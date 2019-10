Periodismo sin líderes gremiales

Los desacuerdos entre directivos de periodistas parecían superados. A inicios del año nos informaron maravillas y prometieron ejecuciones programáticas, proyectos que vendrían a cohesionar al gremio en su deseo de superación profesional, libertad de prensa y remuneración económica acorde con calidades.



Sin embargo, los directivos del Colegio de Periodistas de Nicaragua y de la Unión de Periodistas de Nicaragua no se ponen de acuerdo. El gremio carece de liderazgo. En la generalidad de los casos, son pocos los directivos que dedican el tiempo que demanda el cargo, anteriormente unos cuantos fueron acusados de malversaciones económicas (sin juicio en los tribunales), otros aprovechan el nombramiento para su proyección política y beneficios financieros personales.



Cantidad de calificativos he leído entre el gremio, y pocas propuestas, y de las pocas, los directivos no prestan atención. Los periodistas no desconocen las deficiencias, pero no son diestros para consolidar a las organizaciones. La miseria nacional atrapa. Los vicios y las necesidades se abrazan para sobrevivir. Ganar unos cuantos chelines es prioridad. Los debates se vuelven conversaciones angelicales, bizantinas.



Representar a periodistas exige sentido común, independencia económica, solidaridad, capacidad intelectual y valentía. Cada una de las cualidades o en su conjunto debemos valorar cuando votamos por alguien que nos simbolice. De lo contrario seguiremos acarreando vergüenza colectiva, pisoteo, menosprecio, y en el peor de los casos devaluación de nuestro oficio pensante.



Salvo algunas personas, la Junta Directiva del Colegio de Periodistas no representa la tendencia y sentir del gremio, tampoco planifica ni ejecuta programas estratégicos, y está lejos de cohesionar.



Los directivos han llevado muy mal las negociaciones importantes. Se han limitado a procedimientos económicos, que son válidos como dádiva, pero no conocen la sustancia de la lucha gremial por reivindicaciones que dignifiquen y nos sitúen en superior posición académica y económica ante el poder corrupto que predomina.



No conducen el proceso, puesto que no escuchan ni leen lo que expresamos, o es probable que no entiendan. Limitan la batalla. A lo mejor están cooptados. Con “dirigentes” sumisos o comprometidos partidariamente el gremio no superará las propias limitantes ni contribuirá a cambios efectivos en la sociedad.



El acápite “C”, del capítulo tres de la Ley de Colegiación dice que el Colegio de Periodistas de Nicaragua debe: Defender la libertad de expresión, información y comunicación que establece la Constitución Política de Nicaragua, como derecho de todos los ciudadanos.



El CPN no puede marginarse de las luchas conceptuales sobre la libertad de expresión que tienen sus agremiados, ni de las capacidades académicas y condiciones socioeconómicas. No debe abstraerse de la comunicación entre el Estado y la sociedad, y entre la sociedad en sus relaciones ideológicas de “poder democrático”.



La ley dice que el CPN debe “representar y defender los intereses legítimos de sus integrantes ante cualquier circunstancia que se relacione con el ejercicio de la profesión”. En Nicaragua el periodismo enfrenta serias limitantes cognoscitivas y financieras, como toda la sociedad, sin embargo, el CPN no logra defender el interés de sus miembros por la superación.



Cantidad de propuestas han sugerido los profesionales de la comunicación, en todos los ámbitos que competen a las organizaciones gremiales, temas académicos, relevantes para cambiar la cara de un periodismo empobrecido, cooptado, peleando batallas de otros y no las propias.



Sin embargo, las más importantes organizaciones de periodistas o comunicadores sociales no muestran capacidad de coordinar un programa que dirija sus acciones a vindicaciones inmediatas de una prensa calificada, y así obtener resultados cualitativos en la comunicación social.



La inmediatez con la cual actúan las organizaciones de periodistas es producto de las limitaciones socioeconómicas del gremio y sus directivos. La prioridad es resolver con dádivas monetarias las calamidades de los enfermos, está bien, pero no hay programa que se ejecute para erradicar las causas de la miseria en el periodismo nicaragüense.



Sin programa, las organizaciones de periodistas no avanzarán, en tanto las contradicciones entre poder político económico y medio de comunicación no son tan fraccionadas como para alterar al gremio y motivarlo en la protesta masiva.



Periodistas, varones y mujeres, realizan esfuerzos encomiables en su trabajo de comunicadores, se les ve animados, en la competencia, buscando modelos o imitando, pero activos, deseosos de adquirir más conocimientos y técnicas, luchando por la independencia de pensar.



Sin embargo, los lamentos por ingresos miserables han permanecido durante décadas. También los estereotipos, del bohemio, oportunista, venadero, plumífero, intelectual. Lamentos y estereotipos unidos en una lejana letanía que no tiene ningún sentido creérselos.



El periodismo nicaragüense debe luchar por la calificación de su profesión. De esa manera podrá incentivar el conocimiento y considerarlo vital al momento de redactar. Para reportear hay que ocuparse de minucias cotidianas, y exige una capacidad de pensar y escribir para contribuir a erradicar la ignorancia social.



Mucho le gusta al periodismo ejercitar el intelecto, sin embargo, no existen condiciones para la creación intelectual, y de crearlas no se ocupan ni las organizaciones gremiales ni las instituciones gubernamentales ni muchos de los propietarios de medios de comunicación.



Es tiempo de crecer, el poder político y económico sigue tratando de someter a la prensa. El periodismo nicaragüense debe pensar cuando elige a sus directivos. La miseria conceptual y económica es abominable.



Del periodismo se espera máxima capacidad para contribuir a la victoria sobre la miseria en la cual vive la sociedad nicaragüense; también, inconformidad con que al gremio se le conciba al servicio del capital político y económico, sin independencia de criterio.



Es patético pensar en un periodismo sumiso, sin liderazgo ni capacidad profesional.





*Centro de comunicación y estudios sociales (CESOS)

http://sergiosimpson.ysublog.com