La vergüenza de la Iglesia

Como han dicho los medios de comunicación internacionales, el gran tema de la visita del Papa a Nueva York fue la gran “vergüenza”, como él llamó a la pedofilia en la Iglesia, delito por el cual sólo en Estados Unidos han debido pagar dos mil millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas, cinco diócesis se han declarado en quiebra y 700 iglesias cerraron en todo el país.



¿Pero es la palabra “vergüenza” la más apropiada para calificar el abuso de unos cinco mil sacerdotes a los 14 mil niños en los últimos 40 años en Estados Unidos? ¿Se refieren a la vergüenza de los sacerdotes abusadores, a la que siente la jerarquía de la Iglesia frente a esta situación o a la de los adultos que en su momento fueron niños y niñas abusados?

Parece que los sacerdotes abusadores no sienten la menor vergüenza por sus crímenes, como lo refleja el insólito manual del sacerdote pedófilo, elaborado por uno de estos aberrados en Brasil, país donde en los últimos tres años se ha denunciado a 17 mil sacerdotes de cometer estos delitos.



El manual, elaborado por un tal Tarcisio Sprícigo, dice textualmente “me preparo para salir de caza con la certeza de que tendré a mi alcance todos los chicos que me plazca”, para luego añadir una “prudente” sugerencia a los curas abusadores: Hay que “presentarse siempre como el que manda, ser cariñoso, nunca hacer preguntas, pero tener certezas. Conseguir chicos que no tengan padres y sean pobres, recogidos en calles o comisarías, jamás involucrarse con niños ricos”. Y concluye categórico “Dios perdona todos los pecados pero la sociedad nunca”.



La premeditación del sacerdote pedófilo parece así evidente. Tiene muy claro que entre el abusador y el abusado existe una relación de poder, el abusador es el que “manda” y la frágil víctima simplemente obedece. Los niños pobres y desprotegidos son por ello el blanco predilecto. En Nicaragua el Padre Dessi bien podría haber seguido tales indicaciones, pues sus víctimas no fueron los hijos de familias adineradas de Chinandega, sino los pobres que acogía en su orfanato.



Y si la Iglesia como institución siente vergüenza, ¿por qué la iglesia Católica en Nicaragua ha guardado silencio en forma tan olímpica ante la condena y el desprecio de ciudadanos de Chinandega a los jóvenes que hicieron la denuncia? ¿Por qué la jerarquía de la iglesia en Nicaragua no apoyó decididamente a estos jóvenes y se pronunció en forma clara y enérgica en los medios de comunicación contra estos delitos?

En una cultura patriarcal y adultista que privilegia a los poderosos que cometen estos crímenes se suele achacar la “vergüenza” por estos delitos al niño, niña o adolescente víctima del mismo. Los abusadores argumentan que “caen en la tentación” ante seres que los provocan, ya sea porque tienen cuerpos femeninos o simplemente cuerpos infantiles, protegidos por un tendido social dispuesto a ver la “perversión” en el niño y no en su atacante.



Hace un par de días escuché a un periodista en la televisión calificar los abusos en la iglesia como “errores humanos”. Entonces me pregunto ¿Si alguien dispara y mata a otra persona calificaríamos también este crimen como un error humano? La violencia sexual contra la niñez muchas veces es peor que un crimen, pues la víctima permanece viva, pero con algo muerto en su interior: su confianza en los demás, su seguridad en sí mismo y su alegría de vivir. ¿De qué religión estamos hablando si defender la vida emocional de un niño no es nuestra prioridad?

*Directora Centro de Prevención de la Violencia

Movimiento contra el Abuso Sexual

Hablemosde.abusosexual@gmail.com