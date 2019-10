Atrás quedaron algunos misterios

I

Recién se celebró en La Antigua, en el Valle de Guatemala, la XVII conferencia de Soberanos Grandes Comendadores del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Augusta Orden de la Masonería Filosófica.



De distintas formas comprobamos que algunos eventos antes secretos son hoy conocidos públicamente.



II

Con sólo ser recibidos en el Salón V.I.P. del Aeropuerto de Guatemala con una cartulina donde si bien no aparecían los nombres de los dignatarios esperados, los símbolos del compás y la escuadra estaban claramente dibujados. La G en el centro daba a entender que quien tuviese ojos para ver que viese.



No obstante, la ausencia de Panamá, Chile, Bolivia y Perú, llegaron representaciones de Francia, Canadá, Estados Unidos y desde México hasta Argentina, además de Dominicana y Haití, quienes llegamos vimos y entendimos.



III

Cabe resaltar que además de esta cordial acogida, uno a uno los dignatarios o sus representantes fueron homenajeados en la Alcaldía de Guatemala, donde no sólo pudieron estrechar la mano del Alcalde, sino que también recibieron sendos diplomas que los acreditaban como huéspedes de honor de la capital Chapina.



Por demás una ciudad hermosa y memorable.



IV

De la Alcaldía se procedió a trasladar a los huéspedes al Hotel Museo Casa Santo Domingo, en Ciudad Antigua, donde se les convidó a un brindis de honor y donde el Soberano Gran Comendador de Guatemala dio el discurso de bienvenida de rigor.



Describir la belleza de Ciudad Antigua amerita un capítulo especial.



V

El hotel mencionado es de lo más público que puede ser y en el laberinto de lo que fue un claustro católico habían grandes letreros con todas sus letras que guiaban a los dignatarios de todos los países sobre cómo llegar al lugar de reunión de la XVII conferencia de los Soberanos Grandes Comendadores del Grado 33.



VI

Es de hacer notar aquí, que aunque las mujeres no forman parte de la orden, muchos de los asistentes llegaron en compañía de sus esposas y aunque éstas no participaron en las discusiones centrales de las deliberaciones, acompañaron a los participantes en todas las tenidas blancas.



Se contó para las señoras con una agenda de turismo, un viaje al lago Atitlán, desfile y presentación de trajes típicos en el Jardín del Huerto, un conjunto musical que brindó un repertorio de música guatemalteca, atenciones especiales, Baile y cena de gala en el Salón Mayor y, por supuesto, edecanes para ir de “shopping”.



VII

Nadie puede negar que hay violencia en Centroamérica. Guatemala más poblada y con violencia más publicitada no es la excepción. Fue notorio en el acompañamiento de las esposas de los dignatarios, cuatro autos de policía, una ambulancia y sobrevolando la caravana la presencia de un helicóptero como medida adicional de seguridad.



¿Se ocultan los masones o actúan en la clandestinidad? La pregunta ahora parece sobrancera. Quien lo dude puede visitar la página web http://www.masoneriadenicaragua.com o consultar a hiram@ibw.com.ni

Ahora hasta las liturgias masónicas están en Internet. Cualquiera las puede consultar en http://www.freewbs.com/pnama012

VIII

Mientras sus respectivos gobiernos hablaban de ruptura de relaciones fue interesante resaltar que los representantes de Colombia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua posaron en compañía de sus señoras para tomar una fotografía recuerdo de las circunstancias contradictorias en las que vivimos, acompañados del Soberano Gran Comendador de República Dominicana,

como reconocimiento a su presidente del éxito de su mediación en pro de una solución diplomática.



IX

Se trataron asuntos que no son del caso exponer aquí pero con bombos y platillos se anunció que en 2010 se celebrará en Guayaquil, Ecuador, la XVIII conferencia de Soberanos Grandes Comendadores ¿Adónde está el misterio?

X

Conocemos la tesis de la jerarquía católica en contra de los secretos masónicos y también conocemos de masones católicos que aceptan con amor esta tesis de desamor. Pero no es un problema entre los masones y el cristianismo: la Iglesia Anglicana, la Iglesia Bautista y los protestantes en general tienen dirigentes religiosos que son a la vez Luces en los Orientes de muchas logias.



Son algunos, aunque con mucha influencia, los fundamentalistas católicos quienes con bandera religiosa quieren gobernar la ciencia, mientras los masones quieren mantener una armoniosa separación entre la ciencia y la fe.



Managua, 04 de Abril (Día de los mártires de Carazo)2008

