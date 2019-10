“Niños índigo” o nuevo racismo en la escuela

Pseudociencia, ocultismo, estolidez y mercantilismo posmoderno amalgaman el fraude de los niños índigo, enviados a la Tierra por una gentil y amorosa entidad extraterrestre llamada Kryon, cuya morada es el segundo Sol y que desde 1991 habitó entre nosotros “para conducirnos a la alta energía de la Nueva Era”.



En 1982, una “espiritualista” estadounidense, tras recibir las canalizaciones telepáticas de Kryon, el Jefe del Servicio Magnético, reveló su existencia en un libro prescindible pero muy celebrado por inescrupulosos, chamanes e incautos varios. El naciente mito engordó con sendos libros de unos pocos autoelegidos que reprodujeron y ampliaron la impostura original con nuevas revelaciones e informaciones de fuentes tan falsas como inverificables. Tras esos apóstoles arribaron cientos de predicadores, compiladores, glosadores y canonistas de las sagradas escrituras índigas. Finalmente, miles de gurúes se establecieron como especialistas y terapeutas del fenómeno índigo, asesores de padres, epistemólogos y sistematizadores del corpus disciplinar y formadores de miles y miles de adeptos y multiplicadores actualmente en posesión de engañosos diplomas de tecnicatura, licenciatura, maestría y doctorado en niños índigo. Semejante engañifa brinda millonarias ganancias a las industrias culturales de libros, revistas, programación televisiva, sitios de Internet, educación formal y no formal, derechos autorales y de transmisión, etc.



Su aura (otro embuste) sería azul violácea (índigo), y serían superiores a los niños normales por sus “facultades superespeciales” biopsicosocioespirituales, constituyendo “una nueva raza de superhombres y superdotados con altos grados de espiritualidad y facultades “psi” inscriptas en su ADN” (¡¿...?!). ¡Pues sí, serían mutantes...! “habiéndose determinado” que la estructura de su ADN es diferente de la humana pues (“tienen cuatro ácidos nucleicos combinados en grupos de tres a tres que producen veinticuatro codones; cuatro codones más que el hombre corriente”). Científicamente un absurdo, pues entonces no serían humanos ni podrían ser engendrados por éstos, además de que las combinaciones de los codones son sesenta y cuatro y no veinte, en tanto que los ácidos nucleicos son dos y no cuatro.



“Pueden tener un ligero abultamiento del lóbulo frontal y son de ojos grandes... su superioridad genética les confiere un sistema inmunológico más fuerte de modo que no se enfermarían nunca...”. “Tienen facultades de telekinesis, clariaudiencia, clarividencia, telepatía, sanación espiritual, pueden leer un papel escrito cuando se lo colocan en su oído o con sólo tocarlo, pueden ver seres de otras dimensiones y hacer viajes astrales”.



No existe en pediatría ninguna referencia a fenómenos índigo ni jamás se detectó una categoría objetiva distinta de la diversidad humana hasta ahora conocida. No obstante, las librerías sorprenden con sus renovadas ofertas que incluyen pavadas como que el 80% de los niños del mundo son índigo (aunque los exámenes de ingreso a la universidad no parecen demostrarlo). (…)

Tras esta avanzada escolar está el Proyecto Índigo Internacional, impulsando la formación y capacitación permanente de maestros, padres, psicólogos y pediatras sobre niños con déficit atencional y/o hiperactividad “conocidos internacionalmente, hoy, como niños índigo”; expresión para confundirlos al equiparar a los índigos (un fraude) con los primeros (un cuadro clínico real) e inducirles desconfianza en la competencia y eficacia de la medicina científica en materia de salud infantil. Sus cursos y talleres típicos son “Formadores índigo”, “Quiénes son los nuevos niños”, “Niños índigo: taller de educación”, “Programa especial para educadores y colegios”, “Herramientas para la nueva educación --taller vivencial”, “Niños índigo. Educar en la nueva vibración”, “La dieta de los índigo”, etc., impartidos por entrenadores en programación neurolingüística, terapeutas transpersonales, parapsicólogos, angeólogos, naturistas, radiestesistas, “investigadores” de lo paranormal, espiritualistas, homeópatas, cuánticos, terapeutas florales, cantantes líricos, entrenadores de reiki y de yoga, armonizadores energéticos, profesores de idioma, de cerámica, ¡y maestras jardineras! (…)

Los sitios web para maestros evitan referencias esotéricas o new age, especialmente su extraterraquealidad (¡glup!), conservando el tópico de los niños diferentes y superdotados para esquivar la presumible incredulidad y rechazo de aquellos si conocieran todos los ingredientes del fraude. Evidencia de la astucia de los altos conductores en las sombras para inducir adhesiones sobre la base de dos claves de texto: una completa para prosélitos y otra descafeinada para maestros.



Zonalmente ya hay reuniones de maestros convencidos de no estar preparados ante la supuesta problemática, aduciendo que el proyecto igualitario y homogeneizador de la escuela no atiende la diversidad cultural ni las individualidades, por lo cual demandan respuestas oficiales. ¿Crearán entonces la Dinine (Dirección de Nivel Inicial de Niños Extraterrestres)? ¿Y seguidamente una jerarquizada Subsecretaría de Cultura de la Nueva Era que promueva talleres de medicina alternativa, vidas pasadas, karma, aura, armonización, reiki, vibración, energía, telekinesis, telepatía, chakras, etc.?

Cuando la tendencia al facilismo pedagógico de los ‘80 llevó a enseñar y aprender menos contenidos con menor calidad; adoptando estándares decrecientes de exigencia de rendimiento intelectual; promoviendo a toda costa para encubrir deserción y desgranamiento escolares; empleando recordadas linduras --muchas vigentes aún-- que aburrían a alumnos cada vez menos preparados; la inmediata reacción de muchísimos padres fue expresar su preocupación y disconformidad en las escuelas y en todas partes porque los alumnos más capaces eran nivelados a la baja y sólo muy pocos podían tener maestros particulares o cambiarse de escuelas o colegios. Por entonces la respuesta promedio fue --desde un lugar autopercibido como “progresista”-- que atender las individualidades era una pretensión pequeño burguesa, de padres de clase media o aspirantes a serlo. ¡Había sonado la hora de la reforma! ¡Y después vino la escuela contenedora! Hoy, muchos de aquellos reformadores, olvidados y superados de sus invectivas de otrora contra la dependencia cultural, y ufanos posmodernos, perciben a la New Age --hija del supraconsumo, el hartazgo y el extravío de la razón primermundista, además de útero de los niños índigo-- ¡como un nuevo camino de apertura progresista y liberación universal! Lo real es que aquella respuesta de ayer a los padres y la actual aceptación de esta impostura no sólo son históricamente contradictorias sino, a pesar de las apariencias, profundamente reaccionarias, pero por lo mismo muy coherentes.



El tema amerita filmar “La invasión de los niños índigo”, incluyendo un glorioso Día de la Independencia y un cerrado aplauso en la oscuridad de la sala coronando el triunfo final de la humanidad globalizada. Pues que la hagan en EU si quieren; lo triste sería que nosotros lo tomáramos a la chacota ya que es algo muy peligroso: primero, por sus fines explícitos e implícitos que arriesgan derechos básicos de sus destinatarios inmediatos, por su misma fragilidad y por su inexorable discriminación en “niños índigo”, racialmente superiores y humanos comunes e inferiores, además de amenazar su salud pues el proyecto aconseja quitarles las medicaciones convencionales que se les administrasen pues no las necesitan al ser inmunes a las enfermedades; segundo, por mostrar la endeble capacidad de discernir lo verdadero de lo falso de los docentes que crean y secunden este engaño; tercero, por la amenaza a la sociedad nacional en el marco de nuestra creciente pérdida del rumbo educativo; y cuarto, por el solapado modus operandi de sus promotores a gran escala.



Pareciera entonces que estamos ante un grave problema de Estado. ¿Creerán lo mismo todos los responsables?

Publicado en el diario Río Negro de Argentina