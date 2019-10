Juan Pérez, autor de La Oligarquía en Nicaragua

Los lectores de Borges habrán reconocido, en el título de este artículo, la alusión a uno de los cuentos de Ficciones: “Pierre Menard, autor del Quijote”. En ese cuento, que es una metáfora de la lectura, Borges argumenta que quien lee un libro examinando, sopesando y asumiendo cada una de las afirmaciones contenidas en él se vuelve en cierta forma “autor” de ese libro.



En ese sentido, habiendo leído el libro de Orlando Núñez, y habiendo también encontrado explicitado en él --como es frecuentemente en el caso en los libros de Sociología-- lo que yo simplemente ya sabía en tanto que miembro consciente de la sociedad, me considero también autor de La oligarquía en Nicaragua. Como lo sería cualquier otro lector anónimo --llamémoslo Juan Pérez-- que haya compartido conmigo esa experiencia.



Yo no sé si los que al tratar de denigrar al señor Orlando Núñez, pretendiendo refutar el contenido de este libro, caen en su propia falacia. Supongo que no y que sus intenciones son simplemente bajar el nivel de la discusión y distraer la atención. Señalemos de todos modos que para que ese argumento cumpliera con su propia y absurda lógica tendrían que poder denigrarnos a cada uno de nosotros, los lectores que reconocemos en el contenido del libro algunos rasgos esenciales para comprender a nuestra sociedad. Digamos que tienen trabajo.



Lo más probable es que no hayan leído el libro; aunque sin haberlo leído estén conscientes de lo esencial de sus afirmaciones. Porqué, ¿quién habría podido emerger a la conciencia en esta sociedad sin haber por lo menos oído el eco de aquel reproche que Antonio Fuentes y Guzmán, descendiente del conquistador Bernal Díaz del Castillo y autor de la Recordación Florida, recordaba haber oído en su infancia de labios de su abuela, mientras jugaba con unos niños indígenas: “aparte son los naturales y aparte somos nosotros”. Lo oyó Guzmán y lo oyeron los niños indígenas también, porque fue dicho sobretodo para que lo oyeran ellos.



Es más que un eco. Se oye como se escuchan los bajos de la música que nos acompaña, como el latir del corazón de nuestra sociedad, incesante, inescapable, ni de día ni de noche.



El psicoanálisis pretende haber demostrado que los rasgos fundamentales de nuestra personalidad debemos buscarlos en nuestra infancia, y que los traumas que entonces vivimos tienen repercusiones para el resto de nuestra vida. El mayor trauma de nuestra infancia social fue la desposesión y esclavización de nuestros antepasados indígenas, la violación de sus mujeres y todas las atrocidades que aquí mismo en Nicaragua presenció Bartolomé de las Casas. Y las consecuencias están aquí, delante de nosotros, en las calles y en todos lados, todos los días, enormes y monstruosas, y que no se van a ir solas. En la miseria de las grandes mayorías descendientes de los indígenas, y ahora más o menos mestizadas, en la ofensiva opulencia de quienes siguen reclamándose descendientes de los que asolaron estas tierras.



Los que nacimos y crecimos aquí sabemos todos que, independientemente de cualquier posición que lleguemos a ocupar en la sociedad, los que nacen oligarcas saben que son oligarcas desde la cuna, y que para seguir reproduciendo sus privilegios de casta tienen que seguir manteniéndose aparte Es un rasgo definitorio, un requisito. Por consiguiente, los que no somos oligarcas también lo sabemos desde muy temprano, sobretodo los que se empeñan en hacerse aceptar en sus clubes, como también los que se encargan de las tareas sucias para ellos.



Las cosas son así, lo sabemos nosotros y lo saben los oligarcas. La verdad es que todos tendríamos interés en procurar que nuestra sociedad sea más justa, más igualitaria. Nosotros, los que reclamamos nuestro pasado indígena, para recuperar por fin nuestros derechos y dignidad. Ellos, que siguen reivindicándose legítimos herederos de los conquistadores, para que no los despierten las pesadillas de guillotinas y explosiones sociales. Para que todos podamos vivir algún día en paz y como hermanos.





*El autor es lingüista