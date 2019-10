Carta al Profesor Róger Matus Lazo

Estimado Don Róger:



Leí su artículo sobre “Los Bisturises Armónicos”, me gustó y le envío un fraternal abrazo.



Sólo para su información y reforzando lo que dice al final: “Los Bisturises Armónicos convinieron en emplear intencionalmente el plural bisturises”, quiero hacer un poco de historia para que comprenda cómo sucedió.



Para el año 1969, y en la celebración de un Congreso Centroamericano de Medicina, se convino con los países hermanos en celebrar un acto conjunto en que cada país trajera una representación artística para conocernos mejor (música, canto, baile, poesía, etc.).



El Dr. Roberto Calderón, de grata recordación, comenzó con tiempo a buscar y elegir a los médicos que representarían a Nicaragua, ya que él era el organizador del congreso.



Originalmente se formó un grupo musical de cinco médicos: los tres Bisturises, Sotero Silva y Jaime González, quienes practicamos nuestra música típica y llegamos a ser un buen conjunto (los que posteriormente seríamos “Los Bisturises Armónicos”, tuvimos mejor afinidad y practicamos por aparte música regional y algunas canciones inéditas y netamente folclóricas).



Esa noche, en el “Teatro González”, al presentarnos los tres por sorpresa, incluso para el Dr. Calderón, fuimos el éxito de la noche y la ovación fue tremenda en un teatro lleno de médicos de toda Centroamérica.



Después de la ovación, el Dr. Edmundo Mendieta, que era el Maestro de Ceremonia, anuncio ante el público dando nuestros nombres, que formaríamos un Trío Musical que se llamaría “Los Bisturíes Armónicos”. Wilfredo Álvarez tomó entonces la palabra y dijo que en verdad la palabra correcta es Bisturíes, pero que en vista de que no éramos un grupo profesional y para enfatizar que éramos principiantes, nos llamaríamos “Los Bisturises Armónicos”, que fue nuestro nombre de batalla desde el año 1969 hasta 1984.



Hicimos historia por lo raro de que tres médicos se unan para recopilar y recuperar y cantar nuestro folclore. Recogimos más de doscientas canciones inéditas en el campo y los pueblos, e incluso, una de ellas, nuestra canción estrella: SON TUS PERJÚMENES, MUJER, y que fue el tema principal de nuestro primer disco del mismo nombre, la llevó Carlos Mejía Godoy a España y fue la que lo hizo famoso y fue el inicio de su gran carrera musical allende el mar.



Como para complementar la historia, le refiero que al anunciar nuestro nombre (que al parecer iba contra las leyes de la gramática) recibimos gran cantidad de cartas, que aún conservo, la mayoría a favor de nuestra decisión (como usted dice “intencionalmente”) y hay una en particular, muy simpática, que dice que incluso fonéticamente se oye más hermoso Bisturises que Bisturíes; y termina diciendo (la carta): “qué horrible sería que a las Codornices les dijeran Codorníes”, ¿qué le parece?... Son cosas de nuestro idioma.



Le saluda atentamente con un gran abrazo, su amigo.