Un Obispo en la casa de gobierno

Lo primero es la alegría. Y es por una amiga, que en realidad son muchos. Una mujer mayor que vive desde hace años cuidando la mascota de un sueño. Protegiéndola de los sinsabores en un villa miseria de Buenos Aires. Ella, como las decenas de miles de paraguayos exiliados en Argentina, soñaba con volver algún día a su patria. Como los nicas en Costa Rica, como los haitianos en Dominicana, como los colombianos en todas partes. Lo primero es la alegría por tantos que no vivieron para ver esto.



Se podría decir que Paraguay es uno de los últimos países hermanos de América Latina en librarse por fin de una dictadura. Antes, el terrible mandato de Stroessner, y su larga sombra de exilios, torturas y muerte. Allí donde fue a refugiarse Somoza (Dios los cría y ellos se juntan) hasta que voló por los aires en un atentado perpetrado por quienes le arrebataron el nombre a Julio Iglesias. Segundo, la de una democracia en apariencia gobernada por el mismo partido que amparó al dictador. Más de 61 años de los Colorados. Muchos trabajadores tenían que conseguir el carné de ese partido para tener acceso a la vida que se gana con las manos.



Y ahora, algunos lo miran ya con cierto miedo, otras con recelo. Es curioso, pero por más que pasan los años, el nombre de Dios sigue estando entre los votos. Ahora le toca al Paraguay, un país, como Nicaragua, pequeño, agredido, encerrado, pero cuyo anhelo de libertad y de utopías le hace crecer en una historia en la que casi nunca le ha ido bien, pero en la que ha cultivado una extraña dignidad en la derrota.



Fernando Lugo, un presidente que ha renunciado a ser obispo para dedicarse a la política con la consiguiente reacción del Vaticano dirigido por Ratzinger, ahora Papa, que ya se enfrentó a casos similares de prelados revoltosos en los setenta y ochenta cuando estaba al frente de la ortodoxa Congregación por la Doctrina de la Fe. Colgar los hábitos y dedicarse a la política en América Latina o más que a la política, a los proyectos de cambios sociales, ha sido muy común. Quizá la Teología de la Liberación puso el marco teológico y moral para estas iniciativas que han ido en contra del “mejor no meneallo”.



En Nicaragua tenemos sobrados ejemplos. Desde antes de la independencia, ya había frailes y hasta obispos que dieron su vida por la defensa de los derechos indígenas, y por la justicia social frente al poder. Algunos, sin quererlo se convirtieron en voces sociales frente a las férreas políticas de acuerdos económicos, en gran parte, vergonzantes. Pero es en el siglo XX, cuando las voces de algunos religiosos se dejan oír con más potencia. La potencia del andariego padre Pallais, sin ninguna ideología política precisa, avanza entre sermones, discursos y versos por los caminos de una demanda de justicia social desde la ética, muy parecido a los mensajes que se podrían leer en los escritos de Sandino. Después, muchos religiosos y religiosas apoyaron las causas revolucionarias de diversas maneras. En ocasiones fue el silencio, la no delación, por lo que tuvieron que sufrir persecución y torturas. ¿Hasta qué punto estos hombres y mujeres estaban convencidos de que lo que hacían estaba en comunión con sus opciones de vida y con las opciones de la lucha revolucionaria?

Uno de los casos más radicales lo constituyó el de un joven sacerdote de los hermanos del Sagrado Corazón, que también era poeta, y que después de ver los abusos y masacres de la Guardia Nacional en el sur de Nicaragua, se despojó él mismo de los hábitos, y llamándose comandante Martín y se fue a disparar fuego y metralla hasta que murió por culpa de no ver venir las balas de vuelta. Era Gaspar García Laviana.



Y en los primeros años del gobierno, del entre Cristianismo y Revolución no hay contradicción, curas cancilleres, curas ministros de cultura, curas ministros de educación, curas asesores económicos. Algunos de ellos fueron retirados de la jerarquía católica y otros volvieron al ministerio sacerdotal, como el padre Fernando Cardenal.



En las guerrillas latinoamericanas, incluidas las que hoy en día quedan en Colombia, también se cuentan víctimas, o como suelen llamar, mártires, que eran sacerdotes. Y es la iglesia colombiana, en realidad, uno de los interlocutores posibles entre la sociedad y la guerrilla.



Equivocados o no, estos hombre y mujeres no siempre, de hecho casi nunca, han conseguido lo que se proponían. En cualquier caso, detrás del motor que gobierna, siempre está el money, money, money. “Es la economía estúpidos”, gritaría un campaigner norteamericano. Aún así, a los políticos nunca les vino mal acercarse a las casullas y aparecer en televisión bendecidos en Catedral. Nicaragua tampoco iba a ser menos. Todos los que han sido presidentes en los últimos años de la democracia pasaron por Catedral o por la UNICA, y Daniel aprendió muy bien la lección. Era mejor tener a la parábola cerca.



Recuerdo hace unos años que un joven amigo que se metió en política y al que yo no dejaba de criticar por sus extraños y paradójicos movimientos, me decía: “Todo esto forma parte del juego político. Es una impostura, una pose, si querés, pero no tenés más remedio que mentir para que luego puedas practicar la buena verdad”. El problema es que un camino que se construye a base de mentiras y pactos por lo bajo no creo que pueda llevar a ninguna buena verdad. Cuando todo lo que importaba, lo que tenías dentro lo has vendido, ¿qué te queda? Sólo alguien que se cree un Mesías puede defender semejante táctica de llegar al poder con la excusa de favorecer a los que menos tienen. ¿Es preferible perder y dejar al pueblo sin su esperanza de cambio? Es lo que debe preguntarse un caudillo.



Pero la pregunta es: ¿quién está detrás de Fernando Lugo? Y no me refiero a sus votantes, la mayoría más pobre del país seguida de la juventud estudiante y una cierta clase media de izquierdas. No me refiero tampoco a Hugo Chávez ni a Evo Morales, con los que simpatiza abiertamente. Me refiero a los intereses económicos de dentro y de fuera del Paraguay, un país en el que la sombra de un crimen se apega a muchas familias que hoy manejan su economía y entre las que incluso hay quienes han apoyado o apoyarán a Lugo. Esto lo veremos en el camino.



Paraguay ya tuvo la tentación de la utopía de la mano de los jesuitas que en el siglo XVII y XVIII formaron las reducciones indígenas, con el objeto de crear una “sociedad sin males”, alejados de la ambición colonial. Hoy sólo quedan ruinas. Y de nuevo se vuelve a soñar en la utopía. Pero más allá de las dudas, después de sesenta años de dictadura del partido Colorado en el poder, el Paraguay merecía la ilusión de este cambio, del que no nos podemos más que alegrar al principio, como cuando un pequeño hermano se levanta y dispara una honda, que ojalá llegue muy lejos. Y lejos será que los paraguayos en el exilio de la pobreza puedan volver, como mi amiga desde su villa miseria de Buenos Aires, y que los paraguayos de dentro, puedan quemar, si lo desean, el carné de un partido que les tuvo sometido al miedo de la misma hambre.



No importa nada de lo que dije aquí. Olvidemos el obispo y el sacerdote, el que ahora gobierna es un hombre que habla a favor de los que menos tienen en un país carente de muchas cosas. A ellos, cuya exigencia de sueños es muy diferente a lo que otros creen, les tocará juzgarlo. Hoy al menos les cabe el gusto de una sonrisa como los guaraníes que burlaron la colonia de los amos. Son cosas que las ruinas no cuentan, porque parecen derrotas. Pero sus sonrisas se oyeron.



