propuesta del ente descentralizado que en carácter de Autoridad de Cuenca compatibilice el trabajo de las Agencias del Gobierno Central con el de los Gobiernos Municipales, y las organizaciones de la sociedad civil. Con esta concreción de esfuerzos, pasaremos de la celebración de efemérides a las acciones de conservación que hagan posible la vida en un país y planeta mejor. En el III Foro Nacional del Lago Cocibolca y el Río San Juan, se instalará la primer asamblea de este Consejo, los días 24 al 26 de Abril, en San Carlos. Corresponde a la sociedad en pleno ejercer la auditoría social activa al desempeño y proyección que realicemos los involucrados, ya que es el futuro de Nicaragua y el bienestar de los nicaragüenses, que aún no nacen el propósito de la misión encomendada.



