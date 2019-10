Canica Azul, Capital del Universo

La Capital del Universo es la Tierra. Es el único planeta que se conoce en el que existe y se origina vida, con el complemento maravilloso que tiene un sobre-nombre humano muy lindísimo (Canica Azul). Su origen proviene de aquella famosa fotografía de la Tierra tomada el 7 de diciembre de 1972, por la tripulación de la nave espacial Apolo 17. La imagen es una de las pocas que muestran la Tierra completamente iluminada, a una distancia de unos 45.000 kilómetros, se aprecia tan pequeña que alcanzaría en nuestras manos. La Tierra tenía el tamaño y la apariencia de una típica canica de vidrio. Ahora esta preciosa imagen se utiliza en la bandera de la Tierra, aunque todavía su uso no es oficial.



El detalle más curioso es que por el simple hecho de habitar el planeta más especial de todos, nos alimenta con sus energías y naturalezas e impulsa constante e irresistible a avanzar en la vida, para lograr metas que parecieran irrealizables, en la búsqueda del conocimiento y descubrimientos de los secretos del más allá, y del cumplimiento de retos que enfrentamos ante un universo y necesidades tan vasta. La Tierra, que ya ronda los 4650 millones años de antigüedad, situándose privilegiadamente a unos 150 millones de kilómetros del Sol, nos hace hasta ahora los únicos seres viviente, por al menos hasta que no aparezcan otros atrevidos extraterrestres que, según dicen algunos científicos como Stephen Hawking, podrían venir de sus famosos agüeros negros esparcidos por el espacio y un día sorprendernos. Por ahora estemos tranquilos y seguros, al menos agua en forma líquida, elemento indispensable para la vida pareciera ser que solo aquí, en la Canica Azul, existe. El solo hecho de ser los que mejor disfrutamos esa inmensamente bella realidad de un mundo de amor, aunque sea al rojo vivo, pero todavía verde. Y somos los que mejor hacemos el amor por no decir sus obras, jugamos al fútbol, bailamos salsa, gozamos comer, beber, trabajar y dormir, no importa que sea de noche o de día. Con el buenísimo ingrediente que sentimos en carne propia y hasta en los suspiros los cadenciosos hermosísimos y peligrosos movimientos de cadera, ojos, labios y traseros, de cuantas terrícolas observamos. También estaría de sobra explicar aquí las bondades recibidas de nuestra madre tierra. Al darnos con la ayuda de los dioses la fruta más divina de su evolución; la humanidad, sus frutos, las comidas, sus exuberantes mujeres, exhibiendo un universo de deliciosos planetitas pequeños, medianos y grandes en forma de globos de carne y hueso, unos y otros delanteros o traseros. Al gusto de los cinco sentidos humanos.



La Fuerte capacidad de resistencia de la Canica Azul, muy a pesar de la obstinación que tenemos los seres humanos en destruirla, cosa que hacemos a diario, continua siendo la cómplice y aliada de más confianza a nuestro alrededor. Esto sin incluir el más gratuito seguro de vida por habitarlo y mal utilizarlo. (Bonito, bueno y barato). De los 8 planetas del Sistema Solar, y de todos los hijos e hijas del sol, ninguno se adapta también con nosotros y por nosotros en esta casa y causa común. Muy a pesar del salvaje cambio climático, que estúpidamente le hemos ocasionado y sometido. A pesar de todo la barbarie antinatural, siempre nos quiere y respeta, habiendo podido perfectamente haber explotado hace rato, pero para nuestra suerte resta bastante tranquilo azul y verde, y si lo cuidamos lo aprovecharíamos mejor

Bueno, esta segunda parte tiene que ver con su fiesta y despedida, celebrada el pasado 22 de abril de 2008, en su día, o mejor dicho en su onomástico. Los que no quisieron o no se enteraron de la pachanga, se la perdieron, lo lamentamos por ellos, es como no estar con sus mamás en el día de las madres. Al menos los que de alguna manera participamos los hicimos en sus nombres, como los cercanos y consciente descendientes. Hicimos actividades por todo el mundo, que entre todas sería interminables contárselas. Para la próxima quizás nuestro país, se pudiera preocupar más, por ahora quedamos en deuda… Por ahora responsabilicémonos todos. Nuestra madre tierra solloza y llama a que no la abandonemos. Les manda muchos saludes y les dice que se preparen para el próximo invierno.



*Abogado, Notario Público

Coronel ®