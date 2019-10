Impacto de Lugo desde Paraguay

A Joseph Ratzinger también le debería dar vergüenza el triunfo del obispo retirado y proscrito por el Vaticano en las recientes elecciones presidenciales de Asunción, y no solamente los abusos sexuales cometidos por sus acólitos en EU y otras partes del orbe donde se tiene que soportar todavía semejante calamidad. Así como se apenó profundamente por la aberración demente de sus pedófilos, también ahora debe entristecerse por una razón más poderosa que ha develado el verdadero papel de la Iglesia en el mundo de hoy.



A Fernando Lugo se le disculpa el haber sido cura, en compensación por su oportuna renuncia a los votos del Derecho Canónico para convertirse en un patrón útil a la región sudamericana. La aspiración de todo ciudadano de transformar política y socialmente a un país desventurado, no se consigue luciendo la albura de sus casullas en lóbregos recintos de capillas y catedrales; se tiene que reflexionar que la conciencia social y patriótica está por encima de cualquier dogma o doctrina religiosa.



Esto demuestra que el poder eclesiástico es incompatible con la política, salvo que fuera para causar males al pueblo; que la Iglesia se siente emparentada con la oligarquía burguesa capitalista que tanto simula rechazar y condenar; que su motivación real no es salvar a la gente de la miseria, sino más bien mantenerlos pobres y amordazados en las catacumbas de la ignorancia; que siempre ofrendan limosnas caritativas para seguir esquilmando los predios baldíos y áreas verdes de gobiernos autoritarios... que amplían y modernizan sus pecados capitales para mantener viva su absurda manipulación del más allá y los camposantos. Es la verdad que descubre Fernando Lugo al ganar serenamente una elección presidencial que coincidió con la visita del Vicario de Cristo a Washington y Nueva York.



Es por eso que luego de bajar la purpurada escalinata de su acorazado romano, el Santo Pontífice estrujó con sus manos el pulcro solideo que arrostraba el aire tempestuoso para que no cayera de su coronilla y como parte del presagio bochornoso que le tocó admitir. Lo que aún no percibe el Papa es que tiene los pies de barro y fundidos sus sólidos cimientos; por lo que estando próximo a derrumbarse, aflora la decadencia de su insignia imperial, pérdida de influencia y poder del Vaticano en el mundo.



Pocos han sido los Papas que retorcieron las vísceras de su doctrina para reconocer los errores que desde Ptolomeo al Tercer Milenio Adviniente se fueron despedazando. Benedetto debería abandonar su ultraconservadurismo para sumarse a sus nuevas corrientes internas que se oponen al celibato sacerdotal, o que defienden el uso del condón y aprueban los avances científicos de la biogenética. No basta condenar sólo la pederastia encubierta sino también a toda su estructura oprobiosa.



El reto de Fernando Lugo es culminar su hazaña revolucionaria incluyéndose como pieza clave dentro del contexto geopolítico latinoamericano. Aparte de cumplir con las reivindicaciones sociales prometidas, debe promover una estrategia de lucha frontal contra los alcázares aparentemente inexpugnables de donde logró escaparse para conformar una alianza con los demás países afines a sus planteamientos y en la necesidad de limpieza y erradicación de todo signo y tropiezo obscurantista.



Fernando Lugo puede aprovechar la cohesión con sus pares vecinos para constituirse en un símbolo independista del neocolonialismo político-religioso. Si la conquista española trajo consigo los estigmas de la espada y la cruz con los que tuvimos que lidiar y cargar desde entonces, es hora que los vientos de cambio y auténtica libertad vuelquen de una vez por todas las tres carabelas de la sumisión y dependencia económica, cultural e ideológica que siempre ha pretendido avasallar al continente.



También América puede impulsar su cruzada libertaria para salvar a Europa y todo el Occidente que a su vez importó de Israel una contracivilización que acabó con los fastos y progresos de la Antigua Roma. Desde el Paraguay, su nuevo presidente electo, es quizás el más idóneo para crear esa coyuntura internacional o Alianza de Países Anticlericales de Latinoamérica (Apalam), vocablo guaraní que dualmente significa “libertad y exterminio” a la vez.



Esta posición firme y ejemplo a seguir la hemos encontrado en algunos países que ahora abanderan esas “nuevas victorias ganadas”. Pero en Nicaragua aún no se ha aprendido la lección porque incorpora a la curia dentro del aparato estatal, le presta mucha atención a las preces y bendiciones del arzobispado y libera fondos públicos a cofradías y universidades católicas a la usanza del medioevo y sus “manos blancas”, etc... lo que demuestra que en correlación con Cuba, Venezuela, Paraguay y otros países estamos a la zaga en los arduos procesos revolucionarios que apenas comienzan.



