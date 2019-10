¡Hacia dónde vamos!

Estamos en los albores del siglo XXI , y la etnia humana, tipificada así por su creador, aun no utiliza el retrovisor de la historia para no cometer los errores del pasado, y poder observar así cuál ha sido su actuar y recorrido sobre la faz de la tierra.



Desde la creación del hombre y la mujer éstos han vivido en una oprobiosa y repugnante lucha sin cuartel, sin tregua, y peor aun, sin poner atención a los sonidos de paz que la naturaleza transmite, a través del canto de los pájaros, del agua, de los árboles, aun siendo éstos tan diversos su melodía es al unísono en agradecimiento a su creador.



No obstante, el ser humano la creación hecha a imagen y semejanza de Dios, dotado de la capacidad del razonamiento y con la potencialidad de la reflexión, hace caso omiso a las señales de los tiempos, que predicen que el planeta ya no aguanta más el modelo depredador que los seres humanos sigue practicando sobre los recursos naturales que equilibran al planeta y la vida misma.



La acción antrópica desmedida, irreflexiva y de corta visión está invadida por el virus de la codicia, por el poder económico, del mantenimiento de los intereses de la bolsa de valores, que no escatima la vida de millones y millones de seres humanos y de especies que han desaparecido y que seguirán desapareciendo por ese afán de mercaderes globales.



Ya lo ha señalado, el presidente Kadafi, que las próximas guerras serán por el recurso agua. En su último discurso El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, alertó de disturbios en 33 países del mundo por la amenaza del encarecimiento de los alimentos y la energía. El calentamiento global es una luz amarrilla que alerta que las condiciones del planeta no están nada bien, la desertificación, el deshielo producto del fenómeno del aumento de la temperatura ocasionará catástrofes en diferentes urbes del mundo, lo que aumentará las enfermedades, el hambre, la muerte y la tristeza a la humanidad.



El aumento del precio del petróleo se une a toda esta puesta en escena apocalíptica de teatro donde todos/as han aportado para escribir esta obra de desesperanza, que está llevando al precipicio de la consumación a toda la humanidad.





La indiferencia nacional

Qué estamos haciendo como ciudadanos/as de este país caracterizado como tercermundista, con grandes recursos naturales, que si los preserváramos podrían ser la respuesta para el tan ansiado desarrollo no para el desarrollo exógeno, sino el desarrollo endógeno, es decir utilizando nuestras propias potencialidades. No obstante.



El informe de desarrollo humano 2007-2008 que presentó la ONU, revela que Nicaragua está seriamente amenazada por extensas sequías y potentes huracanes, originados por la destrucción del medioambiente y por los cambios climáticos, que ponen en peligro y en un estado de vulnerabilidad a toda la población nicaragüense.



Pero la pregunta que salta a la vista es: qué estamos haciendo desde nuestros contextos o espacios de participación e incidencia, como la escuela, la comunidad, la oficina, la universidad, la iglesia o desde la calle, desde lo cotidiano ¿Qué? O es que nos olvidamos que todo es como un tejido que está todo interconectado, que lo que suceda con el medioambiente y desaparición de los recursos naturales nos conducirá hacia la inexorable extinción de toda la creación, y en ese bolsón vamos todos/as, no importando que seamos profesionales, religiosos, pobres, ricos o universitarios, esta debacle o derrota humana no observa color o nacionalidad, simplemente afecta la continuidad de la vida.



El énfasis pertinente y que debe de calar en todo la sociedad nicaragüense es preservar los recursos naturales, porque representan el presente y futuro de la humanidad, porque sin los recursos naturales olvidémonos del tan pregonado desarrollo socioeconómico y humano.



Recuerda, tu presente define el futuro…¡Mientras tanto, qué estamos haciendo!

In memoria a la pacha, mama.





Dirección de Cultura Upoli

Antropólogo