Una transmutación ideológica

Entre las pocas reacciones que conocí respecto a mi pregunta de si las FARC son o no terroristas, fue la de un ex subcomisionado de la Policía, viejo compañero nuestro. Su opinión es que no hay terrorismo de parte de la FARC. No lo voy a contradecir. Pero me impresiona su argumento sobre el que la funda: que la señora Ingrid Betancourt --y por lógica, también otros de los secuestrados-- era una candidata de la derecha y una política enemiga, y que su secuestro está evitando acciones militares contra la guerrilla. Tal vez considerando mi amigo que su argumento no es convincente me invitó a imaginar cuántas cosas malas hubiera hecho esta señora en contra de la guerrilla de haber llegado al poder.



Un argumento aproximado al “razonamiento” sobre el cual Bush asienta sus “guerras preventivas”: adelantarse a la acción del enemigo, aunque éste no haya pensado ni tenga recursos bélicos suficientes para atacar, pero podría tener la intención de hacerlo. No le importa si este argumento es absurdo o creíble, sino acabar con regímenes que no comparten con Estados Unidos su política exterior, no tienen una democracia calcada en la suya o --aunque no sean como la suya--, que no le permitan su injerencia.



Mi amigo justifica a las FARC porque el enemigo político merece secuestro y torturas por la terrible falta de no compartir sus concepciones. De esta forma, sus ideas las dejan consagradas como algo infalibles y de obligada veneración para todos; y quien piense y haga lo contrario, debe pagar su falta. Y, como suponen lo que la Betancourt “pensaba” hacer desde el poder, sus seis años de secuestro quedan justificados.



De hecho, ésta es una transmutación del pensamiento de izquierda al de derecha, del socialismo al fascismo; está implícita en la respuesta, pues ya no los separaría nada esencial. La represión física, política e ideológica contra los revolucionarios y gente progresista ha sido la práctica de la derecha durante toda la historia. Los regímenes de derechas, fascistas y clericales han defendido su poder reprimiendo a quienes no comparten sus ideas. No ser derechista ni creyente, instar a la lucha y organizarla en pro del cambio social, han sido los pecados capitales de la izquierda ante los ojos de la derecha.



Pensé que la respuesta de mi amigo era algo excepcional. Pero he visto que se trata de una opinión compartida por el presidente de la república, Daniel Ortega. Y no hay dudas de que esta idea es la de otros creyentes en la necesidad de imponer con la fuerza la unanimidad ideológica, para lograr “los cambios estructurales”. EL NUEVO DIARIO del martes 22 de abril de 2008, registra lo que Daniel dijo en el acto de presentación de la joven mexicana Lucía Moret: “El gobernante también justificó los secuestros de las FARC, organización que tiene más de 600 plagiados, argumentando que los secuestrados son de orden político.”



Ni más ni menos que el mismo argumento: hay que castigar, como sea, a quienes con su política se oponen a los “cambios estructurales”. No es para sorprenderse, entonces, que la política del gobierno demuestre una franca dualidad: revolucionarismo verbal hacia fuera e intolerancia represiva hacia dentro. Como miembro del Alba, el presidente da la cara por la seguridad alimentaria de los pueblos latinoamericanos, para contrarrestar la crisis alimentaria mundial, “la más grande demostración del fracaso histórico del sistema capitalista” (presidente Chávez), con “programas integrales de desarrollo agroindustrial”, dentro de la integración latinoamericana. Todo correcto y justo.



Pero, ¿adentro qué? Una política con exoneraciones millonarias a empresas extranjeras; concesiones no divulgadas; condenas judiciales amañadas contra periodistas; intolerancia a la crítica; pactos con la derecha corrupta para repartirse cuotas en los Poderes del Estado; pretextos para no registrar en la Ley del Presupuesto General de la República los beneficios de la cooperación venezolana; “mercadeo” del voto con diputados corruptos para imponerse en la Asamblea Nacional; usurpación del derecho de la participación ciudadana con sus CPC; sustitución del partido por el grupo familiar; en fin, sólo estímulos a la corrupción.



Por algo, el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, definió desde un principio la diferencia entre la izquierda, y aquí está un ejemplo: Lugo tiene como meta inmediata sanear el corrupto sistema judicial paraguayo; aquí, Ortega asumió primero que el gobierno el corrupto sistema judicial, y lo hizo su principal instrumento para operaciones con fines de control y dominación. Agreguemos la torpe práctica del oficialismo: creer que acusando de forma indiscriminada, como de derecha, y agente del imperialismo a todo el que emite opinión diferente a la suya, purifica su condición de izquierda. Es una aberración de derechas practicada con el uniforme de izquierda.



Aunque sea como un paréntesis, es imprescindible referirse a la burda intromisión en nuestra política del embajador estadounidense, Paul Trivelli, tratando de sacarle réditos políticos al aberrante estilo de mando de Daniel Ortega (La Prensa, 23/4/08). Señalar, criticar y combatir el estilo de gobernar, corresponde sólo a los nicaragüenses. El imperio gringo no tiene el derecho de intervenir en nuestros problemas --el cual se lo negamos por un gesto de dignidad nacional--, y también debemos recordarle que aún está en deuda con el pueblo nicaragüense por los casi dos siglos de estar burlando la soberanía de nuestro país.



Ante la intromisión de los diplomáticos estadounidenses en asuntos internos --práctica de vieja data y tolerada por los gobiernos libero-conservadores--, el presidente Ortega se limita a repetir consignas antiimperialistas, sin criticar a fondo ni con seriedad. Entre tanto el presidente se conforma con eso, la cancillería se hace la sorda, y no protesta.



Refugiarse en las consignas y las frases comunes es una debilidad del gobernante. Con ello no aporta nada a la integración latinoamericana, pero sí la debilita, porque su adhesión a los acuerdos del Alba carece del consenso nacional. Y no es porque el Alba no merezca el apoyo, ni que el pueblo la rechace, sino porque quien la representa en Nicaragua, el presidente Ortega, no se lo ha sabido ganar y sí, hacer mucho para impedirlo.