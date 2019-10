ERNESTO, FIDEL Y LA ÉTICA

Los caminantes se sentían más que satisfechos con los comentarios que sobre las reflexiones de Fidel Castro, durante los jueves de dos semanas, les había hecho el de Masatepe. Corroborando lo anterior, a su vez el de Managua agregó: Yo también tengo la dicha de recibir esas magnificas reflexiones, y a lo ya dicho por el de Masatepe, a propósito de la guerra contra Irak, quiero recordar que Fidel cita que en Counter Punch, el articulista norteamericano Robert Weisman escribió: “Estados Unidos dedica más de $700,000 millones de dólares anuales a gastos militares. Destina $506,900 millones de dólares al Departamento de Defensa, además de $189,400 millones de dólares a operaciones militares en Iraq y Afganistán. El Congreso ha aprobado cerca de $700,000 millones para las guerras de Afganistán e Iraq. No incluye los costes sociales: pérdidas de vidas, heridos, etcétera. Según algunos métodos de cálculo, más de la mitad del gasto federal discrecional va destinado ya a fines militares.” ¿Qué les parece? Para financiar sus guerras han pasado llamando a grito partido al fantasma de la recesión en la economía de Estados Unidos, y éste no se ha hecho esperar, para que nos lleve el carajo a Raimundo y a todo el mundo. El ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, acaba de advertir que “existe más de un 50 por ciento de posibilidades de que la economía estadounidense entre en una recesión.”



Fidel nos recuerda que mientras este apocalipsis ya está ocurriendo, Bush trata de dorarle la cicuta al mundo y a sus conciudadanos al decir, en medio de tambores y preparativos bélicos: “Estados Unidos es una fuerza de esperanza en el mundo, porque somos un pueblo compasivo”. Por algo Fidel tituló esas reflexiones suyas sobre las mentiras de Bush, como “La antítesis de la ética”. Siempre la ética presente. En cambio la mentira ni siquiera tiene puntería geográfica, como recientemente lo demostró el candidato republicano John McCain al confundir, durante una intervención suya, Irak con Irán. Tampoco la historia, como base para construir un futuro pacífico para la humanidad, es la especialidad de los republicanos Presidente y Candidato. Mucho menos la verdad, pues mientras están fraguando el fin del mundo, se autocalifican como de una fuera de esperanza. Eso es la antítesis de la ética. Por ello Fidel, para rebatir a su gusto y antojo la doctrina de la mentira de el candidato republicano, se apoyó en los testimonios del propio McCain vertidos en su libro Faith of my Father, elaborado por él y su asistente Mark Salter. En sus reflexiones sobre Lula, narra: “Lo conocí en ocasión del Primer Aniversario de la Revolución Sandinista en la casa de Sergio Ramírez, entonces vicepresidente del país (...). También me encontré allí a Frei Beto, hoy crítico aunque no enemigo de Lula, y con el Padre Ernesto Cardenal, militante sandinista de izquierda y actual adversario de Daniel (...). Confieso, sin embargo, que veía en el Padre Ernesto Cardenal, a diferencia de otros en la dirección de Nicaragua, una estampa del sacrificio y las privaciones cual monje medieval. Era un verdadero prototipo de la pureza. Dejo a un lado otros que, menos consecuentes, alguna vez fueron revolucionarios, incluso militantes de extrema izquierda en Centroamérica y otras áreas, que después se pasaron con armas y bagajes, por ansias de bienestar y dinero, a las filas del imperio.”



Quizás sean tan solo matices o el prurito de un maníaco, que soy yo, por la secuencia real de los sucesos. El caso es que no puedo dejar de considerar que el orden de los factores sí altera el producto. Dice Fidel que Ernesto es “actual adversario de Daniel”. Mi apreciación es que Daniel fue convertido, antes, en un adversario del sandinismo auténtico, y por lo tanto en adversario de Ernesto, desde el mismo momento en que su entorno más cercano comenzó a ser víctima de la ambición y la codicia. Este inconcebible hecho en revolucionarios coincide cuando ese entorno afectivo de Daniel se dedicó a hacerle la vida imposible a Ernesto, desde cuando era Ministro de Cultura. Muchos en la Dirección Nacional manifestaron su rechazo a tan aborrecible campaña, pero no tuvieron agallas para impedirla. De manera que cuando se produjo nuestra derrota electoral, y después de ella cuando la piñata que no cesa, el pecado de Ernesto ha seguido siendo conservar su “prototipo de pureza”. Esta terquedad de Ernesto de no cambiar como sí lo hicieron sus enemigos “por ansias de bienestar y dinero”, fue y es intolerable para ellos. Desde entonces adversaron a Ernesto porque adversaron la ética. Nada extraño sería el que un día de estos quieran ver en el autor de “La Revolución Perdida” sus propias imágenes y lo tilden de ladrón y corrupto. Pero pase lo que pase Ernesto nunca dejará de ser el Capellán de Sandino. Digo esto porque cuando cumplió setenta años y por tal motivo le otorgaron la “Orden del General Sandino”, titulé así el suplemento cultural que yo dirigía: “Capellán de Sandino recibe Orden del General”. Por principios somos muchos los que sólo de ese General recibimos órdenes, y estoy seguro que el primero su leal Capellán. Por todas estas razones creo que la valoración que en breves palabras hace Fidel de Ernesto, es absolutamente ética.



