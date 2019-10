La Adicción y el Flautista de Hamelín

Algunos de ustedes tal vez recuerden el cuento infantil del Flautista de Hamelín, para el que recuerda de qué se trataba les haré un pequeño resumen con el objetivo de usarlo como símil para poder explicar un fenómeno relacionado con las drogas.



Cuenta esta historia que en la ciudad de Hamelín había una invasión de ratas por todo el pueblo y los pobladores no encontraban cómo solucionar la situación. Un buen día apareció un flautista que prometió llevarse todas las ratas si le pagaban, el pueblo entonces accedió y el flautista se las llevó tocando su flauta. Cuando el flautista reclamó su paga el pueblo decidió no hacerlo, entonces éste amenazó con llevarse a todos los niños del poblado y tocando la flauta salieron todos los niños encantados con dicha melodía, desapareciendo para siempre.



Dirán ustedes qué relación tiene esta historia con las drogas. Pues lo que pasa es que el poder de las drogas sobre el que las consume es tan grande que nos hace ser como los niños del cuento de Hamelín, nos hace caminar como hechizados tras de ellas, sin mirar a nuestro alrededor y sin pensar en las tristes consecuencias que genera su uso. En la actualidad los adictos y en general las personas interesadas en el tema se preguntan las vías por las que se llega a una adicción.



Una de las autoridades mundiales sobre el tema, Dr. Ricardo González Menéndez, aborda este tema y nos habla de cinco vías principales para convertirse en un drogadicto. La primera vía es la Sociocultural, que se relaciona principalmente con la presión que ejercen los grupos paraiguales, el entorno que rodea al individuo, las modas, las costumbres, las tradiciones y los factores ocupacionales que facilitan el frecuente consumo de las sustancia y la consecuente adicción, sin que se detecten otros factores determinantes.



Tenemos una segunda vía, que es la Hedónica, ésta es típica de las personas con una formación distorsionada que las lleva a la persecución constante del placer (tendencia hedónica) sin ningún otro objetivo en la vida. Es muy característica de los drogadictos con importantes componentes disociales en su personalidad --previos a la adicción-- y se ve también en algunas personas con alto nivel económico y bajo nivel de responsabilidad ante la familia y la sociedad. Esta vía muchas veces facilitada en forma trágicamente ingenua, por los padres que aportan a los hijos recursos económicos excesivos, la mayoría de las veces en forma inconsciente, a cambio de la falta de aportes afectivos. Esta situación es muy común en el caso de padres que se divorcian e incluyen a sus hijos en el divorcio, excepto en lo referente a “pagar su culpa” con dinero.



Existe una tercera vía y es la Evasiva. Es la más conocida popularmente, mediante el chiste de que el alcohólico y otros drogadictos tratan de “ahogar” o “ahumar” sus penas, pero ellas son, por naturaleza, muy resistentes a estos intentos. Es la persona que consume con la pretensión de olvidarse de situaciones o experiencias desagradables actuales o pasadas sin percatarse de que esta conducta sólo las aumenta, hasta el punto de llegar, a veces, a lo que se llama Evasión Secundaria, donde lo que en realidad pretende olvidar, paradójicamente, las propias consecuencias del consumo, algo así como consumir para olvidar las tragedias que determinan esa conducta.



La cuarta vía es la Asertiva y existe en personas que utilizan las drogas con la pretensión de aumentar su seguridad personal (técnicamente denominada asertividad) hasta darse cuenta de que “el tiro sale siempre por la culata”.



La quinta y última vía es la asintomática, aquella donde existe previamente una afección --corporal o con más frecuencia psíquica-- cuyos síntomas se pretenden atenuar. El futuro drogadicto consigue disminuir estos síntomas con sólo los primeros consumos para después empeorar notablemente en una etapa en la que ya se ha esclavizado y no puede parar, pese a la evidencia de un mayor daño. Éstos son los casos de un doble diagnóstico, donde la enfermedad previa desempeña un papel fundamental en la de terminación de consumos reiterados que conducen finalmente a la adicción.



Nos damos cuenta entonces de que la melodía atractiva del flautista del cuento tiene cinco acordes distintos en su partitura. El “encantamiento” puede proceder de una de esas vías inicialmente. A estas vías casi imperceptibles, aparentemente inofensivas, requieren ponerles mucha atención tanto de manera tempana como o como lo hice yo de manera tardía, es importante darse cuenta porque razón es que las personas consumen, así uno puede ayudarles mejor a su rehabilitación. Verdad que al inicio las vías melodiosas no parecen tener un mayor riesgo pero puede --si no se detecta a tiempo-- llevarnos a un camino sin retorno como los niños de Hamelín.





*Rehabilitador Social