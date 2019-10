En la Corte Internacional de Justicia se conoce de una demanda introducida por Costa Rica en contra de Nicaragua sobre el río San Juan. La gran interrogante que se plantea es ¿a qué aspira Costa Rica con esta demanda?

El tratado Jerez Cañas en su artículo 2 es claro en la determinación de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, la que pasa por la margen derecha del río San Juan. Ésa es y será siempre la frontera entre Nicaragua y Costa Rica: la margen derecha del río San Juan. La Corte Internacional de Justicia no puede variar esa frontera y eso lo sabe Costa Rica.



Por otra parte el artículo 6 del mismo tratado Jerez Cañas es más categórico y va más allá, al expresar que “Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río San Juan, desde su salida del lago hasta su desembocadura en el Atlántico” (Caribe). Es decir, el río no sólo es nicaragüense en virtud de encontrarse dentro de las fronteras de Nicaragua, sino que además Nicaragua tiene el dominio y sumo imperio sobre sus “aguas”. El Jerez Cañas se refiere a las “aguas” en tanto que recurso hídrico, ya que sin agua no hay posibilidad de Ruta en Tránsito, menos aún de un Canal Interoceánico. Esto ha sido ampliamente reconocido por Costa Rica como lo expresó el entonces Canciller Roberto Rojas con toda claridad, diciendo que Costa Rica reconoce que “hasta la última gota del río San Juan es nicaragüense”.



Dentro de este contexto el artículo 6 le reconoce a Costa Rica el derecho de navegación con objetos de comercio en una parte del río, derecho que Nicaragua reconoce a Costa Rica, y del cual Costa Rica goza.



¿A qué aspira Costa Rica con esta demanda? ¿A navegar armada? Ello implicaría ejercer actos jurisdiccionales y de soberanía, así como actividades de prevención del delito y persecución del delincuente, de conformidad con la legislación costarricense pero en territorio nicaragüense. Costa Rica sabe que conforme con el derecho internacional, ello no es posible.



Por otra parte, el Laudo Cleveland reconoce a Costa Rica la posibilidad de navegar en el río “con buques del servicio fiscal relacionados y conexionados con el goce de los objetos de comercio que le está acordado en dicho artículo (sexto), o que sean necesarios para la protección de dicho goce”.



Es decir que para que Costa Rica pueda navegar con Buques del servicio fiscal, esta actividad debe estar relacionada y conexionada con el goce de los “objetos de Comercio” que les está acordado en el artículo 6. Es pues una actividad accesoria y condicionada a la “navegación con objetos de comercio” y se ejerce sobre las embarcaciones costarricenses que naveguen el río, no sobre el río.



Al final Cleveland agrega “o que sean necesarios para la protección de dicho goce”, dentro de esta perspectiva Costa Rica puede realizar planteamientos funcionales a Nicaragua en el marco del mejoramiento de la navegación en el río San Juan, lo que nada tiene que ver con una navegación armada de Costa Rica en el río.



El río San Juan dividió y enfrentó a Nicaragua y Costa Rica en 1857, al punto de aprestarse a la guerra, sin embargo, gracias a la intermediación del gobierno de El Salvador se logró encauzar los intereses de ambos países y se concluyó el Jerez Cañas, que como ambos gobiernos expresan en su preámbulo, en virtud este tratado pone “término a las diferencias que han retardado la mejor y mas perfecta inteligencia y armonía que deben reinar entre ellas, para su común seguridad y engrandecimiento …” a lo cual agregan el artículo 1 que “.. si por un momento llegaron a disponerse para combatir entre sí por diferencias de límites y por razones que cada una … considero legales y de honor, hoy, después de repetidas pruebas de buena inteligencia, de principios pacíficos y de verdadera confraternidad, quieren y se comprometen formalmente a procurar que la paz felizmente restablecida se consolide cada día más y más entre ambos Gobiernos y entre ambos pueblos, no solamente para el bien y provecho de Nicaragua y Costa Rica, sino para la ventura y prosperidad que en cierta medida redunda en beneficio de nuestras hermanas repúblicas de Centroamérica”.



Estas afirmaciones no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del acuerdo alcanzado y el nivel de entendimiento, que incluso va mas allá de sus fronteras, extendiendo éste hasta la región centroamericana.



Luego de todas estas consideraciones salta de nuevo la pregunta inicial, ¿a qué aspira Costa Rica con esta demanda? No estoy muy seguro de que sea una navegación armada. Quizás hay otras cuestiones a las cuales Costa Rica podría estar aspirando y que espera resolver por esta vía o al menos dejar la puerta abierta para hacerlo en el futuro, sin embargo, lo que si es seguro es que los asesores costarricenses no ven lo que los suscriptores del Jerez Cañas vieron y sobre lo que llegaron a un acuerdo, plasmado en el Tratado Jerez Cañas del 15 de abril de 1858, que como solemnemente señala el árbitro Alexander; “Este Tratado no fue hecho con apresuramiento ni con descuido”.



*Consultor Jurídico Internacional