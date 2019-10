Hace algunos días mientras recibíamos una capacitación en el D-V acerca de poder ciudadano salió a debate una pregunta que constantemente se han hecho las estructuras superiores del Frente en Managua. ¿Cómo superar el 38%? Las respuestas no se hicieron esperar y la reunión subió de tono ya que muchas fueron las críticas y pocos los defensores, algunos compañeros decían “con qué cara voy a ir a pedir el voto si mi barrio ha sido olvidado por la alcaldía y no han hecho nada”, otros le echaban la culpa a la dirigencia, hubo compañeros que defendieron la causa diciendo que teníamos que hablarle a la gente de la educación gratuita, de la salud, de la usura cero; los de las comarcas señalaron el “hambre cero”, pero el capacitador sabiamente cortó el tema y la respuesta del por qué no pasamos del 38% quedó en el aire.



La pregunta no se respondió oficialmente. El 38% ha sido la marca para el FSLN desde 1990 y en todas las elecciones ése ha sido su capital político, su militancia, su voto cautivo o voto simpatizante. Podríamos llamarle de cualquier manera, menos el “voto duro o disciplinado” si consideramos que cada vez que hay elecciones se incrementan los votantes en más de 200 mil y sería ilógico pensar que de esa fuerza electoral nueva no se suman al FSLN siquiera el 38% que pudiera ser el porcentaje que simpatiza rojinegro.



Si lo llamáramos el voto duro o disciplinado diríamos que ése es el mismo 38% que votó en 90, 96, 2001, 2006 y no es así, indudablemente que el Frente ha crecido, pero ese crecimiento ha sido en correspondencia con la militancia que ha abandonado sus filas. En 2001 los votos válidos fueron 2,049,771, de los cuales 905,589 fueron para el FSLN, para 2006 los votos válidos crecieron en al menos 10% (194,444 más), o sea 2,244,215 de los cuales fueron para el FSLN 854,316. El FSLN debió haber crecido en al menos un 10%, o sea 19,444 votos válidos para llegar al menos a 925,033, sin embargo, decreció en 70,717 votos válidos.



Esa militancia que se ha ido ha sido reemplazada por nuestros hijos, a quienes llevamos de la mano a depositar el voto a favor del Frente en cada elección y más cuando es la primera vez, porque cuando comienzan a pensar y ver las cosas que están sucediendo a lo interno del Frente en cada barrio, o a lo interno –lo que se le conoció como Unidad Territorial o Comité de Base-, se desencantan y desilusionan, y pasan a votar de manera independiente.



En otras palabras el voto que por primera vez depositan en la casilla del FSLN no necesariamente se convierte en un voto duro, muchos de estos jóvenes actúan de manera independiente en la próxima elección. ¿Pero qué está sucediendo para que pase esto? La respuesta la tienen quienes hicieron la pregunta, pero les da miedo responderla. De abajo para arriba es muy simple “NO HAY INSTITUCIONALIDAD” dentro del FSLN, los estatutos fueron borrados de un plumazo y con ellos se llevaron a las estructuras partidarias creadas en los 80 y que se fortalecieron con los militantes que se quedaron y lucharon los 16 años de neoliberalismo. Militantes sin trabajo, sin paga, sin estímulos, sin reconocimiento alguno, más que el de ser parte de ese tendido electoral que poco a poco vino dando victorias pequeñas hasta llegar a la Presidencia de la República, a ellos se les ha apartado de las estructuras; en todos los barrios se han creado los mal llamados Consejos de Liderazgo Sandinista que son integrados en su mayoría por recién aparecidos, los que abandonaron las filas en 90 bajo la consigna de “sálvese quien pueda”. Si los mismos que cuando miraron que el FSLN sólo era el nombre hicieron tienda aparte y se fueron y ahora los vemos en la primera fila en todo, demostrando su liderazgo incluyendo a la mayor parte de su familia o amistades más cercanas en la usura cero, allí son los primeros, o queriendo tener el puesto de ENABÁS en el barrio, o buscando cómo pedir en las instituciones “dizque para su barrio”.



En estas elecciones habrá más jóvenes que depositarán su voto por primera vez, muchos por el FSLN tomado de las manos de sus padres, pero habrá otros muchos que votaron por primera vez por el Frente y ya no lo volverán a hacer. Un porcentaje sale y otro entra para mantener ese glorioso 38% que nunca incrementaremos mientras la dirigencia del FSLN no cambie. La respuesta es fácil “INSTITUCIONALIDAD” comenzando desde las estructuras más bajas, respetando a los líderes de los barrios, comarcas, municipios y departamentos, respetando a la gente que trabajó en esos 16 años que fueron difíciles, no haciéndolas a un lado y poniendo a otros que no se han ganado ese lugar; respetando los tendidos electorales; respetando a los CPC y Gabinetes, si decimos que en ellos se integren todos los colores, sintámonos orgullosos que así sea y no le neguemos la usura cero al barrio porque en el CPC hayan pocos rojinegros; no lleguemos a los barrios a decirle a la militancia que reclama sus derechos “que nos les interesan y que las puertas están abiertas para que se vayan”, no lleguemos diciéndole a los barrios que los líderes

se imponen por la estructura y no se escogen por la militancia. No lleguemos a que la militancia sandinista use como consigna en estas elecciones la palabra “INDISCIPLINA”.



*Militante FSLN