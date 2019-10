La fuerza tras la sonrisa

Cuando doña Violeta Chamorro recibió con una amplia sonrisa la banda presidencial, hace ya 17 años, imaginé, como tantos que no la conocíamos bien, que sus méritos se limitaban a ser la viuda de Pedro Joaquín Chamorro y a haber ocupado un rol directivo en La Prensa, el diario que había encabezado la oposición al gobierno sandinista de aquel entonces, y que por lo tanto no podría gobernar adecuadamente Nicaragua.



El tiempo y los resultados de su gobierno me fueron convenciendo de que doña Violeta no sólo tenía méritos propios para gobernar, sino que lograba superar en muchos aspectos a la mayoría de los presidentes de Nicaragua, al haber enfrentado con éxito desafíos extraordinarios, como llevar a cabo el desarme de la contrarrevolución y la pacificación del país en condiciones tremendamente adversas, y haber sentado al mismo tiempo un precedente inusual de gobierno democrático, participativo y no confrontativo.



Pero la Violeta Chamorro que se perfila en “Sueños del Corazón”, sus memorias recientemente presentadas, me ha convencido de que no sólo fue una buena gobernante, sino una mujer de avanzada en su época, decidida y valiente, con una visión bastante clara de los problemas de la nación y cuya lealtad al legado democrático de Pedro Joaquín Chamorro no sólo estuvo fundada en el amor tan grande que le profesó, sino en convicciones personales que la llevaron a arriesgar su vida. La imagen de la joven doña Violeta junto a su esposo esquivando a la guardia somocista mientras navegaban en la oscuridad del río San Juan, dejando a sus hijos y su familia para asumir los riesgos que fueran necesarios, resulta bastante conmovedora. Ella estaba muy lejos de ser la típica señora de sociedad, acostumbrada a lujos y comodidades.



Su historia es reflejo de algo que siempre me ha parecido peculiar en Nicaragua: la existencia de una elite política, económica y social que tanto puede aparecer extremadamente conservadora, como asumir las posiciones de avanzada, afrontar riesgos y derrochar valentía, como lo demostraron tantos jóvenes provenientes de estos sectores en la lucha contra la dictadura de Somoza.



Un antecedente claro de esta tendencia fue la fracasada invasión de Olama y Mollejones, que pese a haber sido realizada con una gran dosis de ingenuidad tuvo un peso importante en la gestación del pensamiento nacionalista, democrático y antisomocista en Nicaragua que alentó posteriormente la lucha sandinista.



Sus memorias reflejan también que frente al oportunismo y las actitudes complacientes y serviles de los políticos tradicionales existía la determinación firme e inclaudicable de un Pedro Joaquín Chamorro integrante de una de las familias adineradas de Nicaragua y al mismo tiempo capaz no sólo de llevar una vida sencilla y comprometida, sino también de arriesgarla a través del ejercicio de un periodismo crítico, independiente y democrático, bajo la lluvia de amenazas y la constante presión de la dictadura.



Es innegable el impacto que tuvo en la generación de jóvenes que nos incorporamos a la lucha sandinista, los sucesivos encarcelamientos y torturas que nunca rindieron el espíritu combativo de Pedro Joaquín Chamorro. Recuerdo muy bien haber comprendido que la dictadura se acercaba a su fin, la mañana que nos informaron que el director de La Prensa había sido asesinado, pues era evidente la desesperación del dictador tras ese crimen. Por eso, cuando doña Violeta relata en sus memorias que ambos siempre supieron cómo él iba a morir, veo una enorme similitud entre su heroísmo y el de tantos miles de sandinistas que dieron su vida en la posterior insurrección popular que condujo al derrocamiento de Somoza.



Creo que esta honda identificación entre la visión patriótica y democrática del pensamiento de Pedro Joaquín con una buena parte del movimiento sandinista alentó en cierta forma la actitud de diálogo, negociación y convivencia pacífica que mantuvo el gobierno de doña Violeta con el sandinismo, en lugar de deberse únicamente a un pragmatismo forzado por las circunstancias. La historia de lucha contra la dictadura consiguió forjar profundas coincidencias entre distintos sectores del país alrededor de la urgencia de construir una “república”, es decir, una sociedad verdaderamente democrática.



Este legado resulta extraordinariamente vigente hoy día, cuando el fortalecimiento de la independencia de los poderes Judicial y Electoral, y el ejercicio limpio de la actividad política en la Asamblea Nacional se han convertido en el requisito decisivo para hacer frente a los grandes desafíos del momento: la pobreza, el encarecimiento del combustible, la energía y los alimentos.



No imagino que podamos enfrentar las tensiones y la violencia que pueden renacer en nuestra sociedad si no se consigue crear un sentimiento de patria por encima de la ambición política y la mezquindad. Doña Violeta condujo un gobierno con sentido de nación y sentó con ello un precedente importante que no se puede ahora ignorar.